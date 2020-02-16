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 Політика України
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Все про:Кубань (10) Гончаренко (250)

 "Кубань буде островом свободи!" - нардеп від "ЄС" Гончаренко привітав із річницею проголошення Кубанської Народної Республіки. ВIДЕО

Депутат нагадав, що 102 роки тому Кубань проголосила незалежність, розповів про українську складову кубанської ідентичності й звернувся до російських пропагандистів.

Відповідне відео він оприлюднив на своєму каналі в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Рівно 102 роки тому Кубань проголосила свою незалежність - Кубанську Народну Республіку. Саме цього дня. Потім кубанців вбивали, потім морили голодом. Промивали мізки, змушуючи забути свою ідентичність", - сказав Гончаренко.

Він нагадав про те, що зберегти себе регіону допомогла українська культура.

"Вся справа в культурі. І я думаю, що можна все відродити. І нагадати кубанцям про їхні витоки та корені. Для цього треба працювати, і ми будемо це робити", - пообіцяв Гончаренко.

Також дивіться: У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". ВIДЕО

Депутат підкреслив, що Кубань - не просто один з регіонів Російської Федерації.

"Соловйов і Скабєєва! Коли будете нарізати в свої програми елементи, шматки з моїх виступів, обов'язково візьміть цей. Кубань буде островом свободи. Я в це вірю. Всіх зі святом! Всім кубанцям - привіт! Слава Кубані! Слава Україні!" - підсумував нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3176029
 
   
 Топ коментарі
 
зачотний тролінг
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
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"Спочатку було Слово". Браво Гончаренко !
Підтримую земляків - кубанців, які прагнуть відновити свій зв"язок з українським корінням. Слава Україні!
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и не говори, зебилята "нулёвки" ниже плюються желчью
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зачотний тролінг
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
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и не говори, зебилята "нулёвки" ниже плюються желчью
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Сначала нужно Донбасс и Крым вернуть, а потом и про Кубань можно думать
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Но главное кубанцев сразу предупредить, что реформу медицины у нас делала Супрун. Ну, чтоб потом не обижались.
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Зебил в шоке. Не знает как его посадить, какую статью пришить.
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"Спочатку було Слово". Браво Гончаренко !
Підтримую земляків - кубанців, які прагнуть відновити свій зв"язок з українським корінням. Слава Україні!
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при яныке совсем противоположное балакал.
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Да, при Яныке вся Одесса была уверена его плакатами с призывом "за русский язык". Таких хамелеонов надо опасаться
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Обломал он одесскую вату тогда конкретно! Особенно когда практически один, буквально заставил одесскую раду работать по украинскому регламенту а не вестись на "автономию" как того (весной 14-го) требовало большинство "украинских" депутатов.
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колорадские ленты, косоворотка. балалайка......переобулся презерватив.
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а вы иваноголовные таки и не поняли, он маскировался и нудувал ваших братьев по разуму, чтоб стать известным и тогда и на людей может пологаться.
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тебе бы к доктору.
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А тебе б на фабрику елітних матрасів.
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А некоторые говорят, что ПЕСы вменяемые))))
Льошиньку на мацкве жириновский покусал)))
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Вот Кубань это тема.За 102 года независимости Кубань сохранила больше украинского чем Украина в Украине.
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Независимости.
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І що ж вона зберегла більше, ніж Україна, якщо їхні кізяки-3,14дари поперлися одразу у 2014 вбивати українців на Донбас?
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Ну для начала дискусии с Вами,этнокультуру.
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А во вторых,сколько украинских кацапов убивают российских ,вернее русскоязычных украинцев со стороны кацапосепаратистов.
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Какая кубань? Вы о чем. Это лугандон в квадрате
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Он говорит о независимой Кубани, а не присоединенной к Украине.
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Независимость? Разве что независимость от паРаши в составе Чечни.😷
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Вы ошибаетесь,Кубань я вижу частью Украины.
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Ну взагалі то Льошик колишній депутат від ПР. Але, враховуючи що зараз він відданий соратник Батька Українського Патріотизму (all rights reserved by Roshen inc.) то про цю давню зраду можна й не згадувати, а самого Льошика розхвалювати як одного з найпатріотичніших патріотів всіх часів і народів.
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Лёша переобулся в воздухе в 14-ом году. С тех пор нет патриотичнее патриота . Но гораздо интереснее смотрится история с его папшкой, кактусом, который перед майданом, где-то за месяц, просто самоустранился из мэрского кресла Одессы без каких либо пояснений. А дрался за это кресло всю свою политическую жизнь. Вот у кого шар предсказаний необходимо искать.
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Этому чучелу позорищу только к психиатрам.
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Ну ,Алексей,вы же помело.Не получается поверить,что вы после "мы уважать себя заставим"(почти Пушкин)- это по поводу статуса русского языка,когда вы были представителем ПР в Одесском регионе,вы взяли и прозрели под руководством того же создателя ПР Петра Алексеевича.Это как ярые коммунисты,кричавшие Бога нет,стали верующими и стали крестится в первых рядах.
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Есть друзья, есть враги...Это всё видимо и понятно, прогнозируемо. А есть Предатели.....Предавший Однажды, предаст неоднократно.
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Пытаются навязать русский мир , - Но они даже и не подумали , что есть обратная сторона медали . Кубань , это переселенцы с Украины заселены этничными Украинцами. Даже сейчас Существует Кубанский козачий Хор. Неожидали , Кубанская народная Республика , придет Час и Она возродится.
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при чем здесь переселенцы? ЭТО УКРАИНСКАЯ ЗЕМЛЯ и украинцы там ВСЕГДА жили.....
пока свинособаки не обокрали,в очередной и не последний раз!
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1792 года началось переселение Украинцев на Кубань.
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Кубанские казаки атамана Козицына сейчас влавствуют в лнрднр. Но почему то вы недовольны возвращению этих "этнических украинцев".
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А Вы не допускаете , что козицын проект ФСБ внедренный на Кубань. А Вы не допускаете , что телевизионные каналы в Украине , которые считаются Украинскими , - Это тоже проект соседей.А не допускаете Вы , что Разрушили памятники в Польще не Поляки, а по заданию соседей , что бы поссорить.
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Так же можно допустить и то что 73% проголосовавших за Зеленского, тоже действовали по заданию ФСБ.
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Просто Люди захотели Действительных Перемен , а не кормешки о Лучшей Жизни , - А слуги воспользовались моментом и возглавили процесс.1991 году ездили в Польшу и возили Гири , гантели , а оттуда привозили Двухкасетники, а теперь сами едут туда работать. А Украина оказалась в Останних рядах после Зимбабве , а Это что не Зрада которые были При владе с 1991 года.
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Я слышал, что уровень ватности кубанских казаков превосходит Москву и Питер. Насколько это так?
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Скорее маразматичности. Кубань во время Второй мировой почти полностью поддерживала и воевала за Гитлера. Биндеровцам такое количество донских казаков на стороне Гитлера и не снилось
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Ну, а після проведених московськими комуністами у 1920-і, масованих вбивств-зачисток козаків на Кубані, що слід було чекати?
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Кстати именно кубанские казаки вырезали партизан и подпольщиков известной всем Молодой Гвардии. Только ***** старается об етом не вспоминать. В 2014 меня улыбнуло что кубанских кизяков на даунбасе встречали как героеы и борцунов против *фашиков украинских*
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Я об этом не знал. Фадеев, понятно, об этом тоже не упоминает.
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«Фадеев изменил историю, но имена молодогвардейцев указал настоящие. Под вымышленной фамилией проходит лишь предатель. В романе он назван Стаховичем, но по отдельным биографическим фактам читатели и родные быстро угадывают в нем Виктора Третьякевича. Когда следствию станет известно, что именно он, а не Олег Кошевой, был руководитель подпольной организации, будет слишком поздно. Жизнь его семьи уже искалечена навсегда, а родителям Виктора прохожие буквально плюют в лицо.» Подробнее: https://www.m24.ru/articles/************/07102014/57238?utm_source=CopyBuf
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Где наш ЗЕнаполеон недоделаный? Давай собирай земли украинские.
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Одобрявам:

Депутат отметил, что ровно 102 года назад, 16 февраля 1918 года, Кубанская Народная Республика объявила о своей независимости. Он поздравил кубанцев с этой датой. Гончаренко также напомнил, что после объявления независимости данная республика обратилась к украинскому гетману Скоропадскому с предложением создать федеративное объединение. Он призвал украинцев помнить об этой странице истории.

"Кубань - это, по сути, еще одна форма украинской государственности", - написал нардеп. Он подчеркнул, что данная территория имеет крепкую историческую связь с Украиной.

Со слов Гончаренко, сегодня Кубань является свидетельством тому, что прекращать сопротивление Москве нельзя.

"Идентичность кубанцев стерта… Кремлем", - констатировал депутат. Он назвал РФ "тюрьмой народов".

Кроме того, Гончаренко обвинил Москву в уничтожении казачества на Кубани, отметив, что казаки были заменены "ряжеными", которые сейчас "прислуживают Кремлю" и борются с теми, кто выступает за свободу.

"Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", - подчеркнул Гончаренко.
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Кубанська УПА /Восени 1941 р. на Кубань прибули ройовики з Південної похідної групи ОУН. У жовтні 1942 р. оформлюється Єйський окружний провід ОУН(Б) на чолі зі Спиридоном Ткаченком («Голубом»), який підтримував зв'язок із націоналістичним підпіллям у Маріуполі. У липні 1944 р., коли на Кубань повернулися комуністи, ОУН (Б) організувало десант на чолі з сотником «Шумом» (Василем Плетнем, родом зі станиці Батуринської). Також на кубанський берег висадилися старшини УПА «Зорян», «Беркут», «Десна», «Дніпро» (Дмитро Гречух), «Мить» (Дмитро Коваленко). Трималася КОПА до 1950 р.Не маючи ресурсів для продовження боротьби вона саморозпустилася.
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Гончаренко у період 2014-2019 пройшов шлях від вати до Бандерівця.
А багато іших, навпаки.
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наши этнические территории нужно возвращать...их много, по югу московии и до самого дальнего востока..зеленый клин. серый клин и по пограничью с юга на север...кацапи, читайте и помните, мы за своим придем..
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У цього регіонаста вже Кримняш островом став. Чи його добробат, що героїчно обороняв Одесу в районі Думської площі, рвоне на допомогу повстанцям КНР?

"Кубань буде островом свободи!" - нардеп від "ЄС" Гончаренко привітав із річницею проголошення Кубанської Народної Республіки - Цензор.НЕТ 2832
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Кубанская республика просуществовала дольше чем УНР. Но на Парижской конференции УНР почему-то объявила Кубань своей территорией, когда она уже была независимой республикой.


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А почему же тогда Антанта, во главе с Францией и Англией, назначили Деникина во главе Украины и войска УНР добровольно перешли под его руководство???
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Молодец Алексей, мочи свинособачью и нашу нечисть, они уже здесь кипятком даже дрыщут! "Кубань буде островом свободи!" - нардеп від "ЄС" Гончаренко привітав із річницею проголошення Кубанської Народної Республіки - Цензор.НЕТ 9462
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Маленька історична довідка: кубанці - потомки колаборантів. Після знищення Запорізької Січі частина запорожців (в основному, сімейних, "гречкосіїв"), присягнула Катерині. З них було сформоване "Верное черноморское войско". Спочатку вони вигнали, за велінням Катерини, ногаїв з Буджака (захід Одещини), потім з Таврії, на територію теперішніх Ставропольського та Краснодарського краю. Потім вони депортували їх у Заволжя, в калмицькі степи, де вони розтворилися в калмицькому та казахськом народах... За ці "заслуги" їм було дозволено поселитися на землях ногаїв... (До революції Краснодар іменувався Катеринодаром...). До початку завоювання Кавказу вони були буфером між народами Північного Кавказу, і Російською імперією... Приймали активну участь у придушенні народного повстання в Адигеї, на боці місцевої знаті...
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В том то и дело что сейчас такие "патриоты " выбирают из истории только то, что нужно им в этот момент для самопиара.
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Я ж ними не командую... Не один він такий... Тут більша половина "знавців історії", історію "тягає, як свиня кухвайку" - кожен у свій бік...
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Кубань спилась и их синие казачки Крым помогали захватывать..
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ну а как же, канешно многие есчо помнят
"..кУбань - любовь мойа
остров зари багровой
пестня летит, над планетой звеня:
кУбань любовь моя!
слышиш чеканный шаг?
это идут барбудос (кадыровцы?)....." )))
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