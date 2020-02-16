 "Кубань буде островом свободи!" - нардеп від "ЄС" Гончаренко привітав із річницею проголошення Кубанської Народної Республіки. ВIДЕО

Відповідне відео він оприлюднив на своєму каналі в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"Рівно 102 роки тому Кубань проголосила свою незалежність - Кубанську Народну Республіку. Саме цього дня. Потім кубанців вбивали, потім морили голодом. Промивали мізки, змушуючи забути свою ідентичність", - сказав Гончаренко.
Він нагадав про те, що зберегти себе регіону допомогла українська культура.
"Вся справа в культурі. І я думаю, що можна все відродити. І нагадати кубанцям про їхні витоки та корені. Для цього треба працювати, і ми будемо це робити", - пообіцяв Гончаренко.
Депутат підкреслив, що Кубань - не просто один з регіонів Російської Федерації.
"Соловйов і Скабєєва! Коли будете нарізати в свої програми елементи, шматки з моїх виступів, обов'язково візьміть цей. Кубань буде островом свободи. Я в це вірю. Всіх зі святом! Всім кубанцям - привіт! Слава Кубані! Слава Україні!" - підсумував нардеп.
це вам не Зе, який боїться хутіна дратувати..
Підтримую земляків - кубанців, які прагнуть відновити свій зв"язок з українським корінням. Слава Україні!
Льошиньку на мацкве жириновский покусал)))
От всего сердца поздравляю Вас с Днем Независимости.
пока свинособаки не обокрали,в очередной и не последний раз!
Депутат отметил, что ровно 102 года назад, 16 февраля 1918 года, Кубанская Народная Республика объявила о своей независимости. Он поздравил кубанцев с этой датой. Гончаренко также напомнил, что после объявления независимости данная республика обратилась к украинскому гетману Скоропадскому с предложением создать федеративное объединение. Он призвал украинцев помнить об этой странице истории.
"Кубань - это, по сути, еще одна форма украинской государственности", - написал нардеп. Он подчеркнул, что данная территория имеет крепкую историческую связь с Украиной.
Со слов Гончаренко, сегодня Кубань является свидетельством тому, что прекращать сопротивление Москве нельзя.
"Идентичность кубанцев стерта… Кремлем", - констатировал депутат. Он назвал РФ "тюрьмой народов".
Кроме того, Гончаренко обвинил Москву в уничтожении казачества на Кубани, отметив, что казаки были заменены "ряжеными", которые сейчас "прислуживают Кремлю" и борются с теми, кто выступает за свободу.
"Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы"", - подчеркнул Гончаренко.
А багато іших, навпаки.
"..кУбань - любовь мойа
остров зари багровой
пестня летит, над планетой звеня:
кУбань любовь моя!
слышиш чеканный шаг?
это идут барбудос (кадыровцы?)....." )))