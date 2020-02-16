 Страхова медицина може запрацювати в Україні з 2023 року - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Водночас він наголосив, що для цього має бути дотримано кількох умов.
"Ми не кажемо, що ми відмінимо фінансові гарантії. Це "юніверсал каверідж" ("універсальне покриття" витрат пацієнта, гарантований мінімум безоплатних медичних послуг. – Ред.). І він має бути. Усі країни за нього борються. Страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантії. По-перше, ми маємо не помилитися. Ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні", – вказав Радуцький.
Необхідною умовою для запуску страхової медицини депутат вважає також виведення зарплат українців із тіні.
"Ми (владна команда. – Ред.)зробимо все для того, щоб той відсоток "чорної" зарплатні був з кожним днем все менший і менший. І ми розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цього року. Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два – десь 2023 рік. Це не обіцянка. Це плани", – наголосив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
🤣🤣
))
...а это далеко от Бердычева -- и хто за это платит?
В Бундесе -- бесплатно, токо вздохнуть и пукнуть... -- всё остальное застраховано! *)
а мы не хочем - шару хочем...
...так они ж про то не знают -- шо эти 49 часов -- пахать надо!!! Они думают, шо тут дороги, как бильярдные столы, без пробок и запоров, самовосстанавливающиеся... -- и скатерти-самобранки в гастрономах! -- и всё стерильно, вплоть до унитазов в общественных нужниках -- и платёжки совсем даром...
-- а медицина -- прям -- совсем даром -- токо ляж и болей себе наздоровье...
Всё! -- нехай стремятся к нам -- кацапы тоже к нам стремятся -- а у нас -- все равны! *)
мексиканцы он не заморачиваются на етот счет, кстати знаю мужика, шо ту границу на юге 3 раза перескочил - со Львова, правда пол года отсидел, а сейчас в ссылке-депортации... дома короче...
Дискриминация, сегрегация и всё такое прочее -- антидемократическое, короче! ...пачку сигарет не купишь в баре, в бассейне не покупаешься -- бо воду сливают !!!
Хвалёная ваша эта Америка! -- стыд и срам...
-- поэтому я и вернулся домой... -- нам песня строить -- вам жить помагает! *)
хочешь в Канадию - та иди, если медведь не остановит то нихто...
и так же с Мексики в Штаты....
иногда кажется в ту Мексику сложнее добраться чем из нее в Штаты..
просто наглеть уже совсем не нужно и пароходами сюда переться....
Не суть... -- хорошо у вас! -- но мне туда ненадо...
На Аляску ещё хочу и в Канадщыну! ... больше никудой не хочу. Окромя Австралии и Японии...*)
ну разве шо на нем хайль по диагонали написано...
на Аляску, Канадщину, Австралию и Японию тоже можна,
но тока после мадагаскарщины
говорил же - пальцы веером не нужно - не поймут...
Давай про тебя! Я из Нюрнберга. А ты откель?
-- красиво ты на Глобусе устроился -- рад за тебя! *)
Ну ладно... -- организм спатки просит. Вот и познакомились... -- но шо-то ты нервный за Украину, слишком? -- прорвёмся! Бай...
а там и забудут уже все...
Легко будет это сделать , ведь к 23 году экономика Украины вырастет на 25% как обещал Гончарук , а значит и зарплаты 😂😂😂
На карантин после коронавируса из Китая в Украину прилетят 14 аргентинцев
Аргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, могут прилететь в Киев. Там аргентинцы смогут пройти карантин.
"Правительство Украины через наше посольство в Киеве сообщило о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане, на рейсе, подготовленном этой страной, который отправляется 18-го числа и должен прилететь в Киев. На следующий день пассажиры попадут в карантин, где останутся в течение двух недель", говорится в заявлении МИД Аргентины, передает издание El Periodico.
В Министерстве иностранных дел Аргентины добавили, что "наше посольство в Пекине уже продвигается вперед с необходимыми процедурами для аргентинцев, которые находятся в этом населенном пункте и которые хотят присоединиться к этому перемещению".
Речь идет об 11 гражданах Аргентины и их трех спутников, которые не могли покинуть Ухань в течение трех недель.
В эту пятницу аргентинцы в Ухане, в китайской провинции Хубэй, где разразилась эпидемия коронавируса, выпустили видео, в котором они просили о репатриации.
"Мы - 14 аргентинцев, которые исчерпали все официальные возможности подачи заявления о репатриации. У нас сложная ситуация, мы не можем выходить на улицу. Среди нас четверо детей, старшему 6 лет, а младшему всего 8 месяцев", - сказал один из них.
Также мы сообщали о том, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/359192-na_karantin_posle_koronavirusa_iz_kitaja_v_ukrainu_priletjat_14_argentintsev
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Ха, обещанного 3 года ждут и так каждые 3 года.
все страховали и где результат
очередное МММ
По словам Радуцкого его с Зеленским связывает крепкая дружба, так как они знакомы более 15 лет. В политику он пошёл с целью капитализировать страну и как можно быстрее достичь уровня ЕС. Так же Радуцкий подчеркнул, что не собирается становиться министром здравоохранения, ведь он принесёт куда больше пользы как эксперт, чем как чиновник. Дружественными советами помогал создавать программу партии «Слуга народа» в вопросах медицины. Ныне является внештатным советником президента Владимира Зеленского.