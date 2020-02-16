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Все про:медицина (870) страхування (38) реформи (1847) Радуцький Михайло (46)

 Страхова медицина може запрацювати в Україні з 2023 року - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Страховка покриватиме те, що не увійшло в гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він наголосив, що для цього має бути дотримано кількох умов.

"Ми не кажемо, що ми відмінимо фінансові гарантії. Це "юніверсал каверідж" ("універсальне покриття" витрат пацієнта, гарантований мінімум безоплатних медичних послуг. – Ред.). І він має бути. Усі країни за нього борються. Страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантії. По-перше, ми маємо не помилитися. Ми маємо обрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні", – вказав Радуцький.

Необхідною умовою для запуску страхової медицини депутат вважає також виведення зарплат українців із тіні.

"Ми (владна команда. – Ред.)зробимо все для того, щоб той відсоток "чорної" зарплатні був з кожним днем все менший і менший. І ми розглядаємо можливість написання того закону і вибору моделі в цього року. Але ми вважаємо, що економічно по офіційності зарплати ми вийдемо на можливість, щоб цей закон запрацював десь рік-два – десь 2023 рік. Це не обіцянка. Це плани", – наголосив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175979
 
 
 Топ коментарі
 
Когда-то в 90-х наблюдал такую сцену: Водитель на автовокзале выгнал к х...рам из автобуса пассажиров с купленными в кассе билетами. "Ви де брали білети, в автобусній?!! То хай автобусна вас і везе!!!" - кричал он. Что-то мне подсказывает, что так будет и со страховой медициной.
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А чё там у нас в Конституции записано? А? Громче! Не слышу! Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 6072
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Во мрази ,а сами в конвертах бабки гребут ,не стесняясь
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А чё там у нас в Конституции записано? А? Громче! Не слышу!
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Во мрази ,а сами в конвертах бабки гребут ,не стесняясь
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Конституция при совке работала. Потом ее стали использовать как подставку для сковородки или кастрюли начиная с 90-х.
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мой жизненный опыт говорит об обратном. если вкратце: много денег потратил на новомодных, потом сходил к районному. выписал копеечные таблеточки и они сработали.
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ну да... оставляем за собой право определять, что есть "серьёзно" и лёгким движением руки.... превращаемся в непобедимого полемиста....
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"копеечные таблеточки" можуть вилікувати навіть самі серйозні захворювання )))
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Во время службы в сов.армии наш ротный в подобной ситуации говорил:"На сарае "х#й" написано,а в сарае дрова сложены.Так то,солдатики."
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Насколько помню, без референдума можно менять в Конституции все, кроме 1, 2 и 13 главы.
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!

Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.

Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!

Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
🤣🤣
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Когда-то в 90-х наблюдал такую сцену: Водитель на автовокзале выгнал к х...рам из автобуса пассажиров с купленными в кассе билетами. "Ви де брали білети, в автобусній?!! То хай автобусна вас і везе!!!" - кричал он. Что-то мне подсказывает, что так будет и со страховой медициной.
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угу... эти стесняются даже меньше, чем янучары... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3334
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Не, тазик..даже не медный цветняк..
))
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від початку. У нас освіта безкоштовна? А медицина? Єдине що про що вони пам'ятають, то це російська мова, бо прописали її захист!!?? в сьомій статті виокремивши спецом, щоб зрештою Україна мала згодом і анексію криму і війну на Донбасі і купу ватників по всій країні на 30 році незалежності.
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по конституції і надра тіпа народу належать )))
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🤢🤡💩🐒🐸клован «зуб давал»,что хуже не будет
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вы не так поняли. это вырвано из контекста. это только личное мнение мандели... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9011
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Не надо нам никакой страховой медицины
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Это уже интересно. А поподробней можно?
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минимум бесплатных медицинских услуг

...а это далеко от Бердычева -- и хто за это платит?
В Бундесе -- бесплатно, токо вздохнуть и пукнуть... -- всё остальное застраховано! *)
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за застрах тоже надо платитъ, а значит зарабатывать....
а мы не хочем - шару хочем...
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-- не, тут другое! -- они хочуть в Ойропу... а в Германии шестидневка -- 49 часов в неделю!

...так они ж про то не знают -- шо эти 49 часов -- пахать надо!!! Они думают, шо тут дороги, как бильярдные столы, без пробок и запоров, самовосстанавливающиеся... -- и скатерти-самобранки в гастрономах! -- и всё стерильно, вплоть до унитазов в общественных нужниках -- и платёжки совсем даром...

-- а медицина -- прям -- совсем даром -- токо ляж и болей себе наздоровье...

Всё! -- нехай стремятся к нам -- кацапы тоже к нам стремятся -- а у нас -- все равны! *)
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геноцидят вас там, а у нас в мандей выходной - донин, президенсткий день от так от... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7965
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-- так вы ж безвиза нам не даёте! -- мы бы к вам свалили... *)
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какой безвиз?
мексиканцы он не заморачиваются на етот счет, кстати знаю мужика, шо ту границу на юге 3 раза перескочил - со Львова, правда пол года отсидел, а сейчас в ссылке-депортации... дома короче...
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-- та шо ты гонишь про ваши границы?! ...корабль с немецкими миллионерами у вас стоит -- а вокруг два полицайских катера круглосуточно тарахтят -- шо б нихто к вам, нашего с борта не сбежал...
Дискриминация, сегрегация и всё такое прочее -- антидемократическое, короче! ...пачку сигарет не купишь в баре, в бассейне не покупаешься -- бо воду сливают !!!
Хвалёная ваша эта Америка! -- стыд и срам...

-- поэтому я и вернулся домой... -- нам песня строить -- вам жить помагает! *)
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не не гоню к сожалению - нет границ....
хочешь в Канадию - та иди, если медведь не остановит то нихто...
и так же с Мексики в Штаты....
иногда кажется в ту Мексику сложнее добраться чем из нее в Штаты..
просто наглеть уже совсем не нужно и пароходами сюда переться....
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-- я на немецком пароходе припёрся, а не на мексиканском! ... -- за родную, потную СКВ, а не за деревянные рваные...
Не суть... -- хорошо у вас! -- но мне туда ненадо...

На Аляску ещё хочу и в Канадщыну! ... больше никудой не хочу. Окромя Австралии и Японии...*)
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а разница между немецким пароходом и мексиканским?
ну разве шо на нем хайль по диагонали написано...
на Аляску, Канадщину, Австралию и Японию тоже можна,
но тока после мадагаскарщины
говорил же - пальцы веером не нужно - не поймут...
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...у меня ваш Доня -- на стеночке висит -- *)
Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9716
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доня кацапню любит не по делу - но у него будет 2й срок...
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Та это понятно -- я ещё с полгода тому назад это тут сказал...
Давай про тебя! Я из Нюрнберга. А ты откель?
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Молодость моя -- Филадельфия... ...бабы с разных стран -- ЛСД туман...
-- красиво ты на Глобусе устроился -- рад за тебя! *)
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Самое близкое к тебе -- в Вашингтоне был октябре... -- хороший город! ...Норфолк ещё понравился.
Ну ладно... -- организм спатки просит. Вот и познакомились... -- но шо-то ты нервный за Украину, слишком? -- прорвёмся! Бай...
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не надо за меня или тебя и вообще за кого нибудь - не на форруме...
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места надо знать, пальцы веером тоже не надо, и людей не обижать копейкой и все будет!
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Во всех цивилизованных странах страховая медицина давно есть.
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Идея хорошая,но по нашей народной традиции воплощение в жизнь этой идеи будет скорее всего препаскудным.
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та после вас, зеленых, все понемногу начнет работать...
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Страховая медицина может заработать в Украине через 2023 года
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Неужели за 3 года успеют концлагеря построить? Тогда понятна и вся суета с переименованием станции метро от Дорогожичей в Бабий Яр, нужно только еще Доктора Смерть - Супрун - вернуть, заодно и Реву для полного решения пенсионной проблемы. Вот только евреев мало осталось, зато места сколько - от телецентра через Сырец и Нивки до Берковецкой зоны отдыха, а там и Пуща Водица, на всех оставшихся хватит!
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только при Супрун такого бреда не было и в планах - только гос.финансирование по британской модели
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Бабушкин Овраг, а не Бабий Яр! -- Витя... -- киевлянин привозной...
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Я підписався на тебе. Будь ласка спростуй чи підтримай мене.
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А у 2023 році будуть зовсім інші політики. Тобто ці обіцянки є бажанням повісити локшину на вуха.
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зеленые красавы - о так на ровном месте взяли себе отсрочку на 3 года...
а там и забудут уже все... Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 5161
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..й в жопу - лекарство от всех болезней - главный врачик в Украине сказал.
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Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - указал Радуцкий.Источник: https://censor.net.ua/v3175979
Легко будет это сделать , ведь к 23 году экономика Украины вырастет на 25% как обещал Гончарук , а значит и зарплаты 😂😂😂
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Цікаво те, що при зниженні курсу долара США ми маємо ріст цін на продовольчі товари. Вже навіть на стихійних ринках усе значно дорожче продають🙄
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Так по факту виходить, що багато продуктів в Україні зараз дорожчі не тільки продуктів у Польщі, а навіть і в Італії. І це все при набагато нижчій якості...
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Дійсно, бо мої родичі нещодавно приїжджали з Австрії та теж саме говорили. При цьому Австрія дорога країна. Ми навіть Хорватією переплюнули, бо там аналогічні ціни при більшій зарплаті.
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Может це з категорії циганка нагадала.
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Таким барыгам от медицины, а значит врагам народа как радуцкий страховая медицина не нужна, поэтому её при зе не будет точно, а вот занепад медицины продолжится, чтоб выплядки радуцкие хорошо подзаработали.
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Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года/ а может и не заработать.Но что кагал Коломойского отберёт у украинцев землю и ещё не отобранные заводы уже в этом году-это точно.
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заработает не страховая медицина, заработает еще один канал дохода
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Ага, а до этого как пилили бюджет 110 миллиардов по карманам так и будем пилить. И где Радуцкие будут в 2023 году? Всё как в притче...или Ишак сдохнет или Хан помрёт. обицянки цяцянки...падлы Слуги Уроды.
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'Фахівці-економісти' з Кварталу 95 домовляються про черговий транш МВФ на продовження зйомок серіалів?Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1753
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Канючать бабла. Голобородько ж запевняв що МВФ нам не потрібен. Брехун Оманський.
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Страхова зникне разом з зеленою пліснявою в невідомому напрямку і ваші внески туди разом з нею.
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Ура ! А кто будет платить страховки ? Нищие пенсионеры ?
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э надія що вони не доживуть ...читай нижче
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...яухтский
На карантин после коронавируса из Китая в Украину прилетят 14 аргентинцев
Аргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, могут прилететь в Киев. Там аргентинцы смогут пройти карантин.
"Правительство Украины через наше посольство в Киеве сообщило о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане, на рейсе, подготовленном этой страной, который отправляется 18-го числа и должен прилететь в Киев. На следующий день пассажиры попадут в карантин, где останутся в течение двух недель", говорится в заявлении МИД Аргентины, передает издание El Periodico.
В Министерстве иностранных дел Аргентины добавили, что "наше посольство в Пекине уже продвигается вперед с необходимыми процедурами для аргентинцев, которые находятся в этом населенном пункте и которые хотят присоединиться к этому перемещению".
Речь идет об 11 гражданах Аргентины и их трех спутников, которые не могли покинуть Ухань в течение трех недель.
В эту пятницу аргентинцы в Ухане, в китайской провинции Хубэй, где разразилась эпидемия коронавируса, выпустили видео, в котором они просили о репатриации.
"Мы - 14 аргентинцев, которые исчерпали все официальные возможности подачи заявления о репатриации. У нас сложная ситуация, мы не можем выходить на улицу. Среди нас четверо детей, старшему 6 лет, а младшему всего 8 месяцев", - сказал один из них.
Также мы сообщали о том, что во Франции зафиксирована первая смерть китайского туриста, у которого был диагностирован новый штамм коронавируса. Это первая жертва болезни за пределами Азии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/359192-na_karantin_posle_koronavirusa_iz_kitaja_v_ukrainu_priletjat_14_argentintsev

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Обіцянки-цяцянки.
Ха, обещанного 3 года ждут и так каждые 3 года.
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Этот аферист-фельдшер для начала сам должен понять суть страховой медицины, а уж после этого что-то пытаться мычать.
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Сестра в США преподаватель в госшколе, школа платит за неё каждый месяц 600 долларов страховки. И что? И болт! При любом посещении врача все услуги оплачиваются пациентом и только ПОТОМ страховая рассматривает вопросы оплаты расходов. И всегда только в свою пользу. Никто в США, повторяю НИКТО из рядовых граждан не может использовать страховку в полную силу, 90% расходов из кармана. Радуцкий враг народа, работает только на свой карман, половжив на Конституцию это ворьё кладет на себя на будущих выборах. Пример мародера видно никому ничего не указал, а напрасно.
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Ну, ты еще Британию, Саудовскую Аравию и Бразилию вспомни. Там вообще нет страховой в нашем понимании, там государство платит за всё и сразу, в Британии даже независимо от гражданства.
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Кажется страховки народ проходил
все страховали и где результат
очередное МММ
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По открытым источникам «гуляет» неофициальная версия согласно которой пытаются объяснить за какие такие заслуги Радуцкий был назначен на должность Кличком. Одна из версий, что его на эту должность лоббировали крупные фармацевтические компании, которые чаще всего побеждали в государственных тендерах на закупку медицинских препаратов и оборудования. Само собой, что владельцы крупных фармацевтических компаний заинтересованы в том, чтобы на такой должности был свой человек, с которым с лёгкостью можно будет договориться.
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ЕЩЁ РАЗ О КУМОВСТВЕ В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ
По словам Радуцкого его с Зеленским связывает крепкая дружба, так как они знакомы более 15 лет. В политику он пошёл с целью капитализировать страну и как можно быстрее достичь уровня ЕС. Так же Радуцкий подчеркнул, что не собирается становиться министром здравоохранения, ведь он принесёт куда больше пользы как эксперт, чем как чиновник. Дружественными советами помогал создавать программу партии «Слуга народа» в вопросах медицины. Ныне является внештатным советником президента Владимира Зеленского.
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to Vrag Vranya. Послушай, конторская шлюха, прежде чем писать свою бредятину, хоть немного узнай суть страховой медицины.
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страховая медицина в украйне - це когда грошей на лекарства нема, все врачи уехали за бугор, гроши не догоняют пациента и помирать уже не страшно Страхова медицина може запрацювати в Україні з 2023 року - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5521
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