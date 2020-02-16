 "Євробачення-2020": у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Перший, у другому півфіналі національного відбору взяли участь MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI.
Оцінки членів журі розподілилися так: GARNA - 1 бал, Олександр Порядинський - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 5 балів, David Axelrod - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.
За підсумками глядацького голосування бали розподілилися так: GARNA - 1 бал, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, David Axelrod - 5 балів, Олександр Порядинський - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.
Таким чином, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod 22 лютого поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020".
Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.
- Признаюсь, очень непривычно называть вас Дэвидом.
- И, тем не менее, это мое имя. Еще в конце мая прошлого года я получил документы - по сути, новое свидетельство о рождении. Так что я - Дэвид Аксельрод. Кстати, я хотел, чтобы в документах не было обозначено и отчество - мне кажется, это пережиток советских времен. Надеюсь, у нас скоро будет, как в Европе. По крайней мере, моя дочь уже будет Соломия Дэвид Аксельрод.
Урря!!
Конкурс зверский, но номинанты уже определились в первом полуфинале на цензое.
Я в тебя верю!
Погибать так с музыкой запевайте братцы.
Эта 12 шагов к миру в анимешном виде...
https://youtu.be/kgh67ahOznY?t=349
правда я не знаю кто это такие, но не москали.
Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Источник: https://censor.net.ua/v3175977
KRUTЬ - справжнє ім'я Мари́на Вале́ріївна Кру́ть.
Просто достатньо уважніше придивитись до назв, сценічних імен.
В цій темі чи не найбільше бухтять про назви гуртів, імена виконавців якраз ті, в кого ХЗ які ніки латиною.
Свій накид про жлобство в іменах виконавців латиною GHOST_3 обгрунтувати не зміг, вирішиів причепитись до скорочення...
А ті, хто сам назвався латиною, але голосно верещіть про недопустимість імен артистів латиною, є особами з подвійними стандартами.
*******
Еге ж. Та й тут, на Цензорі, переважно іностранні іностранці, бо балакають по іностранному.
Хочеш поспілкуватися з українцями, а воно все якісь кацапи трапляються...
12 Points from Ukraine ? 🇺🇦 ❤️ 🇳🇴 ✌️
😁
Просрали Украину по всем фронтам.
Отбор ведётся из сборища какой то срани из негров, поющей не на украинском.
Украины уже нигде не существует...
Этот быдлоэлекторат, живущий НА Украине, не заслуживает на существование...
сходи на гейпарад и отсоси у товарища...
Она мешала всем - в первую очередь кремлю, во вторую - гейРопе...
KRUTЬ - справжнє ім'я Мари́на Вале́ріївна Кру́ть.
TVORCHI - це ТВОРЧІ.
За любого из прошедших в финал не будет стыдно на Евровидении.
В этом году весьма сильный национальный отбор на Евровидение 2020.
Все конкурсанты по своему интересны. Кто-то справился с волнением, кто-то не очень, однако все представляют из себя полноценную, творческую единицу. Есть куда расти и прогрессировать. Украина всегда славилась музыкальными талантами.
Удивительным образом катализатором мощного развития музыкальной индустрии в Украине послужил целый ряд факторов, а именно, начало российской агрессии против Украины, с последующим запретом гастролей артистов, которые после 2014 года, посетили Крым с нарушением украинского законодательства. Это очистило наше пространство от бесчисленного количества мусорной и низкопробной "музыки".
Второе - это принятие новых правил о квотах на радио и ТВ.
И третье, что особенно радует, наконец были определены новые правила к конкурсантам - невозможность участия в нацотборе тех, кто гастролирует по родине орков и ихтамнетов.
Таким образом, надеюсь, мы больше никогда не увидим вульгарных бабищ, типа марув и прочих ракообразных насекомых, для которых доллары являются единственным приоритетом в жизни.
Всем участникам нацотбора желаю удачи и всего самого наилучшего.
https://www.youtube.com/watch?v=fG7czZX-lKc&feature=share
12 Points from Ukraine ? 🇺🇦 ❤️ 🇳🇴 ✌️
Там были неплохие голоса.
В качестве гостей выступили Hard Kiss.
https://www.youtube.com/watch?v=DE79ojvnelI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0OOmDOd505qBnZBrLxWy65Xidt17TpeJRC9qwKTDraYXS8rwv1hNkHN9A