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 "Євробачення-2020": у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО

У фіналі національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2020" виступлять TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Перший, у другому півфіналі національного відбору взяли участь MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod і TVORCHI.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Євробачення-2020: стали відомі перші три фіналісти українського нацвідбору. ВIДЕО

Оцінки членів журі розподілилися так: GARNA - 1 бал, Олександр Порядинський - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 5 балів, David Axelrod - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.

За підсумками глядацького голосування бали розподілилися так: GARNA - 1 бал, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 2 бали, FO SHO - 3 бали, Еліна Іващенко - 4 бали, David Axelrod - 5 балів, Олександр Порядинський - 6 балів, KHAYAT - 7 балів, і TVORCHI - 8 балів.

Таким чином, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod 22 лютого поборються за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020".

Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував відбір на Євробачення: тих, хто виступав у Росії й окупованому Криму, не пустять на конкурс

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175977
 
 
 Топ коментарі
 
Ау, ни одного названия исполнителя по-украински! Они точно все с Украины? "Евровидение-2020": в финале нацотбора споют TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A - Цензор.НЕТ 7931
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Давид Аксельрод не тянет, идиш уже не в моде. Рекомендую Самуэль Давид бен Авшалом! или Мордехай Давид бен Авшалом. А то поймут, что приблуда
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А позвольте поинтересоваться, какая у вас страна,так сказать?
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Это псевдоним. Отечественный вася.
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Как то на Васю морда не тянет)))Чистый Аксельрод. ))
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Раньше у него было неправильное неевропейское прозвище Володимир Ткаченко.

- Признаюсь, очень непривычно называть вас Дэвидом.
- И, тем не менее, это мое имя. Еще в конце мая прошлого года я получил документы - по сути, новое свидетельство о рождении. Так что я - Дэвид Аксельрод. Кстати, я хотел, чтобы в документах не было обозначено и отчество - мне кажется, это пережиток советских времен. Надеюсь, у нас скоро будет, как в Европе. По крайней мере, моя дочь уже будет Соломия Дэвид Аксельрод.
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Давид Аксельрод не тянет, идиш уже не в моде. Рекомендую Самуэль Давид бен Авшалом! или Мордехай Давид бен Авшалом. А то поймут, что приблуда
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Это говорит о том, что люди у которых есть хоть капля еврейской крови презирают др. национальности в данном случае украинцев!И только мы носимся с разными аксельродами как с писаной торбой!
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ну этому давно пора отрезать хвост по самую голову..
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Навіщо взагалі нам цей конкурс? На ньому помийна музика і нічого Україні з нього не буде.
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Скоро отбор на Европечатанье. Ты победишь.
Конкурс зверский, но номинанты уже определились в первом полуфинале на цензое.
Я в тебя верю!
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Вот щас за Поплавского реально обидно. Такой "шедевр"!
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Баста, карапузики! Кончилися танцы
Погибать так с музыкой запевайте братцы.

Эта 12 шагов к миру в анимешном виде...
https://youtu.be/kgh67ahOznY?t=349
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Ау, ни одного названия исполнителя по-украински! Они точно все с Украины? "Евровидение-2020": в финале нацотбора споют TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A - Цензор.НЕТ 7931
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чем тебя не yстраивают Александр Порядинский и Элина Иващенко?
правда я не знаю кто это такие, но не москали.
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Я тебе напомню исполнителей в финале - Таким образом, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod 22 февраля поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".
Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Источник: https://censor.net.ua/v3175977
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TVORCHI - це ТВОРЧІ, написані латинськими літерами.
KRUTЬ - справжнє ім'я Мари́на Вале́ріївна Кру́ть.


Просто достатньо уважніше придивитись до назв, сценічних імен.





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Придивився. Якась дикість. Жлобство.
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А GHOST_3 не жлобство?

В цій темі чи не найбільше бухтять про назви гуртів, імена виконавців якраз ті, в кого ХЗ які ніки латиною.
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"ХЗ" це що? Пиши ясніше, бо хтось може подумати, що ти лярва підзаборна.
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"Хто Зна" влаштовує?

Свій накид про жлобство в іменах виконавців латиною GHOST_3 обгрунтувати не зміг, вирішиів причепитись до скорочення...
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Щодо ніків латиной - то саме так ніки й пишуться.
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Як видно навіть по даній темі, ніки ПИШУТЬ не тільки латиною.
А ті, хто сам назвався латиною, але голосно верещіть про недопустимість імен артистів латиною, є особами з подвійними стандартами.
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Ау, ни одного названия исполнителя по-украински! Они точно все с Украины?

*******
Еге ж. Та й тут, на Цензорі, переважно іностранні іностранці, бо балакають по іностранному.
Хочеш поспілкуватися з українцями, а воно все якісь кацапи трапляються...
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Я имел ввиду не язык, а названия групп и исполнителей...
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https://www.youtube.com/watch?v=fG7czZX-lKc&feature=share

12 Points from Ukraine ? 🇺🇦 ❤️ 🇳🇴 ✌️
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У MOONZOO непогана пісня, мені сподобалась. А співак на молодого Едварда Нортона схожий, люблю цього актора. Всі інші якось зовсім ніяк. Шкода, що Тіна Курваль їх захейтила, бо своїх хотіла пропхати. Корупція рулить шоу-бізнесом!
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Какие-то все загорелые. Это точно отбор украинского Евровидения?
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От Украины поедет пара - негр плюс гей! Чтоб не думали, что мы отстаём от Европы. В Украине все есть! И те и эти. Только я смотреть не буду ни финал, ни само Евровиденье. Чтоб не знудило!
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Так тебя никто и не заставляет смотреть, покушай буряка, может полегчает
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Сходи говно помеси, тебе может тоже!
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На хера на украинском отборе такая куча негров? Хай едут у Африку и представляют там Африку, а Украина страна белая.
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У вас ценности нахрен все перевернулись с ног на голову. Европы уже нету. Аморфная масса.
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Это коцап.Тряпки просто стесняется своей😂
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х-ло у них трехцветные тряпки поотнимало. Вот и ныкаются.
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Девочки из Фо Шо родились в Украине, а тебе стоит перестать писать расистскую хрень, пока не зарепортили
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Хай едут у Африку к своим папашкам и не нечего неграм представлять Украину, ибо это неестественно. Позорище - ******** при власти превращают Украину в гей-парады и притоны черномазых, а дыбилы им в этом помогают.
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Учитывая, какая категория женщин спит с неграми, мы уже догодались об их "высоком" происхождении...
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Это называется гибридная война.

Просрали Украину по всем фронтам.
Отбор ведётся из сборища какой то срани из негров, поющей не на украинском.

Украины уже нигде не существует...
Этот быдлоэлекторат, живущий НА Украине, не заслуживает на существование...
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Так оно и на украинском не лучше. Нужно было Nzk - "На Даху Я" послать на гейровидение. И по духу близко к гейропе.
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Это называется твоё пукин *****, тварь безмозглое
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тварь ты - без роду и племени с вставленными в тумкалку шаблонами...
сходи на гейпарад и отсоси у товарища...
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Почему в нац.отборе учавствуют только английские буквы? А де рідна мова, рідні літери? Где видна нация в этом "национальном отборе"? Как-то нехорошо.
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А, ну да... Это ведь гарантия патриотизма и хорошего выступления. Вот Усик и Ломаченко соврать не дадут 🙂
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А её нет - нации. Её уничтожили.
Она мешала всем - в первую очередь кремлю, во вторую - гейРопе...
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Наверное там, где и у Svetlana Odessa.

KRUTЬ - справжнє ім'я Мари́на Вале́ріївна Кру́ть.

TVORCHI - це ТВОРЧІ.

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Довольно таки странный вопрос от от юзера под ником в котором только "английские буквы" Svetlana Odessa, вы не находите? "Евровидение-2020": в финале нацотбора споют TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A - Цензор.НЕТ 8543
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TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. ))) Кто все эти люди? Из какой страны?
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Притула молодец ... заставили трио женское с Тиной спеть ла ла ла и вставил туда путина.. бендеровец
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В стране, где действуют языковые квоты на эфир, ни одного украинского названия...
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Как же, *****, задолбала эта мода на иностранные буквы в русских или украинских текстах.
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За название на латинице надо отстранять конкурсантов!
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Расистов не банят, а тех кто с ними спорит банят. Куда катится эта страна.
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Довольно неплохие голоса и песни у исполнителей в этом году.
За любого из прошедших в финал не будет стыдно на Евровидении.
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Не дивився відбір, повтикав виступи фіналістів. Єдина нормальна там Марина Круть, бо з національним колоритом - грає на бандурі!
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Бандура звучить дуже гарно, але заберіть бандуру і номер ніякий, голос слабенький.
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"Євробачення-2020": у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A - Цензор.НЕТ 3358

В этом году весьма сильный национальный отбор на Евровидение 2020.
Все конкурсанты по своему интересны. Кто-то справился с волнением, кто-то не очень, однако все представляют из себя полноценную, творческую единицу. Есть куда расти и прогрессировать. Украина всегда славилась музыкальными талантами.
Удивительным образом катализатором мощного развития музыкальной индустрии в Украине послужил целый ряд факторов, а именно, начало российской агрессии против Украины, с последующим запретом гастролей артистов, которые после 2014 года, посетили Крым с нарушением украинского законодательства. Это очистило наше пространство от бесчисленного количества мусорной и низкопробной "музыки".
Второе - это принятие новых правил о квотах на радио и ТВ.
И третье, что особенно радует, наконец были определены новые правила к конкурсантам - невозможность участия в нацотборе тех, кто гастролирует по родине орков и ихтамнетов.
Таким образом, надеюсь, мы больше никогда не увидим вульгарных бабищ, типа марув и прочих ракообразных насекомых, для которых доллары являются единственным приоритетом в жизни.
Всем участникам нацотбора желаю удачи и всего самого наилучшего.
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Как вы думаете, кто реально в Украине может составить ему конкуренцию на Евровидении?

https://www.youtube.com/watch?v=fG7czZX-lKc&feature=share

12 Points from Ukraine ? 🇺🇦 ❤️ 🇳🇴 ✌️
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Дерьмо. Явно не хит. Но Европа такое любит.
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Много кто. Можете посмотреть второй, вчерашний полуфинальный отбор.
Там были неплохие голоса.
В качестве гостей выступили Hard Kiss.

https://www.youtube.com/watch?v=DE79ojvnelI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0OOmDOd505qBnZBrLxWy65Xidt17TpeJRC9qwKTDraYXS8rwv1hNkHN9A
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Не дивлячись на те що вукраїнському алфавіті є буква Г не знайшлося букв на все це Гімно.
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