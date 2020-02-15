 Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом капітана затриманого в Азовському морі українського судна. ВIДЕО

Відео оприлюднено на YouTube-каналі "Вести Крым", інформує Цензор.НЕТ.

На ньому чоловік, імені якого не називають, каже, що фактично є власником затриманого сьогодні співробітниками ФСБ в Азовському морі судна.

"Вийшли з села Райнівка Приморського району. Склад - 4 людини", - каже він.

Читайте також: ФСБ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Чоловік на відео каже, що добував камбалу (калкана) за допомогою донних сіток, і визнає, що знав, що такий вид вилову цієї риби заборонено.

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Читайте також: Прокуратура Криму відкрила справу за фактом затримання ФСБ РФ українського судна в Азовському морі