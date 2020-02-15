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Все про:Азовське море (1284) браконьєрство (84) українці (1717) ФСБ (876)

 Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом капітана затриманого в Азовському морі українського судна. ВIДЕО

На відео чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу, і каже, що у нього немає претензій до російських прикордонників і співробітників ФСБ.

Відео оприлюднено на YouTube-каналі "Вести Крым", інформує Цензор.НЕТ.

На ньому чоловік, імені якого не називають, каже, що фактично є власником затриманого сьогодні співробітниками ФСБ в Азовському морі судна.

"Вийшли з села Райнівка Приморського району. Склад - 4 людини", - каже він.

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Чоловік на відео каже, що добував камбалу (калкана) за допомогою донних сіток, і визнає, що знав, що такий вид вилову цієї риби заборонено.

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175958
 
 
 Топ коментарі
 
Наше бидло ловить калкана, а тепер буде стдіти в параші. Супер! Бидлу, бидляче щастя.
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Мокшани набирають обмінний фонд "майже всіх на всіх"
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Наше бидло ловить калкана, а тепер буде стдіти в параші. Супер! Бидлу, бидляче щастя.
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Того разу поменяли одного украинского пид@ра который работал на администрацию тюрьмы ДНР и издевался с других украинцев. Этого чувака в автобусе чуть не убили, но военные его спасли.
Вот таких пир@дов нам дают на обмен.
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Браконьеров нужно давить, как и контрабандистов! Крапка.
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Точно, а то на росии их берут в фсб и они на наших рыбаков нападают.
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Я думал капитаны только на больших кораблях.
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Кого лодка, тот и капитан. Документ на управление судна (лодки) называется "Удостоверение капитана маломерного судна."
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Мокшани набирають обмінний фонд "майже всіх на всіх"
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Если б наш "Рыбнадзор" или кто там должен охранять камбалу, шевелил своими булками, этот рыбак уже сидел бы на родине.
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Зеленому уроду надо срочно пустить воду в крэм, обменять на этих дебилов всех боевиков, которые были пойманы с оружием на Донбассе, ну и не забить позвонить пуйлу, чтобы лично его отблагодарить.
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