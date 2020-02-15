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Все про:Держприкордонслужба (2409) Молдова (504) провокація (551) СРСР (212)

 "Україна - іноземна компанія": громадянин Молдови влаштував провокацію на прикордонному пункті Одещини. ВIДЕО

В Одеській області прикордонникам довелося втихомирювати провокатора з Молдови, який говорив, що є громадянином СРСР і демонстративно не визнає Україну і її владу.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Нестандартна ситуація трапилася в пункті пропуску "Кучурган" Білгород-Дністровського прикордонного загону. Громадянин Республіки Молдова, який прибув в Україну, поводився  агресивно, вів антиукраїнську риторику з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Українських прикордонників він звинувачував у держзараді, щоправда за законодавством СРСР, закликав переходити на бік "радянського союзу". Також порушник нецензурно лаявся та в порушення режимних правил намагався вести відеозйомку на мобільний телефон.

Варто зазначити, що цей громадянин уже не вперше порушує українське законодавство. Торік, 30 грудня, він в’їжджав в Україну на автомобілі "BMW" прорадянською атрибутикою замість номерних знаків та численними наклейками відповідної тематики. Тобто, порушив вимоги законодавства що керування автомобілем без номерних знаків і щодо пропаганди тоталітарного комуністичного режиму. Тоді автівку вилучили та передали в поліцію, а порушника повернули в Молдову.

Також читайте: Молдаванин намагався перетнути кордон на дитячому надувному басейні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Цього разу іноземця затримали. На нього склали адмінпротоколи за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду та порушення режиму в пункті пропуску (за статтями 185-10 та 202 КУпАП). Також молдованину заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175933
 
   
 Топ коментарі
 
може з ПМР? Там таких, як в лугандоні чимало.
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Надо пойти навстречу "товарищу", наказать его по совковым Законам. Насколько я помню, это было одно из самых страшных преступлений.
Заодно и любителям сталина напомнить о наказаниях при сталине за всю их вату ...
Может тогда попустит ...
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Потрібно було пристрелити.
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похоже что в Молдове дурдомы ушли на каникулы
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Надо пойти навстречу "товарищу", наказать его по совковым Законам. Насколько я помню, это было одно из самых страшных преступлений.
Заодно и любителям сталина напомнить о наказаниях при сталине за всю их вату ...
Может тогда попустит ...
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при сралине етот товарисчъ уже получил бы 25 лет лагерей без права переписки,а то и расстрел
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10 років без права переписки це і була смертна кара бо означала розстріл.
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По сталінських законах за такі правопорушення пристрелили б на місці.
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Упоротое ордынское отродье решило погранцов потролить....
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Что то у этого "молдаванина" какой-то акцент с довольно-таки средней полосы россии
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Ні-хахол. «Та шо ти мнє тут...» ще і приблатньонний лошара
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По закону ссср этому совку надо вменить ст. 58-1а. Измена родине: расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с конфискацией имущества.
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уверен если бы он был бы гражданином Украины и голосовал то на выборах присоеденился к 73%
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А на предыдущих выборах за Пороха. Большинство всегда безошибочно угадывает действующих впоследствии Президентов...😄
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Грешно смеяться над больным человеком "Україна - іноземна компанія": громадянин Молдови влаштував провокацію на прикордонному пункті Одещини - Цензор.НЕТ 1077
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Это просто какой-то позор. Дорого сейчас в ЛТП лежать, вот и результат.
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воно ще й на мацьковськом діалекте, дутен пула, камуняцько сатанинська метастаза
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нормальные молдоване, уже давно живут в ес, а это какой то гагауз с мокшанскими корнями !!
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Цап-совкодрочер,не на масквіче чи жігулях а на німецькому бмв.
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дайте ему надувной бассейн и в свободное плаванье )
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Такі ж самі 73 % придурків в Україні, як і той молдаван вибрали собі в презеденти ватне Зе.
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В Молдові багато ватанів, дивно що вони там є після війни в Предністров'ї.
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Это они не после войны такие, а после "успешных реформ".
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Застрявший во времени, совок уже почти как 30 лет приказал долго жить.
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Так проникся козлячою ідеологією, що загубився в часі.
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если он не признает Украину, значит он террорист.

нужно было застрелить его.
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ето касап. говорит етко по русски. Не надо его арестовывать. Не надо сажать. Надо застрелить рпи попытке нападения на пограничников при исполнении. Похоронить в без креста и без звезды.
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Ватник з пмр.Очевидно є паспорт Молдови,України та рф.Там майже у всіх є кілька паспортів
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Обычниый ватный провокатор, которому кацапсячие гниды забашляли, что бы устроил скандал на КПП и поднять тему на кацапсячих шоу типа сливного бачка скабеевой.
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Що з людьми московська пропаганда робить!
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Отпинать ногами и забудет к нам дорогу навсегда.
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(В прошлом году, 30 декабря, он въезжал в Украину на автомобиле BMW)
Хахах, а машину он за советские рубли купил? Нет? А чего так? Хранит сбережения в рублях советских, деньгами какими пользуется?) Валюту местную признает а законы нет)) типичный патриот совка)) лицемерие и двуличие.
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Украина и Россия, как и все постсоветские республики, реально зарегестрирована как коммерческие компании. У этого движения СССР есть юридические основания. Шокирующие обывателей, но реальные.
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Нема, бо при створенні СРСР зробили пункт, згідно якому республіки можуть вільно вийти зі складу, що Україна і зробила свого часу.
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Но сторонники этой движухи показывают сайты английских реестров каких-то, я не помгю уже точно, так там в списке компаний есть государственные органы, суды, МВД и прочее например России. Я смотрел видео одного беларуса, он доказывает что Беларуское государство начала 20 века.имело признаки суверенного государста, а нынешняя Беларусь - коммерческая структура.
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