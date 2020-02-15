 "Україна - іноземна компанія": громадянин Молдови влаштував провокацію на прикордонному пункті Одещини. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Нестандартна ситуація трапилася в пункті пропуску "Кучурган" Білгород-Дністровського прикордонного загону. Громадянин Республіки Молдова, який прибув в Україну, поводився агресивно, вів антиукраїнську риторику з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Українських прикордонників він звинувачував у держзараді, щоправда за законодавством СРСР, закликав переходити на бік "радянського союзу". Також порушник нецензурно лаявся та в порушення режимних правил намагався вести відеозйомку на мобільний телефон.

Варто зазначити, що цей громадянин уже не вперше порушує українське законодавство. Торік, 30 грудня, він в’їжджав в Україну на автомобілі "BMW" прорадянською атрибутикою замість номерних знаків та численними наклейками відповідної тематики. Тобто, порушив вимоги законодавства що керування автомобілем без номерних знаків і щодо пропаганди тоталітарного комуністичного режиму. Тоді автівку вилучили та передали в поліцію, а порушника повернули в Молдову.

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Цього разу іноземця затримали. На нього склали адмінпротоколи за злісну непокору законним вимогам прикордонного наряду та порушення режиму в пункті пропуску (за статтями 185-10 та 202 КУпАП). Також молдованину заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.