 На Дніпропетровщині відбулися успішні випробування нових 152-мм снарядів для САУ "Акація" та гаубиць Д-20. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова" в Павлограді.
"Новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм може використовуватися для стрільби з гармат Д-20, МЛ-20, 2А65 і 2С19. Боєприпас призначено для знищення артилерії, мінометів і інших вогневих засобів противника, живої сили, об'єктів тилу та органів управління військами, а також польових і довготривалих оборонних споруд", - сказано в повідомленні.
До складу пострілу входить гільза, що підлягає ремонту і повторному використанню до 6 разів. Основна відмінність нового снаряда - малочутлива вибухова речовина "БАС", що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики групового підриву снарядів у позаштатних ситуаціях, які можуть виникнути на арсеналах і артилерійських позиціях.
Зазначається, що КБ "Рубін-2017" веде розробку нової, економнішої у виробництві, гільзи для зазначених гармат і нового снаряда підвищеної дальності з поліпшеними аеродинамічними характеристиками.
Так що йди очко собі підірви, тупий зрадозелебоб
Снаряд НОВЫЙ. Испытывался. Значит на складах его нет и не могло быть на тех арсеналах, о которых вы тут прокукарекали.
Я вас умоляю, дайте координаты отделения Новой почты. Я вышлю вам пару сотен презервативов. Пользуйтесь ими, дабы ЗеДятлы более не размножались.
Нет, не значит. Пример - новый миномет "Молот", плохой аналог выпускавшегося с 1979 миномёта 2Б11. Тех документация для этого нового миномета была разработана за 2 месяца, результат попыток применения - 13 убитых членов обслуги миномета. Так что - страна чудес.
Главное - как новость и перспектива подается разработка обычного фугасного снаряда для оч старой пушки Д-20, производство которой началось в 1953 году. Те путь развития - в прошлое.
но то не важно)))
В заголовке опечатка...в тексте статьи все написано верно..
Да гаубицами только мирное населения пугать - что обслуга14 человек,что мобильности нет..
1. Какой калибр, автомата АКС-74?
2. Какой калибр пули к автомату АКС-74?
Одарённые, все, как в один голос отвечали и смотрели на меня как на полного идиота.
Вот тогда я и задавал третью часть вопроса.
- Если калибр ствола и калибр пули совпадает, откуда на пуле нарезы?
Одарённые, начинали меня крушить со всех сторон, с криками, типа, ТАК В СТВОЛЕ НАРЕЗЫ!
Попытка объяснить про одинаковый калибр, ничего не даёт. Одарённые однако, а вот взять в руки микрометр, мешают.... ну кому что, и отсутствие мозга))))))
Так что, не спорьте. Бессмысленно.
Во-вторых, реальный калибр немецкой пули 8,09 мм. российской 7,92. Так что это два абсолютно разных калибра.
В-третьих, 7,62 х 51 (308 WIN) это американский калибр (Винчестер), но реальный диаметр пули 7,82. Так что тоже мимо. Уж извините.
и не просто новым
а современным бк
если хранение более безопасно - это ваще гуд
с гильзой - тоже хорошо для обучения лс
хорошая работа
и на ютубе видос глянь вот https://www.youtube.com/watch?v=hZrmueHhSNY
нам такое вооружение нужно делать!
0) У НОРМАЛЬНИХ, калібр/діаметр снаряда, дорівнює калібру/діаметру ствола
1) Снаряд для нарізної гармати КАЛІБРУ 155 мм (є й гладкоствольні, це в основному танкові),
2) Глибина (висота) нарізів каналу ствола 1,5 мм ,
3) Ствол, це труба. Трубу НОРМАЛЬНІ міряють, не по ПОЛЯМ нарізів, а по ДІАМЕТРУ.
4) Кацапи міряють по полям.
5) Таким чином, КАЛІБР 155 мм СТВОЛА по ДІАМЕТРУ, це касабський 155мм-1,5мм×2= 152 мм, по ПОЛЯМ.
6) Таким чином, ведучий поясок 155 мм СНАРЯДУ, при досиланні у нарізний СТВОЛ увімнеться у ці 1,5 мм нарізу на сторону .
Кєргуду?
Вот смотрите НАТОвский калибр в мм звучит как 7,62 х 51, хотя в дюймах идет реальный калибр пули .308 (дюйма) = 7,82 мм.
неделю назад, наши арта под Золотым накрыла сепарский блиндаж: четыре орка сразу трупы, четверо раненных орка сдохли в течении недели.. В Луганде был громкий траур и печальная дискотека.. испытания новых снарядов прошли успешно