 На Дніпропетровщині відбулися успішні випробування нових 152-мм снарядів для САУ "Акація" та гаубиць Д-20. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова" в Павлограді.

Читайте також: Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M"

"Новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм може використовуватися для стрільби з гармат Д-20, МЛ-20, 2А65 і 2С19. Боєприпас призначено для знищення артилерії, мінометів і інших вогневих засобів противника, живої сили, об'єктів тилу та органів управління військами, а також польових і довготривалих оборонних споруд", - сказано в повідомленні.

До складу пострілу входить гільза, що підлягає ремонту і повторному використанню до 6 разів. Основна відмінність нового снаряда - малочутлива вибухова речовина "БАС", що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики групового підриву снарядів у позаштатних ситуаціях, які можуть виникнути на арсеналах і артилерійських позиціях.

Зазначається, що КБ "Рубін-2017" веде розробку нової, економнішої у виробництві, гільзи для зазначених гармат і нового снаряда підвищеної дальності з поліпшеними аеродинамічними характеристиками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж