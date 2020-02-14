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Все про:боєприпаси (972) військово-промисловий комплекс (48) випробування (190)

 На Дніпропетровщині відбулися успішні випробування нових 152-мм снарядів для САУ "Акація" та гаубиць Д-20. ВIДЕО

Дочірнє підприємство компанії "Українська бронетехніка" "Рубін-2017" провело успішні випробування нової продукції - 152-мм постріли для самохідної артилерійської установки 2С3 "Акація" та буксированої гармати-гаубиці Д-20.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Випробування проходили 6 лютого на військовому полігоні ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова" в Павлограді.

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"Новий осколково-фугасний снаряд калібру 152 мм може використовуватися для стрільби з гармат Д-20, МЛ-20, 2А65 і 2С19. Боєприпас призначено для знищення артилерії, мінометів і інших вогневих засобів противника, живої сили, об'єктів тилу та органів управління військами, а також польових і довготривалих оборонних споруд", - сказано в повідомленні.

До складу пострілу входить гільза, що підлягає ремонту і повторному використанню до 6 разів. Основна відмінність нового снаряда - малочутлива вибухова речовина "БАС", що пройшла весь цикл випробувань. Використання нової вибухівки значно знижує ризики групового підриву снарядів у позаштатних ситуаціях, які можуть виникнути на арсеналах і артилерійських позиціях.

Зазначається, що КБ "Рубін-2017" веде розробку нової, економнішої у виробництві, гільзи для зазначених гармат і нового снаряда підвищеної дальності з поліпшеними аеродинамічними характеристиками.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175831
 
 
 Топ коментарі
 
Нескільки, вумник, бо такого асортименту та типу боєприпасу у пост совковій усср з такими уклонистами, як ти - ніколи не було до цього дня.
Так що йди очко собі підірви, тупий зрадозелебоб
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каждий снаряд это минус несколько кацапов в будущем.....
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"Анжинер", ти про "дюймову різьбу", "дюймові труби", чув? це тобі відповідь...
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Молодці. Вже випробовують. А скільки вартує один постріл? І скільки таких снарядів підірвано на військових складах до цих пір невловимими диверсантами?
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Нескільки, вумник, бо такого асортименту та типу ********** у пост совковій усср з такими уклонистами, як ти - ніколи не було до цього дня.
Так що йди очко собі підірви, тупий зрадозелебоб
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Сырёжа!.. сегодня праздник, а ты без подарка!..
На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 637
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Василю, ти-б, краще, поцікавився, скільки при Кучмі було "розпатронено" снарядів саме цього калібру - латунь з гільз - до "Вторчермету", самі снаряди - на зберігання... А порох - спалить... Снарядів - купа.. А гільз - нема...
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Вася, вы типичный ЗеДятел. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 155-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 3783
Снаряд НОВЫЙ. Испытывался. Значит на складах его нет и не могло быть на тех арсеналах, о которых вы тут прокукарекали.
Я вас умоляю, дайте координаты отделения Новой почты. Я вышлю вам пару сотен презервативов. Пользуйтесь ими, дабы ЗеДятлы более не размножались. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 155-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 5810
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Снаряд НОВЫЙ. Испытывался. Значит на складах его нет
Нет, не значит. Пример - новый миномет "Молот", плохой аналог выпускавшегося с 1979 миномёта 2Б11. Тех документация для этого нового миномета была разработана за 2 месяца, результат попыток применения - 13 убитых членов обслуги миномета. Так что - страна чудес.

Главное - как новость и перспектива подается разработка обычного фугасного снаряда для оч старой пушки Д-20, производство которой началось в 1953 году. Те путь развития - в прошлое.
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А Вы знаете, где стоит очень старая пушка типа Д-20?
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каждий снаряд это минус несколько кацапов в будущем.....
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...такие не взрывались..новые же, еще горячие, со станка только..
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Вот интересно. Почему не округляется в нормальный числовой ряд, 150,160см?
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"Анжинер", ти про "дюймову різьбу", "дюймові труби", чув? це тобі відповідь...
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Слышал конечно . Но мня поражает как вы умудрились засунуть снаряд ф155мм в ствол 152 мм
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А ты кроме щаголовка больше ничего прочесть не смог..? Или не осилил?
В заголовке опечатка...в тексте статьи все написано верно..
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Та да...если бы не ты...да не та вшивая кобыла...то так бы и висело...
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Ну, "журналюги" ещё и не ТО, и не ТУДА умеют запихнуть... А в заголовке статьи - просто глупая опечатка... (Кстати, тебе известно, что калибр 7,62мм и 7,92 мм - одно и то же? Просто Запад мерил по "нарезам", а Россия - по "долам"...). Были попытки переделки трофейных винтовок Маузера под патрон 7-62Х51 (русский), но не вышло...Всё-таки, "русский" был "рантовым", а "немецкий" - "фланцевым"...
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.Читал, собираетесь переходить на 155. Разница в 3мм, придется все равно выкидывать 152. Не рационально иметь два вида(с инженерной точки зрения).
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Не рационально иметь два вида(с инженерной точки зрения).

Да гаубицами только мирное населения пугать - что обслуга14 человек,что мобильности нет..
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Я, особо "одарённым", всегда задавал вопрос. Вернее, сам вопрос состоял из трёх вопросов, но связан был одной темой.
1. Какой калибр, автомата АКС-74?
2. Какой калибр пули к автомату АКС-74?
Одарённые, все, как в один голос отвечали и смотрели на меня как на полного идиота.
Вот тогда я и задавал третью часть вопроса.
- Если калибр ствола и калибр пули совпадает, откуда на пуле нарезы?
Одарённые, начинали меня крушить со всех сторон, с криками, типа, ТАК В СТВОЛЕ НАРЕЗЫ!
Попытка объяснить про одинаковый калибр, ничего не даёт. Одарённые однако, а вот взять в руки микрометр, мешают.... ну кому что, и отсутствие мозга))))))
Так что, не спорьте. Бессмысленно.
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Я, конечно, дико извиняюсь, но вы сильно не правы. Во-первых, калибр винтовки Маузера 7,92 х 57, а русский 7,62 х 54R, где R как раз и означает рантовый. Но как мы видим там еще и длинна гильзы разная, патрон тупо не "ляжет" в ресивер.
Во-вторых, реальный калибр немецкой пули 8,09 мм. российской 7,92. Так что это два абсолютно разных калибра.
В-третьих, 7,62 х 51 (308 WIN) это американский калибр (Винчестер), но реальный диаметр пули 7,82. Так что тоже мимо. Уж извините.
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по малому и бк обновляется
и не просто новым
а современным бк
если хранение более безопасно - это ваще гуд
с гильзой - тоже хорошо для обучения лс
хорошая работа
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нет! ты вижу не в курсе, что существует ядерная артиллерия вот вики глянь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.
и на ютубе видос глянь вот https://www.youtube.com/watch?v=hZrmueHhSNY
нам такое вооружение нужно делать!
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Ага, по ВУСу номер расчета орудий от 76мм до 130мм.
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Кто-нибудь объясните как снаряд 155мм может подходить к существующим орудиям, которые наверняка разрабатывались под калибры 152 мм? Они что, стволы перетачивают? Сомневаюсь. Делают новые стволы? Врядле, это чуть ли не сложнее чем сделать боеприпас. Странно, в заметке об этом ни слова. Поскольку 155мм это натовский калибр, в Совке явно не было стволов заточенных под такую болванку.
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Ты статью читал? Или только заголовок? "Затупил" "пацан", просто...
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Не умничай, дядя. Я когда читал заголовок упоминал 155мм. Поскольку ранее писалось о переходе на стандарт 155мм, то удивления не вызвало.
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Ясно... "Хто всрався"... "Затупив" журналіст, "Алекс" не прочитав статтю, а "Холодний Яр" - "умнічає"...
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Тезісно, для космонавтів:
0) У НОРМАЛЬНИХ, калібр/діаметр снаряда, дорівнює калібру/діаметру ствола
1) Снаряд для нарізної гармати КАЛІБРУ 155 мм (є й гладкоствольні, це в основному танкові),
2) Глибина (висота) нарізів каналу ствола 1,5 мм ,
3) Ствол, це труба. Трубу НОРМАЛЬНІ міряють, не по ПОЛЯМ нарізів, а по ДІАМЕТРУ.
4) Кацапи міряють по полям.
5) Таким чином, КАЛІБР 155 мм СТВОЛА по ДІАМЕТРУ, це касабський 155мм-1,5мм×2= 152 мм, по ПОЛЯМ.
6) Таким чином, ведучий поясок 155 мм СНАРЯДУ, при досиланні у нарізний СТВОЛ увімнеться у ці 1,5 мм нарізу на сторону .
Кєргуду?
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Одно уточнение, когда вы говорите о "нормальных" то видимо имеете в виду страны измеряющие величины в дюймах, так как европейцы (измеряющие в миллиметрах) измеряют калибры как и кацапы, вернее, наверное, кацапы измеряют как европейцы.
Вот смотрите НАТОвский калибр в мм звучит как 7,62 х 51, хотя в дюймах идет реальный калибр пули .308 (дюйма) = 7,82 мм.
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Ствол гумовий. Секретна нанотехнологія. На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 9983
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підерація проводить такі випробовування на лінії розмежування, ми на дніпропетровщині! це що?!
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с чего такие пессимистичные настроения?..
неделю назад, наши арта под Золотым накрыла сепарский блиндаж: четыре орка сразу трупы, четверо раненных орка сдохли в течении недели.. В Луганде был громкий траур и печальная дискотека.. испытания новых снарядов прошли успешно На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20 - Цензор.НЕТ 2386
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Гарні кацапо-дробилки!!!! Ось на передову треба їх,нехай рогатих до пекла відправлять!!!!
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Хоть кто то , что то делает , не смотря на всеобщий идиотизм, и это радует...
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випробування раціональній було б проводити скажімо в авдіївці
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