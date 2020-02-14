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 Події, Суспільство
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Все про:Апеляційний суд (153) Шеремет (387) Кузьменко Юлія (62)

 Убивство Шеремета: апеляційний суд відхилив клопотання захисту Кузьменко, залишивши її в СІЗО до 3 квітня. ВIДЕО

Апеляційний суд Києва залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 квітня підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета хірургу Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Колегія суддів ухвалила рішення залишити чинною постанову Печерського суду, згідно з якою Юлія Кузьменко залишається в СІЗО до 3 квітня.

Раніше апеляційний суд залишив чинним нічний домашній арешт ще одній підозрюваній - Яні Дугарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: розгляд апеляцій захисту Дугарь і Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175766
 
 
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А фізія то судді така натрудяна. Все для України, все на благо народу.
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Ссссцыте, шмарклинские вертухаи!?!? Ну, натурально, надо же ЧЕМ-НИТЬ Оман-гейт занавесить!
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Типовий радянський суд, не вистачає лише "адвоката" медведчука.
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Адвокаты обвиняемых уже подали иск в ЕСПЧ?
Ясно, что никого не выпустят.
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Нельзя быть патриотом и работать на ФСБ.Пусть и втёмную.
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Да уж не парахнявым решать!
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Т.е. прокуроры и судьи решили таки сыграть в рулетку со своей жизнью. Ну-ну...
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Головне, щоб відбувся суд. Якнайшвидше. І суди наступних інстанцій. Європейський суд Кузьменко з Антоненко виправдає 100%. Найгірше в цій ситуації, що штраф буде накладено на всю Україну, а не на Авакова з Зеленським. А може воно й правильно? Лохи таких обрали на владу. То нехай лохи платять за афери своїх обранців з своєї кишені.
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Вони навіть ще більші лохи, бо не вимагають, щоб держава потім відшкодовувала ці витрати за рахунок винуватців-держклерків, попри їхнє скавуління щодо "політічєского прєслєдованія"
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