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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2773) Київ (7297)

 У Києві на Березняках автомобіль злетів з дороги і перекинувся. ВІДЕО камер спостереження

Одна людина постраждала внаслідок ДТП, яка сталася в Києві на Березняках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували міські камери спостереження.

За даними Dtp.kiev.ua, зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Також водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.

Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.

Також дивіться: П'яний водій врізався в маршрутку з пасажирами на Подолі: постраждали 6 осіб, зокрема вагітна жінка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175738
 
 
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На этой новости поставлю точку и пойду, отрежу шмат прекурсора хамона (засолил и поместил в погребе)... а заодно и пиллет в бункер засыплю... потому что новость сия потрясла меня до глубины души... так сказать, they've made my day with this piece'o'news...
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там очень сложный участок дороги, попасть в дтп на этом участке дороге, как два пальца обосцать. а вообще новость сия служит для того, дабы другие водители проанализировали причины дтп.
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В Николаеве Ленинский районный суд за неделю лишил водительских прав пятерых человек, которые в нетрезвом виде управляли транспортными средствами.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Суд лишил всех нарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 51 тысячу гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу», - указано в сообщении.
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цікаво, а з якою швидкістю воно летіло??
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Придивіться уважніше с заправки виїджав джип. Водій дерганувся на великій швидкості і не втримав автомобіль. Набігло багато зівак але ніхто не намагався допомогти. таке суспільство.
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да да, ехал бы он 50км/ч как положено в городе а не летел, успел бы остановится. А так полетел куда хотел..
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заправка и выезжающий джип находятся через двойную сплошную -ваш комментарий ниочем
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уже на начале видео видно с какой скорости он несется. даже если его подрезали то скорость все усугубила, да и маневрировать по правилам вроде запрещено в такой ситуации, хотя большинство попытается объехать... но какая же скорость если вильнуть не получилось и что аж с дороги слетел
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