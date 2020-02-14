 У Києві на Березняках автомобіль злетів з дороги і перекинувся. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували міські камери спостереження.
За даними Dtp.kiev.ua, зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Також водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.
Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
«Суд лишил всех нарушителей права управлять всеми транспортными средствами сроком на один год. Вместе они должны уплатить в бюджет 51 тысячу гривен штрафа. Отметим, что постановления суда еще не вступили в законную силу», - указано в сообщении.