 У Києві на Березняках автомобіль злетів з дороги і перекинувся. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксували міські камери спостереження.

За даними Dtp.kiev.ua, зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Також водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.

Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.

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