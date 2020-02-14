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Все про:Вінницька область (405) самогубство (307) вагітність (18) патрульна поліція (980)

 Патрульні запобігли самогубству вагітної на Вінниччині, - поліція. ВIДЕО

Співробітники патрульної поліції Вінницької області запобігли самогубству вагітної жінки, яка хотіла стрибнути з моста.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Патрульні отримали виклик про те, що на автодорозі М-21 жінка намагається стрибнути з моста. Свідками події стали люди, які в цей час проїжджали повз.

Четверо патрульних негайно прибули на місце виклику.

Спочатку інспектори з небайдужими громадянами намагалися відмовити жінку стрибати в річку, однак вона не хотіла нікого слухати. Після цього інспектори схопили вінничанку за руки та перетягнули через огорожу моста.

Виявилося, що вона чекає на дитину. Причин свого вчинку 33-річна жінка пояснювати не стала. Для неї викликати швидку допомогу. У кареті швидкої жінка отямилася та навіть подякувала патрульним і небайдужим громадянам, що не дозволили їй вчинити самогубство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульні перевіряють, як водії поступаються дорогою швидкій та рятувальникам, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175728
 
   
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_Вспомнился один парадокс: есть страны в которых за попытку самоубийства приговаривают... к смертной казни.
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Копам респект ! Видно що вони не майстри переговорщики але все ж таки змогли...А тьотка дурепа , за себе можешь вирішувати але не за дитину
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Те, кто всерьёз решил себя ухайдокать-разговоров не ведут.
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По різному бува..Кто зна, якби копи не під'їхали і взагалі людям було б насрати на неї то може і зробила б цей крок.
І вона у принципі розмов не вела ..
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Бедная. В день влюбленных, беременная.... Предполагаю, что какое-то падло забабахало ребенка и кинуло....
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Що сказати - хлопці молодці. Можна тільки подякувати їм.
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