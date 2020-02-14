 Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальній заяві одеської поліції.
"В інтернеті поширюється відео, на якому зафіксовано людей, які під час обшуку одного з підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. Публікація не залишилася непоміченою керівництвом одеської поліції. На цей момент всі учасники інциденту встановлені. Вони дійсно співробітники поліції ... За зазначеним фактом призначено службове розслідування. Його матеріали будуть передані в ДБР. На час проведення перевірки поліцейські відсторонені від служби", - йдеться в заяві.
Так шо все вопросы в ОП!)))
У вора не может быть "своих коштів".
на этом пожалуй дискуссию и закончим .
А за меня не беспокойся. У меня все ходы просчитаны. Ты наоборот, молись чтоб у меня было всё хорошо, чтоб ты после меня на помойке находил побольше вкусняшек.
мо щось наплутали
тупі
этот же надо быть такими кончеными? одним словом мусора. а мусор это не профессия а состояние души. собаков , так говоришь мусора не люди? таки да, мрази конченые))))
доходило до того, что у бандитов просили бумагу, бензин , заправить принтер и прочее..
А что вы хотели: каков поп, таков и приход.
полицииментовки.Ребята не стали писать заявление. Пожалели детей этой Крысы..... ату его ату.....