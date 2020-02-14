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 Політика України, Суспільство
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 Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби. ВIДЕО

Одеських поліцейських, які обікрали офіс під час обшуків, відсторонили від роботи на час службового розслідування цієї події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальній заяві одеської поліції.

"В інтернеті поширюється відео, на якому зафіксовано людей, які під час обшуку одного з підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами. Публікація не залишилася непоміченою керівництвом одеської поліції. На цей момент всі учасники інциденту встановлені. Вони дійсно співробітники поліції ... За зазначеним фактом призначено службове розслідування. Його матеріали будуть передані в ДБР. На час проведення перевірки поліцейські відсторонені від служби", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175714
 
   
 Топ коментарі
 
Сліпих обікрасти - у вовків совісті і то більше.
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А сколько их ещё таких?... О чём я? ВСЕ!!!!
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за это надо сажать !! Увольнять оп статье и делать запись в трудовой, чтоб таки мрази не могли потом никуда устроиться !!! Гнилые мрази !!!
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А сколько их ещё таких?... О чём я? ВСЕ!!!!
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100% там все такие! ну не за зарплатой же они туда идут!!
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єто новая полиция ... после обновления Одесских полицейских, обокравших офис, где работали слепые, отстранили от службы - Цензор.НЕТ 7566 ..
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беспредел какой-то творица, хлопцы просто восстановили баланс равновесия силы, в конце концов - зачем слепым стока телевизоров?
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и фсьоооо!!!! А главной держиморде - пекаль с одним патроном!? Ну, или хотя бы, шнурок шелковый?
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И эти люди хотят хорошо жить, встали на защиту законности в Украине. Тут правительство молодых рехформаторов инвест няню всем предлагает, и на тебе, ни стыда ни совести...
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Уволить по ФАКТУ, свидетелем которому есть вся Украина! Имена и фото вывесить в Интернете и на городской доске позора! А дальше - пусть живут... Может ни в одну приличную организацию на любую руководящую должность и не попадут больше...
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У нас во всех приличных организациях на руководящих должностях ТОЛЬКО такие! Поэтому не надо рекламы гандонам делать.
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за это надо сажать !! Увольнять оп статье и делать запись в трудовой, чтоб таки мрази не могли потом никуда устроиться !!! Гнилые мрази !!!
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Сліпих обікрасти - у вовків совісті і то більше.
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ета какойта пазор... ( прєдсєдатєль домкома швондєр)
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чтоб у вас мусора руки отсохли, ели вы подонки у слепых воруете !!!!
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петькины подопечные.. сою тоже ничего не смущало когда они страну грабили.
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Без Авакова ЗЕня не стал бы преЗЕрвативом для 73%...
Так шо все вопросы в ОП!)))
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А кто поставил Авакова министом мвд? А помните как все просили Петю убрать Авакова а соя визжала что вы все агенты кремля, и коня на переправе не меняют?
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Что то я совсем запутался. Это ты сейчас про какого Авакова речь ведешь ? Про "плохого", который был при Порошенко или про "хорошего", который сейчас при Зеленском ?
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ога-ога, это Порох их красть отправил? а мами їх не навчили чужого не брати?
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именно порох со своей командой когда офшорил страну показывал пример как нужно потужно работать.
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та ви шо?! ви хоча б поцікавтесь про статки Порошенка за ці роки (Форбс вам на допомогу!), про проекти, в які родина Порошенко вкладає свої кошти. і не пишить тут дурню всяку Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби - Цензор.НЕТ 3080
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Бедняга, сначала сам построил фабрику карла маркса, а теперь еще проекты эти....
У вора не может быть "своих коштів".
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лахта, мы знаем - никогда еще вы россияне не жили так плохо, как при Порошенко.
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Я бы понял их если бы они депутатов обокрали ну на крайняк чинушь каких, а тут инвалидов обокрали это каким гнилым надо быть!!
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Сказки про Робингуда перечитал? Красть ни у кого нельзя, ни у слепых ни у депутатов.
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воровать у воров можно и даже нужно!! особенно нужно когда система правосудия лежит ниже плинтуса!! а у нас эта самая система именно там и лежит!!
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воров нужно судить и сажать. поотму что тот, кто ворует неважно у кого - сам вор.
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а кто сажать будет? те же самые воры которые в доле? да они скорее тебя посадят (чтобы не мешал воровать) чем своих подельников!!
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кто сажать будет - это уже другой вопрос. Ты лучше подумай чем ты в глазах такого вора лучше депутата? Если у депутата можно то и у тебя можно. Ты ж не слепой.
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чем лучше, я уже тебе объяснил выше! я ворую у воров т.е. ворую награбленное!! как по мне это не запрещено!!
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Зачем усложнять? Если ты воруешь - ты вор. вот и всё .
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воровать награбленное это не воровать а восстанавливать спреведливость! или по твоему вор должен кайфовать на награбленое пока его жертвы роются в мусорке?!! извени как говорится понятие справедливости работает по другому!! а то что один вор который грабил прикрылся другим вором который его покрывает и оправдывает (типа судья или прокурор) то это не отменяет воровства и не делает ВОРА честным человеком который свои доходы заработал!!
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"воровать награбленное это не воровать"
на этом пожалуй дискуссию и закончим .
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да да иди иди отслуживай пайку которую очередной ворюга тебе скинет со своего барского стола!!
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Кисо, ты чего возбудился? Я просто не имею желания продолжать беседу с человеком, у которого отсутствует навык строить элементарные логические цепочки. Полазил по АУЕшным сайтам и начинаешь тут лепить тюремную романтику про понятия и справедливость. Мне это не интересно. Всего наилучшего.
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ага тюремная романтика! ты сам когда нить лазил по мусорке чтобы найти чего нить пожрать? вот когда попробуешь козлина тогда начнешь расказывать про тюремную романтику! УРОД!!
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У меня достаточно мозгов, чтоб по мусоркам не лазить
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а ты думаешь те старички пенсионеры (которых воры пользуясь властью ограбили до трусов) они типа безмозглые?! это ты счас такой умный когда тебе пусть 20-40 лет, а когда тебе будет за 60 и у тебя все отберут я посмотрю на тебя с мозгами, что ты бушь делать! и как ты бушь философствовать про воровство!!
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именно что безмозглые. Кому надо сказать спасибо за избрание бывшего партийного коммуняку Кравчука и загон Украины обратно в стойло 30 лет назад?

А за меня не беспокойся. У меня все ходы просчитаны. Ты наоборот, молись чтоб у меня было всё хорошо, чтоб ты после меня на помойке находил побольше вкусняшек.
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Им зарплату надо поднять,а то у слепых бутеры отжимают.
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Вони з нелегальним бізнесом боролися! Сліпі там щось кримінальне виготовляли! Поштові конверти наприклад. В ті конверти потім кладуть чорну зарплату або хабарі. Або навіть присилають сибірську виразку, як колись Обамі прислали! Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби - Цензор.НЕТ 2488
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вони боролися зі сліпими трастами
мо щось наплутали
тупі
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Ну ети раскдадывали по карманам разные безделушки. Представьте как Рюкзаков, Ахметов, Беня и другие олигофрены раскладывают по карманам бюджет Украины и наши налоги
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посадить таких гадов надо на кол. Суки!! Особенно циничной была в разговорах,та баба -**** - полицеская. Сожрать печенье и выпить чай у слепых или украсть рулон полиэтиленовых мешочков для мусора и при этом нагло смотреть на камеру!! Значит знали сволочи , что начальство их крышует?? Это как же надо до такого докатиться?? Значит и ихние начальники такие же твари!! и как такие паразиты попадают на службу в полицию?? Опять по блату?? К сожалению можно констатировать что в Одеской полиции, МЧС, налоговой и прочих силовых структурах ничего не изменилось со времен руководства пророссийских фучеджи и прочих тварей!! В одессе всё меряется бабалом!! А куда смотрит Аваков и этот грёбанный ГЕРАЩЕНКО не понятно?? ПОЗОР ВСЕЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ!!!
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аваковская реформированная шалупень . какой говноминистр , такие и его подчиненные.
этот же надо быть такими кончеными? одним словом мусора. а мусор это не профессия а состояние души. собаков , так говоришь мусора не люди? таки да, мрази конченые))))
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на кол или на вилы этих тварей надо поднять...
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почти с момента незалежности такое творится с канцелярией в милиции..
доходило до того, что у бандитов просили бумагу, бензин , заправить принтер и прочее..
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Наградить! В звании повысить! Назначить на руководящую должность, советниками собакова, там такие хозяйственные люди нужны!
А что вы хотели: каков поп, таков и приход.
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Аваков дно ! Никаких перемен не будет пока он в кресле
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та по кожному факту "отстранения"( не тільки мєнтов): далі суд і тюрма. а не на іншу роботу...
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Ребята,помните историю,как на встречи одноклассников(1 февраля) в Николееве. Ихний (уже нет)одноклассник из сумок ОДНОКЛАССНИЦ похитил 4500гр,на видео видно,как ловко он это проделал.Эта КРЫСА майор в местной полиции ментовки.Ребята не стали писать заявление. Пожалели детей этой Крысы..... Одеських поліцейських, які обікрали офіс, де працювали сліпі, відсторонили від служби - Цензор.НЕТ 2845 ату его ату.....
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Це тяжкий злочин, бо поліцейські мали їх захмщати, а не грабувати. Все зафіксовано на відео, група осіб і тільки відсторонили? А бійців АТО, медиків просто так закрили і тримають. Пан Рюкзаков, то де справедливість?
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