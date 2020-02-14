 Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька. ВIДЕО

"Реформу гальмує розчарування і бажання почекати, може все відкотиться назад", - сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона розповіла, що лікарі і медичні працівники потроху звикають до нових умов роботи, коли поетапно впроваджується медреформа. Тому що зрозуміли, що шляху назад немає.
"У нас буде дуже серйозна розмова з урядом і парламентом щодо того, що треба збільшувати бюджет", - сказала Скалецька.
Міністерка визнала, що за обмежених ресурсів цей рік буде складним для реалізації медреформи. Але якщо витримаємо, наступного року буде набагато краще, стверджує вона.
ээээ....
а може и нет никакой зеленой реформы, а вы тупо тут волны руками разводите?
от понимаю, шо я гад, но все равно очень хочу услышать про
врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы
в деталях и чем именно их новые усливия работы отличаются от старых..
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а от ето "...поэтапно внедряется медреформа"
оставьте бубе, ему похер, он кивнет....
и никогда больше людям ето не втюхивайте - бо им не похер и они в курсе....
глаза протрите - зеленые вас ****....ли - короче не получается пока, но всегда есть вторая возможность поверить в зеленую шару - даже не сомневаюсь вы ей воспользуетесь...
може я шо смогу?
В бедной стране не может быть качественной медицины для всех.