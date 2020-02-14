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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (176) медицина (868) Зоряна Скалецька (70)

 Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька. ВIДЕО

В Україні триває медична реформа. Наступний її етап стартує з 1 квітня 2020 року.

"Реформу гальмує розчарування і бажання почекати, може все відкотиться назад", - сказала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона розповіла, що лікарі і медичні працівники потроху звикають до нових умов роботи, коли поетапно впроваджується медреформа. Тому що зрозуміли, що шляху назад немає.

"У нас буде дуже серйозна розмова з урядом і парламентом щодо того, що треба збільшувати бюджет", - сказала Скалецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

Міністерка визнала, що за обмежених ресурсів цей рік буде складним для реалізації медреформи. Але якщо витримаємо, наступного року буде набагато краще, стверджує вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175697
 
 
 Топ коментарі
 
А говорили что Супрун страшная. Посмотрите на это вот
Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 35

ээээ....
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Шляху назад дійсно немає. Зєбуїни виконають поставлене їм завдання - скоротити втричі населення України.
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А говорили что Супрун страшная. Посмотрите на это вот
Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 35

ээээ....
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Вид такой как будто приготовленный утром борщ не удался.
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Говорили что Супрун не медик, а Скелетская медик?
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Сімейні лікарі це силла! Особливо, якщо вони живуть в селі, куди не ходять автобуси із інших сіл. А сімейний лікар проживає не там, де знаходиться його місце роботи. А головне з 1 квітня потрапити без направлення сімейного лікаря до лікарів по поліклініках буде заборонено.
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Вначале власти нужно определиться медицину реформировать для советской Украины или для европейской Украины,народы не собраны воедино и от этого Украину крутит в разные стороны как тот флюгер
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Верните на должность Уляну Супрун и "торможение реформы" тут же превратится в ее разгон.
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Особенно радует уведомление о изменениях, но какие именно изменения ни где не сказано!
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Яку реформу має на увазі ця "доктор Смерть"? - Знищити медицину і знищити населення?! Так це не реформа, а зелений геноцид населення України
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Бальной шел на поправку.. Но, не дошел..
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Элементарно. Записывешься по интернету к семейному врачу. Приходишь в указанное время.
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шо за дичь? в поликлинике любой, заключаешь декларацию с любым семейным врачем, а дальше записываешься на прием через helsi
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да ладно, структурная реформа Супрун не такая уже плохая оказалась. Кроме вакцинации.
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Розповіси через декілька років,після того як почекаєш місяця три чергу до лора.
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Я по направлению семейного врача попал к лору через 15 минут.
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візит "сімейного" лікаря до інваліда 2-Ї групи - приблизно 1 місяць очікування..Київ..
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интересно сколько уже ваши "реформы" покосили народу ... а сколько ещё поляжет ...
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Наверно хотят, чтобы медицина была как в Омане...
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а може ее тормозит ваша некомпетентность, мадам, и неумение с нежеланием?

а може и нет никакой зеленой реформы, а вы тупо тут волны руками разводите?
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Держись подруга, держись. ПРОПАСТЬ, пути назад нет, только вперед.
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И квалификация медиков ни в дугу. Квалификация повышается на международных стажировках и работы в клиниках других стран с передовыми методами лечения и аппаратурой, а не в собственном соку. А то повышение квалификации по принципу дурак дурака учит. Хотя какие медики.. Нашествие ишаков..
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Таки до, Но нет! Оплатить стажировку врач на зарплату не в состоянии, да и кто его в работы отпустит? А оплата со стороны фармацевтических компаний считается чуть ли не подрасстрельной статьёй за коррупцию!
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нельзя, тогда Радуцкий останется без своей марионетки и не у дел.
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"Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoю, https://www.bn24.biz.ua/ia-tochno-znaiu-pensionery-liahaiut-v-likarni-shchob-poisty-nakhaliavy-cherhovyi-chynovnyk-oskandalyvcia-cvoieiu-zaiavoiu/
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Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать: может, все откатится назад.-Начала жаловаться и Скалоцкая после жалоб Новосад: В Украине слишком много учителей / "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов"/. На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка./ А ещё недавно было такое жизнерадостное заявление :Приоритет Минздрава - качественная и доступная медицинская помощь, - Скалецкая. Правда, мысль такая же новая и глубокая как Лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным
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Реформу медицины тормозят цепляющиеся за жизнь пациенты.
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"врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы, когда поэтапно внедряется медреформа"
от понимаю, шо я гад, но все равно очень хочу услышать про
врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы
в деталях и чем именно их новые усливия работы отличаются от старых..
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а от ето "...поэтапно внедряется медреформа"
оставьте бубе, ему похер, он кивнет....
и никогда больше людям ето не втюхивайте - бо им не похер и они в курсе....
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Если придется понемногу привыкать, то похоже на улучшения условий труда и оплаты рассчитывать бессмысленно! Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4572
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если вы на ето надеялись изначально, то вы неиспавимый оптимист...
глаза протрите - зеленые вас ****....ли - короче не получается пока, но всегда есть вторая возможность поверить в зеленую шару - даже не сомневаюсь вы ей воспользуетесь...
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Ни я, ни кто то из моей семьи за Зеленского не голосовали и ни каких надежд на него не возлагали. Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9312
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вижу вас тема зацепила, в чем проблема?
може я шо смогу?
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Угу, привыкают к сокращениям больниц и персонала.
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Возьмите в команду ещё 3 сантехников. Пусть помогут реформировать медицину
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"Реформу гальмує розчарування і бажання почекати, може все відкотиться назад" - ну так звільніть під три чорти ті кляті "Розчарування" і "Бажання почекати", а на їх місця візьміть "Виконання" і "Бажання працювати".
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Какая нахрен реформа.Сделали посредников.Мне нужно к неврологу.Раньше я шел к нему напрямую.Теперь я должен занять очередь за несколько дней к семейному врачу,получить направление,только потом идти к профильному врачу.Что за дебелизм?
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ну про это уже было. Да, это ограничение твоей свободы. Но ты же к неврологу бесплатно идёшь.А у невролога зарплата маленькая. И семья. И повышать квалификацию надо когда-то.
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Правильно делают. Откуда уверенность, что тебе к "неврологу" Может, у тебя рак?.Симптомы бывают абсолютно аналогичны
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Коли флюрографію роблять на 30 літньому апараті з 2 см засвічуванням, сифіліс шукають пробою Вассермана, а погано діагностований (через відсутність КТ, не те шо МРТ) інсульт лікують 5-ма таблетками аспірину. Ніяка реформа недопоможе. Слід починати з переозброєння лікарень, госпіталей ******** технікою, лабораторіями.
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а деньги на переозброення ты дашь?
В бедной стране не может быть качественной медицины для всех.
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Шо эта ****** маникюрша понимает в медицине?
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зачем марионетке что-то понимать? За нее кукловод-Радуцкий все понимает.
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да, опосля ульяки, в здешней местности стало не хватать людей с ярко выраженной харизмой, от того все и буксует
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Она хотя бы нормально говорит по-украински, в отличие... от всех.
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"Время великий учитель, но убивает всех своих учеников"...
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Зменшення доступності медичним послуг для населення це не реформа, це відвертий геноцид..щоб там не тренділи про якусь начебто знищену улянкою махвію..
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НЕ только медицину, всю страну тормозит разочарование.
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В переводе на человеческий это означает: мы, кучка некомпетентных, тупых негодяев, дорвавшись до власти с помощью вранья и манипуляций, совершенно не понимаем, что теперь делать. Можно еще добавить, но думаю, хватит и этого.
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Так шо, "плохая" Супрун все таки правильные реформы проводила? А вы, присосавшиеся, ничего нового предложить и не можете
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Зачем жить, когда мы можем похоронить вас всего за $49,50?



Реформу медицини гальмує розчарування і бажання почекати: може, все відкотиться назад, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7989
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