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 Політика України
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Все про:заробітна плата (681) Нафтогаз (727) премія (163) Вітренко Юрій (109)

 Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей". ВIДЕО

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав до суду через невиплату йому премій за перемогу над російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "UА: Перший", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що запропонував політичному керівництву країни розділити гроші, які заробила команда "Нафтогазу", відстоюючи інтереси України в міжнародних судах, порівну між усіма громадянами країни.

"А це $3 млрд за останнім рішенням Стокгольмського арбітражу (бо до цього ми отримали $2,1 млрд, які вже пішли до держбюджету і вже витрачені). Плюс $7,2 млрд - це гарантовані платежі за новим транзитним контрактом. Тобто разом - це $10 млрд", - сказав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник: Справу про надвеликі премії в "Нафтогазі" не закрито, триває збір матеріалів

За його підрахунками, якщо розділити цю суму на всіх громадян, то кожен українець отримає по 6000 грн або 16 000 грн на сім'ю. Однак ця пропозиція поки залишилася без відповіді.

"Якщо пропозиція розділити порівну (виграш, отриманий від "Газпрому", і гроші від транзиту російського газу. - Ред.) теж не приймається, але водночас якісь чиновники, політики не хочуть виконувати закони, зобов'язують компанію не виконувати закони, а виплата зарплати - закон, то тоді ми маємо захищати свої права, щоб показати всім, що тут є верховенство права і ми живемо в правовій державі", - сказав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко заявив про невиплату премій за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі: Якщо компанія уклала договір з працівником, вона має його виконувати

"Я вже подав позов до суду, я нікого не лякаю, я просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів. Якщо держава не хоче справедливо і не хоче порівну, то тоді потрібно йти до суду... Це питання принципів, це не питання грошей", - додав він, уточнивши, що заяву подано до Печерського райсуду Києва.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $ 2,9 млрд, зазначив 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175689
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно Витренко делает, поддерживаю. Понятно что холопов трясет что кто-то получит миллионы, но на мнение шариковых накласть.
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жадность - это пообещать а потом не давать, мол "и так хватит".
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Цей " упирь", на відміну від пліснявих міністрів та їх замів і радників, повернув Україні 2, 9 млрд (2 900 000 000 ) доларів, і нагнув раху. І планує, найближчим часом, нагнути запоребрик ще раз. На більшу суму
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Витренко--ТВАРЬ прсосался к кормушке !!! Юркомпании все решили он реально нихрена не делал а теперь срется так хочется денег
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Выдайте тогда Витренко принципов, у него недобор.
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Человеческая жадность величина безразмерная, стремящаяся к бесконечности.
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жадность - это пообещать а потом не давать, мол "и так хватит".
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Это у Гройсмана нужно спрашивать почему такие зарплаты и выплаты и не отстегивают ли они случайно Гройсману?
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А он тут при чем? Уже ведь определились, что папередники плохие, а эти лучшие из лучших. Так в чем дело?
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100% в доле грося иначе прикрыл бы лавку давно
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Вполне справедливым будет отчислять от прибыли компании.
А то шо выиграли, заплатив норвежским юрикам чет.... вроде около 200млн., то таке.
б*же, че они вытворяют то? прям как Наем, Мустафа, пролечив за один день сломанную челюсть, тут же заделался невыносимо крутым железнодорожником с з.п. в пол-миллиона почти(в месяц то)
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То друг его Лещенко железнодорожником стал. Найем в Укроборонпроме работает.
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Тю! Какой меркантильный парубок! А как же -ни чинов , ни наград мне не нужно, лишь бы держава цвела?
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А пересичным они рассказывают, что госбюджет не резиновый...))
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Краще віддати "чесно зароблені" бюджетні гроші хАрошим, правильним людям. "Суд «простил» Коломойскому 7,5 млрд долга перед «Приватбанком»
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А вот сидел бы он как положено на нарах и не было бы никакого иска.
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И кем это положено? Вы что ли положили? Вот супер гидрант Конституции наш положил на всех и все.
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Отменно! Самое первое, что приходит в башку, просто после прочтения заголовка, а уж когда всю статью- то только это!
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а вот его первая идея....раздать всем ))))) мне больше понравилась
почему он именно по этому поводу не подает в суд? )))))
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Разогнать нужно эту прокладку коррупционную нафтогаз
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Прально! Навіщо вони фуйловий "газпром" оббирають
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Все правильно Витренко делает, поддерживаю. Понятно что холопов трясет что кто-то получит миллионы, но на мнение шариковых накласть.
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сперва холопов трясет, потом они "воняют", а после перережут, перевешают, перестреляют витренко-кобалевых-...... и таких шестерок как ты
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Ну, если не принципиально, то премию направить в помощь Армии, хотя бы на обувь.
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То уже справа Вітренко, куди він ту премію направить
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Интересно, теоретически, а если бы проиграли в арбитраже, то он бы убытки покрывал из своего кармана? Сто пудов нет. Я понимаю еще если бы он был владельцем компании, а так наемный работник, получающий ежемесячно зарплату, претендует на часть прибыли компании.
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если Компания подписала с ним такие условия, то что не так? Ничего понимать не надо, суды выиграны - деньги на бочку.
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Дайте премию. А зарплату ты упырь за что получаешь ?
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Набежали в ветку малоросские жлобы и запоребриковские "братушки"... На пену и гуано исходят!
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А ты, как я понимаю- не набежал. Ты- заполз... насрал... в данный момент- бумажку ищешь. Или... без гигиенических средств обошёлся? Витренко подал в Печерский суд из-за невыплаты премий за победу над "Газпромом": "Это вопрос принципов, это не вопрос денег" - Цензор.НЕТ 7298
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Андрей, он как настоящий порохосранец жопу не вытирает, его тогда из клуба педолизов исключат)
Помнишь старый анекдот:
Пишет мотоциклист в байкерский клуб письмо:
Чуваки возьмите меня в свой клуб, я уже год не моюсь, не стригусь и не бреюсь, сплю на улице возле своего Днепра, не стригу ногти а письмо пишу на бумажке которой только что вытер жопу....
Ответ из клуба:
Чувак мы не возьмём тебя в свой клуб. Настоящие байкеры жопу не вытирают) Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 7680
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Если это не вопрос денег ,так пускай на армию перечислит,что его жопу защищает.
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"- Это вопрос не денег, а принципов. Для того, чтобы устранить спекуляции относительно денег, я лично предложил политическому руководству страны в середине января - то есть уже прошло более трех недель, фактически месяц - разделить между всеми гражданами Украины поровну все деньги, которые были заработаны соответственно от "Газпрома". Витренко
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интересно, а какая зарплата у руководства подобных государственных нефтегаз-компаний в нефтедобывающих странах вроде британии, норвегии, и т.д.? получает ли там руководство по 100 000 долларов в месяц?
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Net takix zarplat u nix,na 10 raz mense gde to polucajet.V raske mozet i jest takije
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V Litve direktor poxozej tolko emu ecio i elektricestvo prinodlezit takze zelionaja energija u nego zarplata 8500 evro v mesiac,No tut oni realno xoroso rabotajet.Rukovoditeli srednego zvena 3450 evro,specialisty 2250 evro,rabocyje okolo 2000 evro.No tut gorazdo bolse im raboti u nix jest predprijatyje i 8 drugix stranax mira
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Да ладно. Посмотреть бы на тебя, такой уж ты патриот, если деньги отдать конкретным воинам нуждающимся в помощи? Вот и увидим - принципов или все таки ДЕНЕГ?
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это его деньги. С какого он должен кому-то отдавать?
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Торг здесь не уместен! Напомните он хочет 1грн. компенсации, ну если речь не о деньгах а о принципах?) Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 3045
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++++--Настоящий ПАТРИОТ, лихо он всех побеждает. Страна абсурда. Не хватает только вируса, но он на подходе. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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У нас самые заботливые сыновья работают в нефтегазе, тоже хотел маме отдать? Вітренко подав до Печерського суду через невиплату премій за перемогу над "Газпромом": "Це питання принципів, це не питання грошей" - Цензор.НЕТ 8394
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Как не хотели? Но вы же её трахнули. - Это вопрос принципа.
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Это не принцип , этот урод понимает другой возможности на халяву нажиться на стране у него больше не будет ни где !!!!!
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Ахаха дурак. Сначала надо было заиметь американскую мамашу.
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оновсе правильно - галаху галахово, всякая голь перекатная, пьянь-рвань вполне себе имеет право заставить государство отбашлять грошей мала-мала для улучшения бедственного материального положения
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Мужик АБСОЛЮТНО прав! Ещё и ущербы надо содрать!
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Как ему доверять с такими познаниями в математике:
"По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью."
2*6000 =12000, 3*6000=18000... Откуда 16000 ? 2.5 землекопа, Витя Перестукин ?
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