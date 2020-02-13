 "Продати побільше масок", - депутатка від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід". ВIДЕО

Про це депутатка заявила в ефірі телеканалу "НАШ", інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій фракції поділилися депутати на два табори: одні вважають, що коронавірус - це справді загроза, а інші - що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, я вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами - купила 10 штук по 150 грн, щоб було", - сказала вона.

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Василевська-Смаглюк додала, що 12 лютого була на засіданні Кабміну і там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу. На думку депутатки, це "заспокоює". При цьому "слуга народу" стурбована тим, що в українських лікарнях може не виявитися засобів захисту на випадок поширення коронавірусу.