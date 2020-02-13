 "Продати побільше масок", - депутатка від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід". ВIДЕО

Про це депутатка заявила в ефірі телеканалу "НАШ", інформує Цензор.НЕТ.
"У нашій фракції поділилися депутати на два табори: одні вважають, що коронавірус - це справді загроза, а інші - що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, я вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами - купила 10 штук по 150 грн, щоб було", - сказала вона.
Василевська-Смаглюк додала, що 12 лютого була на засіданні Кабміну і там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу. На думку депутатки, це "заспокоює". При цьому "слуга народу" стурбована тим, що в українських лікарнях може не виявитися засобів захисту на випадок поширення коронавірусу.
Маркетинговый ход это сделать премьер-министром актера, который играл в массовке разных телешоу.
Маркетинговый ход - эта вся ваша партия состоящая из сброда набранного по объявлениям и журнашлюх Коломойского типа Смаглюк.
Все вы вместе взятые - маркетинговый ход олигархов.
Жаль от вас нету ни масок ни вакцины, а выздоровление 73% заболевшего населения происходит очень медленно.
Заїжджено але правда)
Якась хвора на голову баба.
Belyi.Mish@Belyi_Mish 8 мин
МО США одобрило 11 'инсталляционных мест' для возможных карантинных лагерей (по 1000 мест) около крупнейших аэропортов. «Они будут использоваться, если и когда больницы будут неспособны разместить пассажиров в своих собственных карантинных местах»
https://prom.ua/p565122505-ochki-zaschitnye-silikonovye.html
Защита нужна и для глаз.
До речі, вбийте в гуглі_доктор смерть Україна, відразу супрунша вимальовується)
(Невже такі ж, хто їх обирав!!)
Запит в yahoo (якщо хто сумнівається в інших ЗМІ)- The number of deaths from coronavirus 2019-nCoV
China Reports Total Of More Than 1,000 Deaths In The Country From Coronavirus - npr
Coronavirus death toll hits 811, surpasses SARS deaths As confirmed cases reach more than 37,100 in mainland China, here is the latest you need to know. - nbcnews
New York Times -Deaths in China From Coronavirus Reach 811, Surpassing SARS Toll The number of confirmed infections rose to 37,198, most of them in Hubei Province, Chinese officials said on Sunday.
Deaths in China reach 811, surpassing the death toll from SARS.
The coronavirus death toll in China has risen to 811, surpassing the death toll from the SARS epidemic of 2002-3, according to official data released early Sunday.
The number of confirmed infections rose to 37,198, according to China's National Health Commission. Eighty-nine deaths and 2,656 new cases were recorded in the preceding 24 hours, most of them in Hubei Province, the heart of the outbreak.
The SARS epidemic, which also began in China, killed 774 people worldwide.
4 ч. ·
Зеленскому с Гончаруком удалось доказать, что НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в миллион раз убийственней Коррупции. Спс.
P.S. Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ
Посмотреть очень важно.