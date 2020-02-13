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 Політика України
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Все про:Слуга народу (645) Василевська-Смаглюк (19) COVID-19 (17)

 "Продати побільше масок", - депутатка від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід". ВIДЕО

Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що китайський коронавірус може виявитися маркетинговим ходом, спрямованим на те, щоб продати побільше медичних масок. При цьому вона "запаслася респіраторами", купивши 10 штук.

Про це депутатка заявила в ефірі телеканалу "НАШ", інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій фракції поділилися депутати на два табори: одні вважають, що коронавірус - це справді загроза, а інші - що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, я вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами - купила 10 штук по 150 грн, щоб було", - сказала вона.

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Василевська-Смаглюк додала, що 12 лютого була на засіданні Кабміну і там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу. На думку депутатки, це "заспокоює". При цьому "слуга народу" стурбована тим, що в українських лікарнях може не виявитися засобів захисту на випадок поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175632
 
 
 Топ коментарі
 
Эта дура уже подхватила другой вирус...который сожрал у нее мозг...
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для слуг урода - единственное средство от короновираса: клизма ведерная....
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Если это Продать побольше масок", - коронавирус - это "маркетинговый ход" действительно - депутат от СН Василевская-Смаглюк сказала, то это какой-то.... дебилизм... нетолько самой этой с фамилией через черточку, но и всей этой СН...
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..группу китайских коллег из Уханя этого в Раду пригласить нужно для обмена опытом..и несколько совместных заседаний провести.. "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 4562...
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Идиот на идиоте - краткая характеристика депутатов от "СН" . Психи из "Полета над гнездом кукушки" отдыхают "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 9098
"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 193
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Шикарнейший фильм. В топе лучших фильмов мира всех времён. Надо пересмотреть.
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Тяжёлый??? Не сказал бы. Даже финал..., ну да не будем портить просмотр тем кто не смотрел.
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Добавьте этой твари реала:настоящего вируса! И ей самой,и её выродкам! Я точно уверен,ей понравится,лично одобрит!
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Разделились на два лагеря тупые и еще тупее...
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она случайно не дочка ульяны супрун?
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О как! Производители масок нагнули раком первую экономику мира, но диджитализированые зебилы раскусили их коварный замысел .
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Маркетинговый ход это сделать президентом клоуна-КВНщика.

Маркетинговый ход это сделать премьер-министром актера, который играл в массовке разных телешоу.

Маркетинговый ход - эта вся ваша партия состоящая из сброда набранного по объявлениям и журнашлюх Коломойского типа Смаглюк.
Все вы вместе взятые - маркетинговый ход олигархов.

Жаль от вас нету ни масок ни вакцины, а выздоровление 73% заболевшего населения происходит очень медленно.
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А с другой стороны, если бы она не была бы конченной дурой, то её не взяли бы в списки слуги народа... "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 8098
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...А коронавирус-это придумали американцы и назвали в честь Трампа, который раньше раздавал короны на конкурсах красоты! ..... (с.) Раша пропагандонцы)
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Ви зробили це разом.
Заїжджено але правда)
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шо ни слуга , то дибил дрочун псих клоун вор или тупая дешёвая праститутка . Если это маркетинговый ход тогда не языком трепай а слетай в Ухань и докажи на деле.Может на одну дуру меньше станет
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Поки зелені не відкривали рота і мовчки тиснули на кнопки, могли здаватися розумними. А зараз кожного дня свіжі "перли". Люди вже вмирають сотнями,а зелені слуги всюди тільки гроші бачать.
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и наркотики иначе не были бы такими оптимистами
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Так це їх ще до Америки не відвизли на навчання, а що потім?
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Маска нужна больному, чтобы не заразить окружающих. В Украине больных нет, а масок уже раскуплено в 50 раз больше, чем обычно покупается за месяц. Правильно она сказала: паника - маркетинговый ход украинских дельцов.
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Зачем чихать в маски ? Только в локти. Только хардкор.
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Сегодня пришла на работу сотрудница после больницы. Была на процедурах. Докторица гриппозная , чихает и кашляет , сопли и слюни фонтанами во все стороны. На вопрос, почему без маски - ответ предсказуемый: это вы, больные, должны носить маски, а нам, врачам - не обязательно.
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Это говорит об уровне квалификации и культуры данной врачихи.
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Если маркетинговый ход, то она на него купилась. Кто ее после этого назовет умной?
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Ход конечно маркетинговый, чисто для увеличения продаж масок, развод и лохотрон от бариг... но ЗЕбичка купила сразу 10 масок))))
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Ещё одна дурында из ЗЕ-камарильи возомнила себя светиллой из Пастер(в)овского института и возжелала поучаствовать в конкурсе на звание «самый упоротый долбодятел», в котором конкурсанты соревнуются в том, кто сильнее зашкварит деловую репутацию как всего ЗЕ-балагана, так и вождя - ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского. От тока ничегошеньки ей не светит - так замузицировать на рояле не смогет чисто анатомически. Хотя, хрен её знает, - она ж из ЗЕ-сброда.
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А сама респіратори понакупила...
Якась хвора на голову баба.
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В Третьем Рейхе,до 1943 года, в войска СС не брали парней,ростом ниже 175см. и при наличии хотя бы одного кариесного зуба.Это исторический факт.Складывается впечатление,что в зелёное кодло не берут людей с IQ выше 75, и только с кариесом головного мозга!!!
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Всё верно, целенаправленно идёт отрицательная селекция....
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Ну что сказать?Подстилка Коломойского,как и Дубинский.Но тот по умнее будет.Эта просто идиотка.
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А можно список, как поделились депутаты ?
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Belyi.Mish@Belyi_Mish 8 мин

МО США одобрило 11 'инсталляционных мест' для возможных карантинных лагерей (по 1000 мест) около крупнейших аэропортов. «Они будут использоваться, если и когда больницы будут неспособны разместить пассажиров в своих собственных карантинных местах»
"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 9134
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Зебилы, у вас есть подобный план ? Или фонд для Чрезвычайных ситуаций Сивоха проел , и денег нет?
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Зеленский собрал в свою команду таких же тупых, как сам, чтобы на их фоне казаться Энштейном.
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детишки учать жить нет нет партии шмартии зеленский в ответе я за проголосовал делай
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Лучше перебдеть чем недобдеть. Распираторы таки купила. Маркетинг работает.
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Это шок. Читайте твиттер. Посмотрите что в Китае. Штаты вообще разворачиваются 11 городков для заболевших, при наличии совсем небольшого количества на данный момент. Посмотрите в каких костюмах они в Калифорнии забирали заболевшего. В Китае (знакомая там), вообще пздц. А эта умалишенная что-то вякает на всю страну. ГОСПОДИ, НЕ ДАЙ ПОПАСТЬ ВИРУСУ В УКРАИНУ! С ТАКИМИ ДЕБИЛАМИ НЕ ПОМОЖЕТ НИКАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. Всем добра, не болейте и следите за новостями. П. С. В Киеве маски уже от 3грн,в большинстве аптек их нет. Ещё неделю назад полно по 65-90 коп было
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Будем шить . Помню, как это делается еще с уроков Гражданской Обороны.
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Очки защитные силиконовые мягкие --15 гр. Встречал уже такие по 150 .
https://prom.ua/p565122505-ochki-zaschitnye-silikonovye.html

Защита нужна и для глаз.
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этому вирусу до жопы маски дешевле 50 баксов и очки не забудьте...
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Ага, а сам 10 респираторов купил. Знаем вас, проповедующих, что ничего, кроме жопы, не помогает.
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Ох и дураков понабирали в Су...и народа пора переименовать в партию шариковых
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От дура..
До речі, вбийте в гуглі_доктор смерть Україна, відразу супрунша вимальовується)
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Зебіли не просто дебіли, а дебіли ексклюзивні!!
(Невже такі ж, хто їх обирав!!)
Запит в yahoo (якщо хто сумнівається в інших ЗМІ)- The number of deaths from coronavirus 2019-nCoV
China Reports Total Of More Than 1,000 Deaths In The Country From Coronavirus - npr


Coronavirus death toll hits 811, surpasses SARS deaths As confirmed cases reach more than 37,100 in mainland China, here is the latest you need to know. - nbcnews

New York Times -Deaths in China From Coronavirus Reach 811, Surpassing SARS Toll The number of confirmed infections rose to 37,198, most of them in Hubei Province, Chinese officials said on Sunday.

Deaths in China reach 811, surpassing the death toll from SARS.

The coronavirus death toll in China has risen to 811, surpassing the death toll from the SARS epidemic of 2002-3, according to official data released early Sunday.
The number of confirmed infections rose to 37,198, according to China's National Health Commission. Eighty-nine deaths and 2,656 new cases were recorded in the preceding 24 hours, most of them in Hubei Province, the heart of the outbreak.
The SARS epidemic, which also began in China, killed 774 people worldwide."Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 7597
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неблагодарная роль у тетки - Беня её каждый раз заставляет дуру включать и свои хотелки транслировать
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Нет... нет... просто нет предела человеческой тупости! Ну казалось, ну вот оно део, оттолкнись и всплывай на верх, а нет, будем долбить вниз, и пробьем его к херам! Пробили....!
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Она просто как и весь зеленый сброд-идиотка.
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Це страшно, вони всі там відверті ідіоти. Зебіли, кого ви нам наобирали, скоти?
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Миха Чаплыга
4 ч. ·

Зеленскому с Гончаруком удалось доказать, что НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в миллион раз убийственней Коррупции. Спс.
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Виняткова тупість дурищі не подолана в Трускавці ще принесе лиха Україні , бо монабільшість . Замість того щоб хоч імітувати якусь діяльність МОЗ мона вішає лапшу зєбілам . Виявилось що для МОЗ доктор юриспруденції це не те що доктор медицини . Тому і маячить попереду катастрофавсій Україні . А ще ця циганка з Ірпеня переживає що зєлі лишили Україні багато свободи слова , готує 73% ідіотів до прийняття моною законопроекту Бородянського в стилі аля-раша/чебурнет . Зєбіл це доля , чи діагноз ?
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Сколько мы будем терпеть? Какие законы она напишет?
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Напевно, це погано ... Але я уже не дивуюсь.

P.S. Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!


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А їй що до нас, придурків: вона ж єврейка,в Ізраїль втече.
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Отправить в Ухань в командировку... без маски... на месяц...
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Да она же клон Мендель и внешне, и умственно. Их явно из одной матки вытащили.
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Иван Яковина: Наступление коронавируса ( первые 15 минут )

https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ

Посмотреть очень важно.
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Не скуповуйте маски всі підряд, вони не допомогають, і прості распіратори також, це все гроші на вітер.
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