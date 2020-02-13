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Матеріали за темою:
Все про:Слуга народу (645) Василевська-Смаглюк (19) COVID-19 (17)

 "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід". ВIДЕО

Депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що китайський коронавірус може виявитися маркетинговим ходом, спрямованим на те, щоб продати побільше медичних масок. При цьому вона "запаслася респіраторами", купивши 10 штук.

Про це депутат заявила в ефірі телеканалу "НАШ", інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій фракції поділилися депутати на два табори: одні вважають, що коронавірус - це справді загроза, а інші - що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, я вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами - купила 10 штук по 150 грн, щоб було", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щодня стає дедалі гірше. Наш уряд годує нас обіцянками, - громадяни України, які чекають евакуації з Уханя, записали звернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Василевська-Смаглюк додала, що 12 лютого була на засіданні Кабміну і там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу. На думку депутатки, це "заспокоює". При цьому "слуга народу" стурбована тим, що в українських лікарнях може не виявитися засобів захисту на випадок поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175632
 
 
 Топ коментарі
 
Эта дура уже подхватила другой вирус...который сожрал у нее мозг...
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ну сказала же вумна тетька . ход это такой . маркетинговый
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нельзя судить человека по лицу- но сильно оно все же зашкварное
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Эта, журноглистка с Г+Г, как-то, по особому ********.
Впрочем, каждый из зеко!манды, требует своего медбрата со шприцом. Гандоны тупые.
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Первый карантин за пределами Китая: во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли коммуну
Власти вьетнамской провинции Виньфук закрыли на карантин коммуну Шонлой, расположенную в 40 километрах от столицы страны - Ханоя. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Вьетнама, сообщает DW.
Сообщается, что решение приняли 13 февраля, после того как стало известно о шестом случае заражения коронавирусом COVID-19 в сельскохозяйственной коммуне с 10-тысячным населением, состоящей из нескольких деревень.
"С 13 февраля мы экстренно изолируем и поместим под карантин эпидемическую зону в коммуне Шонлой", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Срок изоляции составит 20 дней.
Вокруг Шонлоя установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов. Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующие средства на автомобили, проезжающие через КПП. Власти посоветовали жителям избегать мест крупного скопления людей.
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Якщо с дитинства *****та
то не важливо ким нагнута

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У служек уродов, "базар" ну просто как у бабок на лавках...((
Это - УРОВЕНЬ!
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я давно казала, що оту бібізяну "А ПРІЧОМТУТЗЕЛЕНСЬКІЙ"давно цим обличчам треба було змінити
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Арахм який (!) голова фракції «слуга наріду» провів засідання. «Обговорювали порядок денний, як будемо рухатися. В принципі, цікава програма, насичена», - зазначив депутат.

"Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 8540
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выдайте,наконец,хачапурии расческу и бритву ..
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 1015 . ОН считает такой компромисс достаточным, поскольку водой будут пользоваться граждане Украины "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 6483


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в очереди за масками стоят "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 4255
только плохо что Василевская не сказала какие брать нужно . а то эти лохи таких накупят "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 4981
"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 744
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Закончив медицинский институт, я стал бояться врачей панически,особенно моих сокурсников "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 6757
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В Слуге народа походу вся шобла неизлечимо больна на голову...
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Краще відео продемонструйте як депутати фракції "слуга народу" стрибали сінхронно на одній нозі, що можна очикувати від ціх клоунів?) обрали блаЗЕнів читайте перли ідіотизму.
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Фракция разделилась на тупых и еще тупее...
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от етих китайчат всего можно ожидать, они еще половину Шанхая перестреляют,
шо бы увеличить продажу бинтов... "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 7150
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Паника вокруг этого вируса реально раздута. Кто постарше - сколько их уже было и забылось через 3-4 месяца? Свиной, птичий, атипичная пневмония и ещё что-то может упустил. Кто про них сейчас помнит? Реально серьёзной хренью был СПИД со смертностью 100% (!!!), а не грипп со смертностью 2%.
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со спидом легче.не трахайся и не заболеешь
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Извините, но сейчас официальная смертность - 20% или 25 % от заразившихся . И тут не надо ни с кем трахаться, чтобы заразиться, можно просто - рядом постоять
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И неизвестно кто эти умершие. Возможно старые люди с тяжёлыми заболеваниями, для которых этот грипп - последняя капля.
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даже более того - известно, кто умершие - это в основной массе как раз именно пожилые люди
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Ну хз. Новый вирус это всегда опасность. А если бы это не в развитом уже Китае произошло? Представляете какие могли быть последствия?
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Опасность несомненная! Но не более того. Очередная зараза, которые всегда будут терзать человечество.
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"Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"...указ был написан 400 лет назад, но как актуален был бы сейчас для "Слуг народа"....👏👏👏
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Почему не показали конкурс, как отбирали Зекоманду? Как умудрились собрать такую кунсткамеру дебилоидов мне непонятно до сих пор? . Полное отстутствие мозга, но ведь говорят "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 9029
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этих полудурков отбирали на "Рассмеши комика"
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чем тупее тем лучше, будут голосовать как скажут и не париться. хватали всех чтобы протащить в раду на волне
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на горе стоит береза, да береза гнутая
по твоим глазам я поняо, шо ты **......я "Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход" - Цензор.НЕТ 3762
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Про маски-це російська пропаганда. Ось звідки українські депутати беруть інформацію! Це просто дно!!!!
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Своего мозга-то нихт. Вместо башки расийский телек. А сами они приставки восьмибитные.
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Только Китай потерял из-за последствий короновируса минимум 600 млрд долларов. От продажи масок в Китае получили прибыль около 200 млн долларов. Кто-нибудь, купите этой бабихе МОЗГИ!!!
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600 млрд?
думаю ви "загнули" ((

можливо це втрати " резльтаті" ?
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Выброшенные деньги. Мозг.даже искуственый в той башке не приживется - агрессивная среда
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Какие?Чьи??Человеческие организм отторгнет,как чужеродные.
Мож от котэйки подойдут?
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Так это в Китае от маркетингового хода люди мрут прямо на улицах?
Неужели эта зекоманда не может найти хоть одного здравомыслящего спичрайтера???
Сколько можно нести всякую херню на весь мир?
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"Василевская-Смаглюк добавила, что 12 февраля была на заседании Кабмина и там, по ее словам, не было ни одного обсуждения угрозы коронавируса" - Нет слов... Не надейтесь, люди, на этих долбойобов! Когда Украина превратится в Ухань они вам ничем не помогут.
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-доктор,почему у вас тапочек на столе валяется,это не стерильно же..
-понимаете больной,у многих моих пациентов тараканов полно в башке...
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"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход,
Ну чем еще можно от безделья заниматься??
Взяли счеты и считают..считают
Им не маски а кондомы надо на бошки надеть
Источник: https://censor.net.ua/v3175632
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Писец, она сказала, что у них половина фракции таких....

"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 8999
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Ну тогда это просто агрессивный маркетинг...
Жесть: Китайские врачи за работой, они ищут больных китайцев и лечат их...


Оказывается зе-гниды не простые клоуны - а клоуны-дебилы...
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Преображенский : доктор Борменталь,готовьте ванную для Шарикова,Коронавирус привез паскудник из Китая..
Борменталь : Филипп Филиппыч,так этот идиот не покидал пределов нашей лаборатории....
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Господи, за что ты такое наказание Украине ниспослал..!? Чем мы так провинились..!? Президент- лошара, слуги народа- дебилы !! Это карма.
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Интервью с ЗЕбилом
Все-таки неправы были те, кто считали, что можно вывести мальчика из Квартала, но нельзя вывести Квартал из мальчика.
Можно. Проблема только, что если вывести из мальчика Квартал, то в мальчике ничего не останется.
Несмешной комик никому не интересен.
Убрали Теслу, беговую дорожку, фуд-корт и Богдана, и интервью преЗЕдента вызвало НУЛЕВОЙ интерес СМИ.
Если бы не феерические мысли об «извинениях» за дело Шеремета, то даже бы и подписчики страницы не заметили. Интервью почти никто не анализирует.
И мы понимаем коллег.
Как сказал когда-то Григоришин о Януковиче: «Виктор Федорович - без комментариев вообще».
Тут - та же история. Но не будем уподобляться коварному Гончаруку и говорить, что мозг президента наполовину пуст.
Попробуем исходить из того, что наполовину полон, вчитаемся в этот текст на «Интерфаксе», чтобы понять, какие сущности этот мозг населяют и кто их туда заселил.

Первое, что бросается в глаза - что говорившие «да, президент девственно чист в вопросах экономики и госуправления, но он быстро обучается», должны немедленно посыпать себе голову пеплом или что там у них есть под рукой.
Не быстро, и не обучается.
В голове президента все тот же первичный бульон, и жизнь в нем пока не зародилась.
И президент убедительнейшим образом доказывает, что надежды нет.
Приведем иллюстрирующую это утверждение цитату.
Зеленский рассказывает о том, что блогеры «уничтожают журналистику». «Не все те люди, которые берут ручку, а сегодня это - ведут блог, влог или Телеграм-канал - журналисты. И я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел бы право оперировать, было бы очень много жертв... Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал».

Уровень сознания Зеленского таков, что он даже не понимает, что рассказывает про себя.
Что это он, не имея компетенций, пришел на пост президента 40-миллионной страны, погрузил её в хаос и даже не в состоянии этого осознать, но продолжает махать скальпелем, рассказывая, как он сейчас всех вылечит.

Когда интервьюер спрашивает Зеленского о стратегии развития, тот отвечает, чтоCollapse

«в целом вопрос - не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть».
Хороший ответ крепкого начальника ЖЭКа.
Тут бы добавить еще что-то про «чтоб людЯм было хорошо».
Страну уже до вас сохранили, Владимир Ссаныч. Ведь вы же пришли на волне, что ее развивать надо и вести куда-то.
Куда?
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Вот Зеленского спрашивают про KPI. Какой он у него?
А мне этот вопрос еще не задавали, надо подумать. А, вот!
«KPI мой внутренний - это все же ... я очень хочу, чтобы у нас заработная плата была как в Польше!».
Как говорится, "желаю, чтобы все"!
Как в Польше! И через абзац - пояснение:
«В Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. И почему они вернутся? Им нужна мотивация, даже если немного меньшая зарплата, чем в Польше - уже нормально. Если они будут иметь 70% от польской заработной платы, думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома, а не ездить где-то».
Так зарплата как в Польше?
Или 70% от зарплаты в Польше?
Определитесь, Владимир Ссаныч! 100 и 70 - это разные цифры.
Небольшой когнитивный диссонанс получается.
Впрочем, суть даже не в этом, а в том, что спустя почти год Зеленский не понимает базовых вещей.
Что ВВП на душу населения Польши впятеро превышает аналогичный украинский показатель. И темпы роста экономики Польши выше украинских. И что уравнивание зарплат возможно будет только когда произойдет уравнивание обуславливающих их экономических показателей. Когда у нас промышленное производство будет как в Польше. А вы это производство убиваете, ничего не давая взамен.
И при этом - планируя усиливать налоговый пресс. На всех.

«Что вы выбираете - стабильность курса и цен или экономический рост?», - спрашивают президента. «Экономический рост», - уверенно отвечает тот. Но как же его обеспечить? Сразу же дает рецепт: «Увеличить налоги в бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги». Занавес.

Зеленский не в состоянии понять, что заробитчане и их деньги - один из краеугольных камней условного нынешнего благополучия. И рассматривает их не как армию маленьких инвесторов, а как коров, которых надо подоить.
«Что можно сделать, чтобы эти деньги, которые они присылают, заробитчане в Украину, они шли как инвестиционный ресурс?», - намекает президенту интервьюер.
«Уже разработаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций - в 10+ и 100+ млн долларов», - отвечает откровенно неадекватный собеседник. Но потом все-таки улавливает суть вопроса. Хотя лучше бы не улавливал. «Первый вопрос - как сделать так, чтобы нашим заробитчанам все, что они там заработали, было выгодно обложить налогом».
То есть, они уже заплатили налог в Польше, а теперь мудрый Зе будет думать, как бы их «выгодно обложить налогом» уже в Украине.
А зачем им тогда сюда возвращаться?

А затем, что будет рост экономики. «Но вопрос не в ВВП, а в том, что большая машина начинает работать. Отсюда у нас пойдут и зарплаты, и пенсии, и социальная помощь, и инвестиции, и новые рабочие места. Как бы то ни было, мы начинаем строить. Мы планируем построить в 10 раз больше дорог, чем в прошлом году. Это очень амбициозная цель».
И тут становится понятно, что познания президента в экономике - это два маленьких тролля, поселенных в голову президента Гончаруком и Гетманцевым. И Зеленский просто озвучивает обрывки фраз, которыми эти тролли перекидываются, не понимая их смысла.
Как можно построить дорог в 10 раз больше, если финансирования на это выделяется в лучшем случае в два раза больше?
А дорога на Луну не планируется? Реалистичность обещания - та же, а амбициозность - куда выше.

С правоохранительной властью вообще не удалось сладить. Как, впрочем, и с судебной. Их надо перезагрузить, да. Но не получается.
Хотя везде сидят доверенные президенту люди, но не получается.
Перезагрузка СБУ не произошла. Прокуроров не хватает.
Про полицию вообще к ночи говорить не будем. «Судебная система - это такая рана, которая не заживает». Но мы все перезагрузим. 100 процентов все будет. Когда будет, и почему нет до сих пор - не знаю, честно не знаю. Но будет".
И отношения с Россией. В этой части головы президента живет маленький Ермачок. «Почему не удается полное прекращение огня на Донбассе?», - спрашивают Зеленского.
«К сожалению, на этот вопрос я не могу вам сказать всю правду», - таинственно отвечает нам президент.
К сожалению, мы знаем правду.
Как только Путин даст команду, на Донбассе апалченцы перестанут стрелять.
А не отвечает Зеленский на этот вопрос, потому что не хочет говорить о Путине и России в негативном залоге. Ведь в глазах Путина в Париже он увидел понимание, «что надо закончить эту войну». «Вопреки всем данным разведки» он это понимание увидел, как тут же сознается Зеленский.
То есть, Зеленский игнорирует разведданные.
Эффективен Ермак, ничего не скажешь.

Беспокоимся, не использует ли новый глава Офиса цыганский гипноз? Потому что бедняга президент совсем ахинею несет. «Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России - конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен».
Кто на ком стоял, Владимир Александрович? Потрудитесь выражать свои мысли яснее. Но президент не унимается. «Вопрос Крыма даже еще более сложный. Но мы тоже работаем над этим. Пока больше не могу говорить».
А, ну тогда мы спокойны, все в надежных руках. Когда воду в Крыму ждать?

Самое смешное, что ничего не меняется. Ермаку мало быть царем, надо еще немного шить по вечерам. Это мы про новости о том, что Ермак будет курировать вопрос прямых поставок газа из России.
Казалось бы - где глава ОПУ и где поставки газа?
Оказывается - это же рядом! Если муниципальный решала смог стать теневым министром иностранных дел, а затем главой Офиса президента, то почему бы ему не стать администратором газового рынка? Тем более что российский газ - традиционный бизнес украинских президентов, кроме разве что Порошенко.

Все-таки зря уволили Богдана. Хотя бы дикий и местечковый, но креатив был. А как закрыли шоу-программу, выключили неоновые огни - остался нам один маленький пыльный бюстик Наполеона с отбитым носом, забытый в шкафу. И вот тут приходишь домой, открываешь «Интерфакс», а там оно - унылое кино.
О комедианте, который так и не смог сыграть мессию, потому что - ни ума, ни таланта.
Страсти
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Почитывая мемуары Манштейна, Гудериана, Хорста и т.д., был удивлён тем, что во время проведения наступления РККА под Ржевом, немцы были вынуждены открыть полевой психиатрический госпиталь, т.к. их пулемётчики просто сходили с ума выкашивая ряд за рядом идущие по трупам уже убитых, советских солдат. Хорст оценивает потери РККА в той операции в 2,5 миллиона человек (работа "гениального" мясника Жукова). Так я к тому, что пора и возле ВР развернуть такой госпиталь. Для содержания в нём членов ОПГ "Слуга народа" наподобии арахманий и этой, умалишоннй.
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Вот тупые китайцы, бросившие на борьбу с вирусом большие силы и средства, оказывается все это маркетинговый ход, депутат СН знает больше, чем власти Китая.

Можно только представить, что было бы с Китаем и китайцами, если бы к примеру вот такая украинская власть управляла Китаем.
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Больницы в турбо режиме строили ради маркетинга, разве не ясно?)
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Какие же они там все конченные в этом моносброде.
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Василевська-Смаглюк додала, що 12 лютого була на засіданні Кабміну і там, за її словами, не було жодного обговорення загрози коронавірусу. На думку депутатки, це "заспокоює".




Счастье дебилки или жизнь удалась!

С детства бабушка любила,
И учила как могла,
Я наследственность дебила,
Гордо приняла ...
Папа был дебил отпетый,
Стал курит он года в три.
Летом в шубу разодетый,
Лыжи к маме навострил.
Мама просто улыбалась,
И кивала головой.
На автобусах каталась,
И харкалась как ковбой.
Счастью не было предела,
Когда в сад меня вели.
Дважды сбита вело..педом!
Так друзья мои нашлись.
Боря, Славик и Валерка,
Не дружили с головой.
Меня лидером признали,
Когда забила гвоздь башкой!
В хоре умственно отсталых,
Пели громче всех других.
Нам добавка полагалась,
Запеканка на троих!
Как в лицо кидались грязью,
Счастья полные штаны.
Мы училку наказали,
Отморозили носы!
Чтобы ещё достать училку,
Не простые ж пацаны.
Как всегда по беспределу,
Навалили мы в штаны.
На работе мы в три смены,
Марки клеили с душой,
Клеили на лоб, на спины,
Как гордимся мы собой!
Как свезло нам в этой жизни,
Все добились, все прошли.
Не спроста судьба связала,
Три безумные души!
Послушать можно здесь


https://www.youtube.com/watch?v=yCA-URLsPjs
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Мікстурка для потєрпєвшіх Свідєтєлєй Сніжєнія Таріфов

"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 8327

Одного не могу понять, раз вам так нравяцця високі таріфи, почєму ви не просілі їх піднять Гройсмана? Раді отетого всього нада було страну разваліть?
Erokhin Ivan
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Если это Продать побольше масок", - коронавирус - это "маркетинговый ход" действительно - депутат от СН Василевская-Смаглюк сказала, то это какой-то.... дебилизм... нетолько самой этой с фамилией через черточку, но и всей этой СН...
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..группу китайских коллег из Уханя этого в Раду пригласить нужно для обмена опытом..и несколько совместных заседаний провести.. "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 4562...
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Идиот на идиоте - краткая характеристика депутатов от "СН" . Психи из "Полета над гнездом кукушки" отдыхают "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 9098
"Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 193
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Шикарнейший фильм. В топе лучших фильмов мира всех времён. Надо пересмотреть.
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Добавьте этой твари реала:настоящего вируса! И ей самой,и её выродкам! Я точно уверен,ей понравится,лично одобрит!
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Разделились на два лагеря тупые и еще тупее...
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О как! Производители масок нагнули раком первую экономику мира, но диджитализированые зебилы раскусили их коварный замысел .
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Маркетинговый ход это сделать президентом клоуна-КВНщика.

Маркетинговый ход это сделать премьер-министром актера, который играл в массовке разных телешоу.

Маркетинговый ход - эта вся ваша партия состоящая из сброда набранного по объявлениям и журнашлюх Коломойского типа Смаглюк.
Все вы вместе взятые - маркетинговый ход олигархов.

Жаль от вас нету ни масок ни вакцины, а выздоровление 73% заболевшего населения происходит очень медленно.
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А с другой стороны, если бы она не была бы конченной дурой, то её не взяли бы в списки слуги народа... "Продати побільше масок", - депутат від СН Василевська-Смаглюк розповіла, що коронавірус - це "маркетинговий хід" - Цензор.НЕТ 8098
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...А коронавирус-это придумали американцы и назвали в честь Трампа, который раньше раздавал короны на конкурсах красоты! ..... (с.) Раша пропагандонцы)
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Ви зробили це разом.
Заїжджено але правда)
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шо ни слуга , то дибил дрочун псих клоун вор или тупая дешёвая праститутка . Если это маркетинговый ход тогда не языком трепай а слетай в Ухань и докажи на деле.Может на одну дуру меньше станет
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Поки зелені не відкривали рота і мовчки тиснули на кнопки, могли здаватися розумними. А зараз кожного дня свіжі "перли". Люди вже вмирають сотнями,а зелені слуги всюди тільки гроші бачать.
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Так це їх ще до Америки не відвизли на навчання, а що потім?
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