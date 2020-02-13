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Все про:розслідування (1640) Дугарь Яна (49)

 Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція не надала жодного нового доказу щодо Яни Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявили адвокати підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, передає Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Національна поліція видає як новину інформацію, яка неодноразово була предметом судових досліджень, починаючи з 08.01.2020 року, зокрема про дату т.зв. порівняльного відео, т.зв. "самовільне залишення військової частини" у 2019 році, про т.зв. "експертизу ходи". Усе це повністю було спростовано належними доказами, зокрема допитами свідків, висновками експертів, військовими і медичними документами", - заявили адвокати, назвавши брехнею інформацію, оприлюднену поліцією про Яну Дугарь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Поліцією не було надано жодного нового доказу. Комплексна "експертиза" від 21.11.19 була предметом досліджень у численних відкритих судових засіданнях 13 грудня, 08 січня 2020, 17 січня 2020, 24 січня 2020. Незалежні фахівці із 30-річним експертним стажем визнали цю умовну "експертизу" недостовірним доказом, яка суперечить ЗУ "Про судову експертизу", ще 08 січня 2019 року, ми про це писали ось тут. Про фальсифікацію цієї "експертизи" навіть фільм короткометражний 3 січня 2020 року встигли зняти. Ось відео. Щодо т.зв. "нового доказу" вже понад місяць у ГБР лежить заява про фальсифікацію. Відео з тату, яке показує неспроможність портретної "експертизи", було продемонстровано ще 30 грудня 2019 року", - заявили адвокати.

"Щонайменше трьома рішеннями Печерського районного суду встановлено факт недотримання слідством вимог закону (ст. 220-221 КПК) щодо терміну і порядку розгляду клопотань захисників Яни Дугарь (ухвали від 28.12.2019 №757/66826/19-к, від 05.02.2020 №7574203/20-к, від 12.02.2020 №757/1995/20-к). Слідством також грубо порушуються вимоги до правильності процесуальних рішень (ст. 110 КПК) (див. зокрема тут). Оскарження дій, бездіяльності та незаконності рішень сторони обвинувачення також триває з ініціативи захисту в Печерському суді", - додали захисники Дугарь.

"Дата порівняльного відео зазначена в експертизі як "11 липня 2019 року" кілька разів. Це також відображено на цьому відео. Вважаємо, що так зроблено спеціально, щоб порівняльне відео видавалося таким, що зроблене в той самий період року, що і відео для порівняння, тобто "липень". Крім цього, цим показано рівень п'яти експертів, які не помітили, що жінка та інші люди в зимовому одязі серед літа в магазині", - додали адвокати.

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 01
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 02
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 03

Також читайте: Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць. ДОКУМЕНТ

"Офіційно заявляємо, що 07.11.2019 Яна Дугарь у Покровську (Донецька обл.) не була, оскільки перебувала в Дніпропетровській області, що підтверджується даними телефонних з'єднань і відео з камер спостереження. Хоча, яка різниця? Це все одно не є доказом причетності Яни Дугарь до вбивства Павла Шеремета. Можливо, офіційне слідство таким чином намагається заплутати громадян, які цікавляться ходом розслідування справи, в тому числі Президента і Генпрокурора України?" - зазначили адвокати.

"Місце перебування та порядок проходження Яною Дугарь служби в іншій військовій частині в іншому місці в 2019 році не має жодного стосунку до проходження нею служби в закритому військовому госпіталі в 2016 році в м. Покровськ. Дати, зазначені слідством як "самовільне залишення служби", припадають на вихідні і дати офіціальної відпустки. Крім цього, слідчі і прокурори, як показали судові засідання 17, 24 січня і 5 лютого ц.р., не орієнтуються в порядку проходження служби і не знають, зокрема, що відповідно до ст. 10-1 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" додатково до відпустки надається до двох днів на дорогу. І знову – який стосунок пересування Яни Дугарь у 2019 році має до справи вбивства Павла Шеремета в 2016 році?" - акцентували захисники.

"За датами:

31.08.2019 - 29.09.2019 (2 дні на дорогу) - щорічна відпустка відповідно до виписки з наказу від 02.09.2019 № 177 командира військової частини А 1126 полковника Качанова;

12.10.2019 і 13.10.2019 - були вихідними днями, а 14.10.2019 вона повернулася на службу, що підтверджують і матеріали, надані органам слідства;

20.11.2019 - виїзд поїздом 079П о 22:39 до Києва;

21.11.2019 - День десантно-штурмових військ, який згідно з Указом Президента України "Про День десантно-штурмових військ Збройних Сил України" від 21 листопада 2017 № 380/2017, є національним святом і вихідним днем;

22.11.2019 - День народження Дугарь Яни;

23.11.2019 - був вихідним днем;

У період з 27.11.2019 по 16.12.2019 Дугарь Я. мала складати сесію за місцем навчання в м. Львів, однак була затримана 12.12.2019 і з суттєвим порушенням вимог закону доставлена ​​до міста Буча, а потім до міста Київ.

Інші дати є офіційними вихідними (субота і неділя).

Згідно з умовами контракту, Яна має право перебувати в межах України у свої офіційні вихідні (суботу, неділю, святкові тощо)", - зазначили адвокати.

"Зазначена інформація (про перший візит Дугарь до Києва. - Ред.) не має жодного стосунку до предмета доведення. Крім цього, національна поліція не наводить жодного факту про пряме заявлення Яни в судах з цього приводу. Про відвідування Києва висловлювалися інші особи, в тому числі і поручителі. Коментарі стосувалися періоду після початку війни, про що було уточнено журналістам ще в січні 2020 року", - наголошують адвокати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

"У поліції немає жодного факту протиправного ухилення Яни Дугарь від проведення слідчих дій. Більше того, Яна прибувала за викликом слідчих навіть у тих випадках, коли такі виклики оформлювалися в порушення ст. 135-137 КПК. Так, Яна брала участь у допитах у грудні, стенограми яких прокурор Зузак залучав у судових засіданнях. Крім цього, Яна брала участь у слідчому експерименті в м. Покровськ і в повторному допиті, який проводили слідчі в м. Покровськ. Крім цього, інформація про відмову від участі 03.01.2020 р., поширена пресслужбою Нацполіції, також виявилася неправдою. Яна Дугарь прибувала на всі виклики слідчих. Однак підозрювана і не зобов'язана співпрацювати зі слідством, особливо з необ'єктивним і упередженим. Суспільству подають інформацію в стилі радянської пропаганди, щоб створити негативну думку про людину, яка не допомагає себе звинувачувати, а тому "погана" і має стосунок до злочину. Це право людини не свідчити проти себе і захищатися, самостійно збирати докази, в тому числі про порушення слідчих та прокурорів. А слідчий і прокурор, за законом, мають обов'язок встановлювати не тільки докази вини, а й ті, що виправдовують людину. Натомість бачимо, що поліція займається доведенням спростування алібі, а не надає належних доказів, які прямо доводять причетність до злочину. У цьому випадку принцип "презумпції невинності" діє навиворіт: коли слідчі, не маючи власних доказів вини, намагаються поставити під сумнів повні, чіткі і послідовні докази захисту про невинуватість, - пояснили адвокати.

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 04
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 05
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 06
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 07
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 08
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 09
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 10
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 11
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 12
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 13
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175551
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так обісратись по-повному. Причому не тільки слідчі, в і вся верхівка-гарант, генпрокурор, голова МВС.
От тепер і видумають "велосипед", щоб так сильно не смерділо
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Методы тоталитарных режимов.
В цивилизованном мире действует ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.
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ЗЕблевотные продолжают шоу для ЗЕбилоидов. Быдлу нужно хлеба и зрелищ
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Ну так обісратись по-повному. Причому не тільки слідчі, в і вся верхівка-гарант, генпрокурор, голова МВС.
От тепер і видумають "велосипед", щоб так сильно не смерділо
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какая разница где была Яна в 2019, если белоруса кильнули в 2016? Что за логика у мусоров не пойму? может еще зима в этом году теплая из-за убийства Шеремета?
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СОБАКОФФ И ЛОГИКА, ЭТО НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПОНЯТИЯ! ЛОГИКА ЭТО НЕ РЮКЗАК !
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Ну, это как в совковые времена у бабок на лавочке собирали "свидетельские показания", что подозреваемый не здоровается, громко хлопает дверью, словом, ведёт антиобщественный образ жизни...))
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Тут все набагато гірше.
За наслідками.
Тут пряма демонстрація : « Да нам плєвать.»
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І якщо в них це вийде - наступним рівнем хуцпи будуть просто знищення без суду та слідства, як в ОРДЛО. Тупо за наказом функціонерів СН.
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Та якби ще, й не за допомогою «підвальних фахівців МГБ» ОРДЛО після «октябрьскіх виборов»....
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У ЗЕБИЛОВ И АВАКОВСКИХ всё сыпется.. как и экономика Украины..
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более того, аваковские зебилы даже во время следствия ВРУТ:
Яна участвовала в следственном эксперименте в г.. Покровск и в повторном допросе, который проводили следователи в г.. Покровск. Кроме этого, информация об отказе от участия 03.01.2020 г., распространенная пресс-службой Нацполицие также оказалась неправдой.
Яна Дугарь являлась на все вызовы следователей. Однако подозреваемая и не обязана сотрудничать со следствием, особенно с необъективным и предвзятым.
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а в Киеве в середине Июля, оказывается, холодно. он люди в магазин в зимних куртках ходят...
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Тут ще гірше. Обвинувачення чомусь вирішило наплювати на самі основи кримінального права - презумпція невинуватості, і вирішило змусити Яну доводити свою невинуватість замість того, щоб САМИМ ДОВЕСТИ ЇЇ ВИНУ!!!!
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А они диплом получали, как и Зеленский , знаний нет только купленные дипломы и зачёты с оценками.
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Методы тоталитарных режимов.
В цивилизованном мире действует ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.
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Віслюк реформує Україну під стандарти ОРДЛО.
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Та медсестра, наче Піфагор, уміє перебувати у двох місцях одночасно. Одна половина закладає бомбу в машину, друга доглядає пацієнтів. Все по Кастанеді.
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одна половина "неотлучно находится в зоне АТО", вторая в то же самое время гуляет по Киеву и переписывается с подругой
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тебе, долбо*бу, в статье всё прекрасно объяснили про Устав воинской службы. но ты же у нас чукча, что только писать умеет.
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Оно конченый кацап.
В статье про воду в Крым спалилось по полной, не удержавшись про вяличие и прогресс Роиси. Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 6768
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Вітаю з Міжнародним днем нацюцюрника!
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Агов, червоно-білий тролику. Напиши те саме якоюсь людською мовою, наприклад польською. Чи у тебе щелепа чисто козломокшанська? Тоді сиди у спамі тихо і не мекай.
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ЗЕблевотные продолжают шоу для ЗЕбилоидов. Быдлу нужно хлеба и зрелищ
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Дійсно, що ніхто не почув про переконливі докази винуватості Дугарь.
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Дана была команда, янелоху оманскому, унизить, запугать воинов АТО, волонтеров!
Не получится!
Дело было сфальсифицировано!
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Зеленский дурак! Ему бы тихонько замять это дело, но нет же....
Если все это дойдет до суда и им присудят реальные сроки, то они обратятся в ЕСПЧ, где их приговоры признают незаконными и политически мотивированными...И тут все вспомнят и как Зе засветился на пресконференции (одного этого будет достаточно для оправдвния) , и как Аваков там же присутствовал.....и вспомнят как Зе вещал Трампу, что у него свой прокуроа.......В общем, когда в ЕС начнется раскрутка Зе как диктатора ему мало не покажется
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Але він може сказати - "а нам ваши ЕСПЧ не указ! П*тин плевал на вас и мьі плевать хотели! Гьі-гьі-гьі, гейропка, озабоченность вьірази! нам теперь с мацквой по пути!"
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Может конечно, у него "ума" хватит, однако это будет новая вершина глупости. За невыполнение ЕСПЧ на Украину могут наложить санкции - РФ может себе это позволить, а Украина нет, кроме того на РФ накладывают санкции скрипя сердцем, а на Украину наложат на раз-два и еще используют это для снятия санкций с РФ
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а на Украину наложат на раз-два и еще используют это для снятия санкций с РФ

...
Власне це й може бути його місією. А наступний крок - "ну что, хохляндия, поздравляю обосрамшись! ничё, с Западом не выгорело - теперь наш путь в таежный союз, а от санкций мы только крепчать будем!"
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PS Так могут ввести персональные санкции на тех кто это учудил (судей, прокуроров....) и сделать невъездными в ЕС. На Зе, пока он президент таких санкций не наложат, "но это пока" (как сказал один "классик" Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 8356 )
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В ЕСПЧ достаточно будет посмотреть на перлы в "экспертизе" типа "переважно співпадають"...)
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Туфта, никто не знает - какая была погода в "-2019 году", т.е. в 2019 году до нашей эры, а следствие знает...
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Непрофесійні дії всіх гілок влади-це наслідки повної корупції українського суспільства. Це коли прокурори з купленими дипломами пробують вертіти законом, коли судді, з купленими батьками корумпованими суддями дипломами влаштовують якісь судилища. Судами керує якийсь фсбешний троль. В цієї країни немає майбутнього. Тільки пряме правління інших країн може врятувати Україну.
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Эти следаки такие же профессионалы как и клоун одного поля ягоды ни дать ни взять. ПОЗОРИЩЕ! Как вам лохмандеи из числа 43% класс, вам таких следаков каждому персонально продажных презервативов и пусть они ведут ваши дела, чем бог не шутит мы же все под богом ходим. А вам за этот беспредел которым руководит ваш лидер валодя отвечать! И это будет.
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Да, преступления раскрывать это не скотч у слепых тырить...)
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Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента.

Сделали это вместе!!!

Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты - Цензор.НЕТ 8059
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можно продолжение сериала "Чужак" по Кингу снимать
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ФСБ надёжно защищает фигурантов
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Можно ещё запилить версию про кротовью нору, проиллюстрировать кадрами из "Интерстеллара", и прифотошопить туда фигурантов...
Всяко умнее будет выглядеть, чем смена 7 ноября на 11 июля...
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А почему Матиоса не взли с его ВОЛШЕБНЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ?
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А вот теперь, принесите справки от всех женщин, что вы на них не женаты!
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Неужели в прокуратуре работают такие дебилы? это не дно умственным способностям следователей и прокуроров, а днище.
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Всё о чём предупреждали найупоротейшие порохоботы, сбывается!

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 12
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Це фото у виданні "Букви"! Чи пов'яжуть його з погрозами Звіробій "виїсти мізки Зеленському"? Чи порушать справу про загрозу життю першої особи?
Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 2805
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Если это выражение станет поводом для обвинения, то ЗЕ тогда действительно стоит грохнуть, но не так как Кеннеди, желательно при помощи веревки и мыла. И что бы транслировали на Г+Г
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Є ось такий расово китайський метод. Тільки підозрюю, що Маруся залишиться голодною... бо моску там...
Мозг обезьяны (Lurkmore)

Приготовление сего деликатеса сопряжено с особыми трудностями. Суть такова, что ткани моска очень быстро разлагаются, поэтому чем быстрее зохавать - тем лучше для желающего острых ощущений индивида. Поэтому привычная готовка блюда… а нет никакой готовки, анон, surprize! Хавать нямку принято в сыром виде - из черепа живой обезьяны.
Живого примата закрепляют в специальном хитрожопом столе, прочно зафиксировав голову. Шерсть на голове сбривают, а затем пробивают несчастной макаке череп при помощи маленького кавайненького молоточка и стамески. После этой аппетитной прелюдии верхнюю часть черепа удаляют, и нажористый моск готов к употреблению. Ах да! Все это делается на глазах у фалломорфирующего едока! Если тот после такого любопытного шоу не проблюется, он может начинать ЖРАТ. Едят моск живой макаки, как уже было упомянуто, прямо из черепной коробки специальной ложечкой с заточенным краем, посолив по вкусу. Сопровождается это действо аккомпанементом из заливистых предсмертных воплей макаки, что доставляет и дает +9000 к ЧСВ едока.
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Наскільки мені, неюстицці, відомо, згідно Римського права, на постулатах якого заснована юстиція Європи і більшості цивілізованих і не дуже країн світу, всі сумніви відносно доказів щодо підозрюваного, або обвинуваченого, ПОВИННІ трактуватись в ході слідства та в судах НА КОРИСТЬ ПІДОЗРЮВАНОГО, ПІДСЛІДНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО.
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Работает зеленое быдло по принципу докажи что ты не виновен. Откуда вы ***...ди этих даунов набрали себе в команду Зедебилы???
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"докажи что ты не виновен" - принцип совковый со времен сралина. Зе & K* -типичный совок. Что, еще надо?
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Откуда у медсестры деньги на нескольких адвокатов ? Почему честные и принципиальные адвокаты не рассажут кто оплачивает их работу ?
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ЗЕлупінцю, різні люди їй допомагають. Якби вона попрохала моєї допомоги, я б теж їй своїми невеликими грошима допоміг.

А вам, ЗЕленій мерзоті, ніхто не допоможе. Навіть ваші хазяї-мільярдери.
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Нафиг эти ваши заявления...
Открывайте уголовные дела на всю срань вплоть до Зе-ишака. Освещайте судебные процессы. А то все только пиарятся.


Где вяликая апазиция в виде Парашенки? Если оно бы реально что-то хотело сделать - были бы процессы и реальные дела.


А так только засирают мозги быдлоэлекторату.
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Дебилы управляют страной под названием Украина.
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Додуматись до того, щоб підозрюваний допомагав мусорним слєдакам-дебілам посадити себе ні за що за грати та ще заявляти на весь світ при цьому, що підозрюваний "нє сотруднічаєть со слєдствєм" - це вже повний треш!!! Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 2627
Де це мусорно-прокурвівсько-суддівське бидло вчилось професії і яке бидло їх навчало?! Невже сралінський теоретик юстицьки тоталітарного режиму Андрей Януарієвич Вишинський виліз з кремлівської стіни і став викладати в мусорно-юстицьких ВУЗах!

Слідчі, не маючи доказів вини Дугарь, намагаються поставити під сумнів докази захисту про її невинуватість, - адвокати Дугарь - Цензор.НЕТ 7982
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Не там копають. Олена Притула, коханка Шеремета, в свій час була коханкою Литвина. І це загинув її вже другий коханець. Першим був Гонгадзе.
Здається, я сказав достатньо.
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Вот так шакалы расправлялись с людьми при яныке, так расправляются с неугодными при зе. Сходства не находите? В этом деле просто нету виновного, а был бы, то уже давно бы раскрыли. А то прям ни полиграф, ни доказательства не могут прояснить ничего, а они все равно топят их, под любым предлогом. Мусора никогда не были людьми, это особый сорт мяса. Превращают нашу страну в мордор постепенно.
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"Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты"
Выходит, что следователи дурью маются и адвокаты тоже, потому что при отсутствии доказательств виновности совершенно не имеет значения, есть доказательства невиновности, или нет.
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Много мусора в комментариях и мало логики. Слишком много "перекрутов" со стороны адвокатов.
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Им за это деньги платят, \то их работа.
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Вещмешков, він же Рюкзаков, він же торба москаля фальшує все що можливо. Брехуни. Як не маскуй брехню, а вона вилізе.
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Дугарь, если что и совершила противоправное, то во имя Украины. А потому ей надо дать Героя Украины и с почетом отпустить!
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Полиция утверждает что адвокаты и поручители за Яну врали и врут. Ну и что ? Это их работа, они за это деньги получают.
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