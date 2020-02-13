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Все про:Держприкордонслужба (2407) затримання (3103) нелегали (196) Нігерія (14)

 У Києві затримано громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії. ВIДЕО

У Києві затримано 42-річного громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, іноземець потрапив до поля зору прикордонників під час спеціальної операції і підозрюється в переправленні нелегалів упродовж кількох років - з 2012 по 2019 рік. Задокументовано пересування двох груп нелегалів, до яких причетний затриманий.

Обидві групи нелегалів були затримані прикордонниками Чопського прикордонного загону.

Про затримання поінформовано Центр надання правової допомоги та Посольство Нігерії в Україні.

Суд визначив громадянину Нігерії запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 84 тисячі гривень.

Також дивіться: Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175542
 
 
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Несколько раз перевозил я нелегалов, 8-10 где-то. Черных чертей, в сумме- около 20-ти. Один раз была группа- 5 человек, из Либерии. Но, основной поток таки пер из Нигерии, при этом, пробирались на борт где угодно, кроме Нигерии,- в Того, в Конго, в Камеруне, в Гане один раз. Неприятная штука. Хрен зна- почему он бежит, а можэ он супер-убийца какой-то. Один нигерийский придурок забрался к нам года полтора назад, он полагал, что мы его в Европу привезем. Угу, как жы ж. Мы его подвезли к судну перегружателю, онО выползло... Пришлось нашего бизнесмена заказывать. Тот приехал, дал в дыню этому нигерийцу, погрузили его на шлюпку и- обратно на берег... Судьба его- во мраке... У Києві затримано громадянина Нігерії, який організував переправлення до ЄС нелегалів із країн Центральної та Південної Азії - Цензор.НЕТ 1538
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Якийсь "чьорний чіоавєчік" упродовж семи років непомітно для наших славних захисників прозорого миру та всесторонньої інтеграції самотужки, але з гідністю водив Україною організовані групи "щирих іхтутнєтов" і ніхто цього не помічав, бо ж минепричетні?
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Геть обнаглів негр.😁🤗😨 Тут своїх контрабандистів як вошей на собаці. Ще воно захотіли підзаробити...
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гражданин Африканского континента переправлял в Европу граждан из Азии. Очень поучительно.
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При помощи доблесных украинских пограничников
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