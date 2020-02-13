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 "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі. ВIДЕО

В мережі "Інтернет" з'явилося відео, на якому зафіксовано осіб, які під час обшуку в приміщенні одного з одеських підприємств розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що така публікація не залишилася поза увагою керівництва одеської поліції. Зараз усі учасники події встановлені. Вони дійсно є працівниками поліції.

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб у правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", - сказано в повідомленні.

Зараз за вказаним фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані до ДБР для надання правової оцінки.

На період проведення перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов‘язків.

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Обшук з крадіжкою зафіксувала офісна камера. На відео видно двох чоловіків і жінку, які беруть речі і складають в кишені і сумки. Наприклад, жінка взяла скотч. На записі чутні її слова: "Так, що мені ще потрібно ... Колонка у мене є, чайник є ...".

У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175466
 
   
 Топ коментарі
 
А зачем ипла им замазали? Нарид должен знать своих героев...)
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Мусора не люди, а карманы, а карманам, как известно...(с)
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у них рефлекс.
они иначе не могут.
хотели бы - но не могут.
туда просто другие не идут работать.
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Вони реально "бідують", що вирішили навіть сліпих обікрасти! А чому б їм не виписати великі премії,як урядовцям, щоб люди не крали і не брали хабарі?!...
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Улыбайтесь,вас снимает скрытая камера!Они к счастью не услышат.А от вирок суду можливо "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі - Цензор.НЕТ 3251
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"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью."



Интересно, как это этот позоный поступок порочит американских копов?
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Это та реформированная полиция систему реформирования которой берут как пример , для реформирования прокуратуры .
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Канибалы нас охраняют. Где народовладдя и народные законы на местах?
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Уволить этих мусорских мразей по статье, с записью в трудовой книжке !!!!!
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Какая ***** называется "с особым цинизмом".
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Типові виборці Зе!команди: хочуть все і відразу, а закон, справедливість - то все фігня...
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Соєвий баран і тут висрався.
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Я б вирішив питання з корупцією і воровством за рік! Прийняв би закон, що карою за крадіжку та корупцію відрубування рук (тут буде градація від пальців до плеча з переходом на другу руку) і все ніякої тюрми не потрібно. Відрубали, заштопали і відпустили нехай ходить махає обрубками, як наука для інших і для своїх дітей. А далі для такого, ніяких пенсій, пільг, допомог. Рік максимум і як "рукою зніме"
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А потім дивуємось - чому Одеса одне із самих криміногенних міст...
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