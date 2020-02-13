 "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що така публікація не залишилася поза увагою керівництва одеської поліції. Зараз усі учасники події встановлені. Вони дійсно є працівниками поліції.

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб у правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", - сказано в повідомленні.

Зараз за вказаним фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані до ДБР для надання правової оцінки.

На період проведення перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов‘язків.

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Обшук з крадіжкою зафіксувала офісна камера. На відео видно двох чоловіків і жінку, які беруть речі і складають в кишені і сумки. Наприклад, жінка взяла скотч. На записі чутні її слова: "Так, що мені ще потрібно ... Колонка у мене є, чайник є ...".

У коментарях до відео в соціальних мережах пишуть, що ці троє - слідчі, які проводять обшук у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих.