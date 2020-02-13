 "Слуга народу" Камельчук підтримав відновлення водопостачання Криму: "Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо". ВIДЕО

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ.

Камельчук аргументував свою позицію тим, що в Криму живуть українці, яким українська влада має допомагати: "Українці живуть і на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, і в Криму. Це не підтримка окупантів, а підтримка українців. Ми хочемо повернути ці території? Хочемо".

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"Довгострокова помилка тих людей, які кажуть, що "а давайте ми зараз не будемо постачати воду". Мені незрозуміло: це що, Крим, який ми хочемо повернути, де, зокрема, живуть українці, Крим, де є родючі землі, ми хочемо висушити? Якщо ми так думатимемо, то років через 5-10 і самі не захочемо цю пустелю", - сказав він.

Камельчук додав, що потрібно бути далекоглядними, адже Україна має подати воду в Крим не для когось іншого, а для себе.

"Знаєте, яка чудова ідея спала сьогодні на думку: чому б нам не укласти контракт на водопостачання. Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо", - запропонував Камельчук.

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Також він висловився за виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

"Неважливо, де українець перебуває і живе, обов'язок України - виплачувати пенсії", - заявив Камельчук.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше сам Арахамія заявив: "На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє"