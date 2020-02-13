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 Політика України
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Все про:Крим (8756) водопостачання (324) Слуга народу (645) Камельчук (3)

 "Слуга народу" Камельчук підтримав відновлення водопостачання Криму: "Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо". ВIДЕО

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, обраний у 124 окрузі у Львівській області, підтримав відновлення подачі води до окупованого Росією Криму.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ", передає Цензор.НЕТ.

Камельчук аргументував свою позицію тим, що в Криму живуть українці, яким українська влада має допомагати: "Українці живуть і на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, і в Криму. Це не підтримка окупантів, а підтримка українців. Ми хочемо повернути ці території? Хочемо".

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"Довгострокова помилка тих людей, які кажуть, що "а давайте ми зараз не будемо постачати воду". Мені незрозуміло: це що, Крим, який ми хочемо повернути, де, зокрема, живуть українці, Крим, де є родючі землі, ми хочемо висушити? Якщо ми так думатимемо, то років через 5-10 і самі не захочемо цю пустелю", - сказав він.

Камельчук додав, що потрібно бути далекоглядними, адже Україна має подати воду в Крим не для когось іншого, а для себе.

"Знаєте, яка чудова ідея спала сьогодні на думку: чому б нам не укласти контракт на водопостачання. Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо", - запропонував Камельчук.

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Також він висловився за виплату українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

"Неважливо, де українець перебуває і живе, обов'язок України - виплачувати пенсії", - заявив Камельчук.

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше сам Арахамія заявив: "На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175460
 
 
 Топ коментарі
 
ну конечно . и Родину можно продать . если хорошо заплатят "Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать" - Цензор.НЕТ 1229
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Всем умникам которые предлагают поставлять воду можно задать простой вопрос а на основе какого договора вы будете поставлять воду? типа международный договор между рашкой и Украиной тем самым признавая что крым территория рашки да?! а если нет то как каким каком?!!
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Подача воды украинцу Вовке в Крым,по мотивам Камельчука в картинке
"Слуга народу" Камельчук підтримав відновлення водопостачання Криму: "Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо" - Цензор.НЕТ 2929
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Це той депутат що десь на ефірі говорив, мир має настати сам по собі, просто так.
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Этих слуг конченых нужно банить хотя бы на местных выборах, сплошные сепары и имбецилы, но как говорится какая партия такие и однопартийцы.
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Вот жемрази, еще и аргументирует "помощью украинцам".
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а выплаты в пенсионный фонд идут из лугандона?? если нет то чем пенсии платить им?? у нас солидарная пенсионная система ! нет выплат - нет пенсий!!
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От через тебе Ю.Камельчук на розвиток ОТГ Сокальського району не виділено ні копійки,а за тебе люди проголосували,а за подачу води в Крим і видачу пенсій ОРДЛО ти дуже переживаєш.А ти нічого не попутав шановний???
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Два зебила это сила!!!(арахамия и этот дятел)
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Какие же они с*ки, далекие от всего, что делалось и делается в Украине и от самой Украины.
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Мразь. Торговля на крови вы это раньше называли
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КИЇВ. 13 лютого. Рішення про неможливість поставок води в Крим до його деокупації ухвалив комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1851981-komitet-vr-ukhvaliv-rishennya-pro-nemozhlivist-postavok-vodi-u-krim-do-deokupatsiyi-nardep
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