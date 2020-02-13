 Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак. ВIДЕО

Про це 12 лютого у коментарі "Радіо Свобода" сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, ми зустрічалися публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу Президента", – сказав Єрмак.
На запитання, чи були публічні зустрічі з представниками РФ, Єрмак відповів: "Ні".
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".
"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", - сказал он.
На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет"Источник: https://censor.net.ua/v317544
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очень хитрые ответы ..... Зегнида слыгался с рыгами
документ - «Відтак організаційно-протокольне забезпечення президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася», - надали інформацію в Офісі президента. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/na-proshchannya-bogdan-rozkriv-detali-skandalnogo-vizitu-zelenskogo-v-oman-dokument-659183.html
Чому усе це спростовують якісь Єрмаки, Арахамії і т.п.? Нехай ще теща його спростує... Зебліи, одним словом. Особисто я, відсутність відвертої заяви Зеленського по цьому факту вважаю неспростовним доказом правдивості інформації про таємні переговори і факт держзради.