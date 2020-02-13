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Все про:Зеленський (4494) Оман (36) Єрмак Андрій (106)

 Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак. ВIДЕО

У січні президент України Володимир Зеленський не мав непублічних зустрічей під час поїздки в Оман.

Про це 12 лютого у коментарі "Радіо Свобода" сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, ми зустрічалися публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу Президента", – сказав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман

На запитання, чи були публічні зустрічі з представниками РФ, Єрмак відповів: "Ні".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175443
 
   
 Топ коментарі
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента #зекоманда #новіобличчя
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"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", - сказал он.

На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет"Источник: https://censor.net.ua/v317544
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очень хитрые ответы ..... Зегнида слыгался с рыгами
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А хто ти такий,щоби я на слово вірив? Відповідь на це мав би голова СБУ давати, але він теж, з клоунів.
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Андрій Богдан перед своїм звільненням повідомив скандальні подробиці поїздки Зеленського в Оман:
документ - «Відтак організаційно-протокольне забезпечення президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася», - надали інформацію в Офісі президента. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/na-proshchannya-bogdan-rozkriv-detali-skandalnogo-vizitu-zelenskogo-v-oman-dokument-659183.html
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Прийли до влади наймензерніші брехуни і балаболи. Головне,що кожний бреше чи показує свою тупість в усіх питаннях.
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А у Зеленського що яйка не відросли? Слабо зробити заяву від власного імені і сказати: я не мав у Омані зустрічі із емісарами Кремля і ніколи з ними не вів таємних переговорів?
Чому усе це спростовують якісь Єрмаки, Арахамії і т.п.? Нехай ще теща його спростує... Зебліи, одним словом. Особисто я, відсутність відвертої заяви Зеленського по цьому факту вважаю неспростовним доказом правдивості інформації про таємні переговори і факт держзради.
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потому что его хорошо консультируют - 4, 5 года пролетит быстро...., а на нет и суда нет... Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5324
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Ермак. Принял иудаизм в Вене в 2018 году. В общем ничего такого. Но интересно.
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Во навыбирали. Одичавшая Отара 73,вы сделали это вместе.
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Плохо закончится для Ермака работа в ОП раз начал с вранья !
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Вірте,бо слуги ображаються що ви їм не вірете!!!!! ...А ось, в 90-х член ОПГ "Солохи"-це круто...куди там девяності....розбірки-дитячий лєпєт...а ось тепер цілі боїнги з 179-тьма ангелами,гранатомети,тротил.....
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Да он даже с Ленкой встречался там только публично! Зуб даю!
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Вова поручил соврать новой любимой жене...
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Це й ще означає,що бороданя копнули під сраку, геть...новий смотрящій...бо лицедій може фсьо завалить своїм тупєньким язичком під патронатом ...гнаного єврея....а кремлівцям це нах?
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Тоді одне запитання - Чому так ретельно ви все це скривали від громадськості? Брехня,я вам не вірю.Це вам не принесе бонуси підтримки,не с того починаєте.
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Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані!..Навіть дівки,з якими він зустрічався на пляжі були публічними!..
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