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 За кордоном, Здоров'я
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 Карантин через коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого, - віцепрезидент власника Калурі. ВIДЕО

Карантинний режим на круїзному лайнері Diamond Princess, який оголосили через виявлені там випадки зараження коронавірусом, завершиться наступної середи, 19 лютого.

Про це повідомив у відеозверненні Рой Калурі, виконавчий віцепрезидент власника лайнера — компанії Princess Cruises, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За словами Калурі, карантинний режим на Diamond Princess оголошено Міністерством охорони здоров’я Японії.

"І міністерство повідомило нам, що карантин на кораблі завершиться 19 лютого. І якщо не станеться якихось непередбачуваних подій, ми й далі орієнтуємось на цей строк", — повідомив Калурі.

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Він також додав, що одним із головних пріоритетів компанії є забезпечення членів екіпажу й пасажирів корабля необхідними ліками. До того ж, на лайнер направили сімох фармакологів, які допомагають розносити ліки всім, хто їх потребує.

Слід зазначити, що 19 лютого спливає 14-денний термін карантину — саме стільки він має тривати за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, круїзний лайнер Diamond Princess перебуває на карантині в порту Йокогама в Японії. За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють у лікарні Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, або ті, хто чекає результатів тесту, мають залишатися на судні не менше 14 днів. Загалом на борту перебуває 3 700 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 25 українців - членів екіпажу.

За останніми даними, на борту Diamond Princess виявили 175 випадків зараження коронавірусом, два з них - у українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175410
 
 
 Топ коментарі
 
А ничего, что там всё новые случаи?
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снимут карантин, пойдёт лайнер в другой порт, там поставят на карантин, будет уже не японский минздрав "контролировать" ситуацию
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По предыдущим сообщениям на лайнере всё время проводилось тестирование пассажиров на наличие вируса. Из прошедших тестирование каждый 5-й оказался носителем и был перевезен в японскую больницу. Логично предположить, что носителем вируса является каждый 5-й из остальных, не охваченных тестированием. Из 3000 пассажиров 1/5 часть - это 600 человек. Вопрос: эти 600 человек будут отпущены на все четыре стороны?
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А ничего, что там всё новые случаи?
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Юпонський мінздрав контролює ситуацію.
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снимут карантин, пойдёт лайнер в другой порт, там поставят на карантин, будет уже не японский минздрав "контролировать" ситуацию
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ніхто ж крім китаю(якому,здається,вже пофік) не прийме
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Потому и не хотят принимать, потому, что много "чужих".
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но принимают, и принимают заболевших, японцы делают всё правильно но двумя неделями тут не обойтись (имхо)
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По идее, надо отсчет обновлять от последнего выявленного случая...
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да, снять сейчас с карантина лайнер, - это всё время, потраченное до этого, будет впустую
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а що робить ? чекати поки там всі захворіють ?
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не знаю, честно, просто владелец терпит офигенные убытки от того у них такое желание
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МОЖЛИВО пасажирів просто перемістять на материк
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Вообще-то цель любого карантина - выявить всех заболевших, однако тестированием успели охватить пока что менее 500 пассажиров из 3700, поэтому рано прекращать карантин.
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тут проблема, - достоверно никому не известно про инкубационный период, а также случаи с условно говоря с отсутствием симптомов... в две недели они ничего не решают
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Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
и главный мем этого дня - "основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты Минздрава, это опрос человека". Не болейте!
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По предыдущим сообщениям на лайнере всё время проводилось тестирование пассажиров на наличие вируса. Из прошедших тестирование каждый 5-й оказался носителем и был перевезен в японскую больницу. Логично предположить, что носителем вируса является каждый 5-й из остальных, не охваченных тестированием. Из 3000 пассажиров 1/5 часть - это 600 человек. Вопрос: эти 600 человек будут отпущены на все четыре стороны?
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для японців(кожного окремо) буде організований черговий 14-денний карантин.
я б зробив так..

намагання нашого МОЗ організувати 'колективний інкубатор' інфекції для рейсу з Уханю-
'наступити на йокогамські граблі'.
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*****, напишите , какие лекарства разносят, мы затаримся )))
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Цікаво яка там система вентиляції на тому лайнері, бо може стати як інкубатор для вірусу де в оточенні в обмеженному просторі в прогресії інфікуються.
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я думаю, что решили принять на вооружение лучшие практики Украинского минздрава - пассажиров достаточно опросить и не проверять!
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Положение безвыходное: погрузить всех на баржу и в море... Пусть плавают пока на Земле не найдут вакцину.
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Баржа - это уже перебор, негуманно. Пусть остаются в лайнере, там каюты комфортабельные. Карантин через коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess завершиться 19 лютого, - віцепрезидент власника Калурі - Цензор.НЕТ 6964
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Зараз дивився блогера з Чуньцина, який вчиться там в університеті, каже що по останнім даним інкубаційний період 24дні. Прогнози не втішні.
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