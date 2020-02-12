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Все про:Вінницька область (404) Нацполіція (8976) Правоохоронні органи (778) сваволя (4) знущання (23) ДБР (862) Офіс генерального прокурора (86)

 Бив палицею і змушував присідати, - поліцейського хочуть посадити за знущання над затриманим. ВIДЕО

Поліцейському повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень і знущанні. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Знущання, про які йдеться, відбулися в липні 2019 року у відділенні поліції м. Ямпіль Вінницької області. Тоді в соцмережах поширилося відео, на якому поліцейський, погрожуючи затриманому кийком, змушує його присідати.

"За версією слідства, співробітник Ямпільського відділення поліції навмисне, безпідставно завдавав удари громадянину гумовим кийком і погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, змушував його виконувати фізичні вправи", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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Прокуратура просить взяти поліцейського під варту.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175409
 
 
 Топ коментарі
 
мусора есть мусора. Хоть полицейскими их назови или шерифами. Систему не сломали, только переименовали и переодели.
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Он мечтал стать учителем физкультуры, но стране нужны были полицейские...
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Все одно. Якщо ми говоримо про реформи - треба викорінювати усе оце (пост)совкове мусорське, щоб поліція відповідала своїй назві. Щоб була ближчою до європейських та американських копів не лише модними машинами та уніформою, а стилем дії.
Затримані - це поки що лише затримані.
Смороду не повинні випробовувати борошна, коли сміття б'ють їх гумовою довбнею.
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Разве на украинском не так же? НО твоё *йа* мне больше напоминает немецкий (йа-йа). Si-si. Yes.
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И кто снимал на мобильный...молчал, а потом выложил...уж не представитель старой мусорской гвардии...
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мусора есть мусора. Хоть полицейскими их назови или шерифами. Систему не сломали, только переименовали и переодели.
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Ты не забывай..это не Киев, и не Одесса...а Ямполь, а там такой народ что по беспределу в мусоровку не закроют, и то что поймали ублюдка на которого недостаточно доказательств я уверен на 100%....Но закон один на всех и отвечать прийдется....И самое смешное что сельский воришка будет на свободе...
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Все одно. Якщо ми говоримо про реформи - треба викорінювати усе оце (пост)совкове мусорське, щоб поліція відповідала своїй назві. Щоб була ближчою до європейських та американських копів не лише модними машинами та уніформою, а стилем дії.
Затримані - це поки що лише затримані.
Смороду не повинні випробовувати борошна, коли сміття б'ють їх гумовою довбнею.
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это не смешно. Это горько. Лишний раз показывает. что, очень часто, форму надевают идиоты, которые без ума, фантазии да смекалки. Поймать вора непросто, еще тяжелее, доказать его вину. Это тяжелый и кропотливый труд. Но, современные мусора, это делать не хотят. А зачем? Норм бабло, форма, "таета", под задом. Зачем напрягаться, особо? Зачем думать? Старые методы, действенны. На этом видео, можно увидеть, только одно. Гнида в форме, рисуется на камеру.
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Надо было бить как на майдане. Тогда был бы на свободе.
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Он мечтал стать учителем физкультуры, но стране нужны были полицейские...
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Нет не так..он в армии хотел быть дедом, а пришлось определенный период побыть духом и молодым ))))
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як казав Комаровський ...всі ми інваліди дитинства ... а цей і у міліцію пішов щоб відомстити "слабшим" за дитячі образи ...а може він садист ...
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А хтось є тут ,хто вірить що мусора посадять ?
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ща напечатаю е...льники : Антон Пряженков, Олег Петренко. крышыют и дают на прокат мусарские машины гопникам.
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Мусор-враг,вспомните что они на Майдане творили
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