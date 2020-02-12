 Бив палицею і змушував присідати, - поліцейського хочуть посадити за знущання над затриманим. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Знущання, про які йдеться, відбулися в липні 2019 року у відділенні поліції м. Ямпіль Вінницької області. Тоді в соцмережах поширилося відео, на якому поліцейський, погрожуючи затриманому кийком, змушує його присідати.

"За версією слідства, співробітник Ямпільського відділення поліції навмисне, безпідставно завдавав удари громадянину гумовим кийком і погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, змушував його виконувати фізичні вправи", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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Прокуратура просить взяти поліцейського під варту.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.