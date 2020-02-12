 Вандал, який пошкодив підсвічування на столичній Алеї художників, тепер допомагає прибирати Київ, - Кличко. ВIДЕО

Відео минулої і нинішньої діяльності молодика розмістив на своїй сторінці в Facebook київський градоначальник Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш 20-річний "недогерой", родом з Київської області, уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом. На три тижні – щонайменше по три години щодня, хлопець залучений до громадських робіт", - написав Кличко.
За словами глави КМДА, хлопець уже відмивав написи з перил на Алеї художників, згрібав листя в сквері на Контрактовій площі і прибирав сніг біля кінотеатру "Жовтень".
"Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!" - додав Кличко.
Нагадаємо, вандал пошкодив підсвічування на Алеї художників 29 січня. Поліція оперативно затримала молодого чоловіка і його подільників.
... еще співочага!
приходит сын домой, папа берет дневник и смотрит
математика - 2
физика - 2
геометрия -2
....
музыка - 5!!!
О Боже! Этот дебил еще и поёт!!!
Дерьмо в канализацию чистить вот этот будет уроком и штраф по цене 100лед подсветок!