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Все про:земля (516) брехня (170) бабусі (3) Слуга народу (643) Мезенцева Марія (2)

 Бабуся "слуги народу" Мезенцевої спростувала слова депутатки, що вона підтримує продаж землі. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева сказала неправду з трибуни парламенту заявивши, що її бабуся з нетерпінням очікує відкриття ринку землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал ZIK, насправді бабуся нардепки Ганна Єгорівна сказала, що внучка навіть не питала її думки з цього питання.

"Ось вона нехай частіше приїжджає до бабусі. Вона вже давно-давно була. Передайте їй і ви, що бабуся говорила, що треба в гості до бабусі приїжджати. Є ж у неї час, що можна приїхати. І нехай би вона бабусі розповіла та поговорила - як воно, та що воно ... По телевізору сказала. Так вона зі мною хоча б поспілкувалася. Я так думаю, що навряд люди допустили б продаж землі. Я не знаю. Ось орендувати - так. Нам подобається, що у нас орендують. Дав би нам плату більше за її оренду. Ось нам давав по три тисячі. А в цьому році ... додав - чотири дав", - говорить бабуся нардепки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175310
 
 
 Топ коментарі
 
Кого то удивляет продажа Мезенцевой своей родной бабушки??
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У них каждый день - день зашкваров.
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Якщо вони дурять власних родичів, що вже казати про народ.
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А хто буде силою заставляти продавати землю? І зараз кого припече - продає. Помре бабця. Не буде потрібно більше курочок зеренцем кормити. А внукам від тієїземлі одні проблеми. От і продадуть.
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"силою заставляти"отожмут еще и должен останешься.
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Вже 20 років підписують без відома орендодавця договори оренди на 49 років і спробуй що докажи в судах.
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А ти ще не допетрало, що зараз при шмарклі суди приймають рішення, які влада замовляєш ніхто, окрім дурників в неті, доказами не переймається? Бабуся "слуги народу" Мезенцевої спростувала слова депутатки, що вона підтримує продаж землі - Цензор.НЕТ 7488
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А ти ще не допетрало, що так було всі 28 років? До цього влада не замовляла? І пізніше не буде замовляти. Я пишу про те ,що знаю професійно, зрозумів Тєорєтік?
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Варіант можливий, як і з іншою приватною власністю. Але от квартиру, наприклад, людина має право продати. Може, варто, обмежити і цю можливість?
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Кого то удивляет продажа Мезенцевой своей родной бабушки??
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Вона просто давно не бачилась зі своєю бабцею....Або мала на увазі іншу. Їх же дві має бути.
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Всё равно для одной из бабусь она теперь Павлина Морозова
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Прошлый раз написал админу - почему "слуга народу" пишите с маленькой, а название других партий с большой. Меня сразу забанили на 3 дня. Интересно, что будет сейчас? )))
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Бо ви не доганяєте. В заголовку ,"слуга народу"-метафора,а в тексті "Слуга народу"-назва партії.
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Якщо вони дурять власних родичів, що вже казати про народ.
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А чего внученька с бабушкой не общается?
Некогда?
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Наивная бабушка,думает,что у нее сейчас земля есть.Как говориться есть,да не про вашу честь.Помниться в 1917 году большевики обещали рабочим заводы,крестьянам землю,а получили рабочие ненормированный труд за копейки,а крестьяне колхозы и трудодни вместо зарплаты.А кто не согласен в Сибирь или Беломор канал строить.Еще с десяток лет пройдет,и бабушкам пенсию платить не с чего будет,все уедут на заработки туда,где земля свободно продается-покупается.
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А прикиньте, эта чума от СН, мария мезенцева- она еще и депутат от Украины в ПАСЕ...
Могла бы и там апеллировать: "Мая бабушка не против подарить Крым путину"...
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А може після бабусі у їх родині пройшов якийсь генетичний збій?
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У Мєзенцевої з Слуг урода не було елітної собаки щоб заплатити за газ,тому довелося продати улюблену бабусю.
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Якби бабусі слуг народів знали, що у них будуть такі внуки, то не наважилися б у свій час народжувати дітей.
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Слуги уродів після продажу собак вже почали рідних бабусь продавати. Нічого святого у цих зебілів. Бабушка "слуги народа" Мезенцевой опровергла слова депутата, что она поддерживает продажу земли - Цензор.НЕТ 402
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Слугам народу збрехати, як дурному з гори скотитися.
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Лозунг "слуг "--- "Жодного слова правди!". А це спавжнє ставлення людей до ситуації з продажем землі. "Нам подобається, що у нас орендують"
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Я хоть и 7раз дедушка,но возможность продать землю поддерживаю!!! У меня 2 пая родителей.
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молодцы ZIKи..уже бабушек нардепов поразыскивали и пиарят продажу уже наворованной ими за безценок земли....
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