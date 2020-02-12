 "Мені ваш прем'єр-міністр до одного місця", - представник "Укртатнафти" не пустив Держекоінспекцію для позапланової перевірки викидів підприємства. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"ПАТ "УКРТАТНАФТА" входить до топ-100 забруднювачів України. У 2017 році підприємство посіло 32 місце серед підприємств-забруднювачів з викидів в атмосферне повітря, у 2018 році - уже 25 місце. Викиди ПАТ "Укртатнафта" становлять 21,1% загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення Полтавської області та близько 71,2% викидів м. Кременчук. У 2018 році, внаслідок діяльності підприємства, в атмосферне повітря потрапило 11,015 тис.т. забруднювальних речовин", - розповів Фірсов.
Він додав, що подібна ситуація є ще одним аргументом за голосування за законопроєкт про екологічний контроль і суттєве збільшення санкції за недопуск.
"Завдяки голові комітету екології Олегу Бондаренку, зараз проєкт на стадії реєстрації", - повідомив чиновник.
- Это мексиканский тушкан!
- Быть этого не может, вас обманули! Это шанхайский барс!
Я бы дал команду- побить нагайками недопустивших по сраке. Пусть знают, что такое делать-больно.
А так просто прийти и сказать "мы от премьера, открывайте!" - имеют только право быть посланными.
там ще перша частина є.
значит там есть что скрывать от внеплановой проверки
пук в воздух!
брехня!
не верю! (с)
Холопів їм шкода...
(От якби ця контора належала Ахмєту,думаю ,згадали б неодмінно.)
И еще, "по поручению премьера" они могут пойти только в опу.
Основанием для проверки должно быть официально выписанное предписание, как записано в законодательстве.
Прийти на предприятие без предписания, это как прийти на квартиру с обыском без ордера на обыск - можно смело посылать.
Хотя, если цель - создать скандал, то тогда так и надо - прийти без предписания, громко кричать что они "от премьер-министра" и потом, когда их пошлют по распространенному адресу, громко жаловаться на камеру.
Мабуть слідуючий крок - будуть бити в морду і гнати підсрачникам ...
В ответ создается провокация на Укртатнафте, пришли без предписания на проверку и законно посланы - но картинка по телеку готова.
Шапито-шоу...