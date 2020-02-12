 "Мені ваш прем'єр-міністр до одного місця", - представник "Укртатнафти" не пустив Держекоінспекцію для позапланової перевірки викидів підприємства. ВIДЕО

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ПАТ "УКРТАТНАФТА" входить до топ-100 забруднювачів України. У 2017 році підприємство посіло 32 місце серед підприємств-забруднювачів з викидів в атмосферне повітря, у 2018 році - уже 25 місце. Викиди ПАТ "Укртатнафта" становлять 21,1% загальних викидів від стаціонарних джерел забруднення Полтавської області та близько 71,2% викидів м. Кременчук. У 2018 році, внаслідок діяльності підприємства, в атмосферне повітря потрапило 11,015 тис.т. забруднювальних речовин", - розповів Фірсов.

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Він додав, що подібна ситуація є ще одним аргументом за голосування за законопроєкт про екологічний контроль і суттєве збільшення санкції за недопуск.

"Завдяки голові комітету екології Олегу Бондаренку, зараз проєкт на стадії реєстрації", - повідомив чиновник.