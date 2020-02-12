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Все про:Зеленський (4487) замах (306) Вячеслав Соболєв (21)

 Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах". ВIДЕО

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, під час замаху на якого в грудні загинув його син, заявив, що на нього і його сім'ю готується новий замах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це випливає з його відеозвернення, опублікованого в Facebook.

"Два з половиною місяці тому, серед білого дня, в центрі Києва був убитий мій син Саша. Снайпер, який цілив у мене, кулею 7.62 зніс пів голови трирічного хлопчика. З того моменту у мене одна мета - зробити все, щоб ті, на чиїх руках кров Саші, понесли заслужене покарання.

За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про новий підготовлюваний на мене і мою сім'ю замах.

Ця ж інформація є і у поліції. І, тим не менш, з п'ятниці до понеділка Главк (поліції) Києва знімає охорону, незважаючи на те, що є доручення головного слідчого управління України про забезпечення заходів безпеки. У мене питання-це випадковість чи якісь збіги?

За попередні два місяці, поки кримінальна справа з розслідування вбивства мого сина була в Главку Києва, слідство не просунулося ні на крок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соболєв обіцяє 2 млн грн винагороди за інформацію про замовника замаху на нього, унаслідок якого загинув його 3-річний син

Я хочу звернутися до пана президента: у мене величезне прохання до Вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої ми зможемо запобігти ще багатьом смертям, які можуть бути в нашій країні", - йдеться в заяві Соболєва.

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Дивіться також: Суд над підозрюваними у вбивстві дитини Лаврегою і Семеновим відбувається в закритому режимі через загрозу їхньому життю, - прокурор. ВIДЕО

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

12 січня депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, унаслідок замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, повідомив, що два тижні домагається передачі справи до Головного слідчого управління Національної поліції.

Читайте статтю Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3170048

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175247
 
 
 Топ коментарі
 
Нема коли займатися справою В'ячеслава Соболєва, бо в пріоритеті справа Звіробій та Антоненка.
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Так обратись в полицию, или надо челобитную царю подать, чтобы менты раздуплились... Феодализм такой феодализм...
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Це гнилий сепарський ресурс.
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недобиток лугандонський.... все рівно здохнеш, бандюга
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ванюша, сходи в зоопарк.... на віслюка подивися
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Так обратись в полицию, или надо челобитную царю подать, чтобы менты раздуплились... Феодализм такой феодализм...
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Нема коли займатися справою В'ячеслава Соболєва, бо в пріоритеті справа Звіробій та Антоненка.
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Этот чечен пришел в Украину и убивает детей.
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если он убьет детей зе, то честь ему и хвала!
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номерной кацап, ПВП , здесь водки не наливают
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А "патриоты" обоссались от страха и все спамят.
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Потому что украинцы как всегда обоссались от страха услышав слово "чечен".
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Сказала кацапская блевотина,платящая дань чеченам.Ты почему тряпки своей ссышься?😂🌷
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Не бойся этот чеченский "патриот" тебя не больно зарежет, чик и готово.
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Почему тряпки своей ссышься?😂😂🌷
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Дениска, канадцы ж еще спят, а ты, ни свет, ни зоря, уже за работу взялся, "розбійників" на чистую воду выводить...
Ай, маладэц!
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А на чиїй крові й чиїх сльозах цей лугандонець нажив свої "понти"?! Чи може він не знав що за це доведеться платити?! І чи стачить всієї його його поганої крові на оплату "чесно нажитого"?! Виродок не боявся за свою дитину ,проте,скавчить як щеня за своїм нікчемним життям!
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А президент тут при чём? Заказные убийства это не его компетенция.Их сотни расследуются если не тысячи по всей стране. Есть вечный министр МВД к нему и нужно запись направлять
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Да , заказ не выполнен , а порешать не получается. Душа человека внутри неизведанная и что Она ведает не известно. Президент не Всевышний и не ему необходимо Молится и Исповедаться Тем Болеее.
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А чого до сивочолого голови своїй фракції не звертається..?
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Вопрос на всех ли депутатов Киевсовета готовят покушение? Второй вопрос все ли депутаты Киевсовета честны в своих делах? На чьих руках кров трёхлетнего ребенко безвинно убиенного, косвенно может отец виноват подставивши свою семью и детей совершая служебные и не служебные правонарушения
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Так ему надо запрашивать встречу с Господом Богом похоже а не с Зеленским ... Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах" - Цензор.НЕТ 9858
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Такие, как Соболев, не понимают, что в Украине постоянно у кого-то период первоначального накопления капитала... Просто у Соболева он закончился, а у тех, кто на него наезжают - нет...))
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Не удивлюсь, если окажется, что Лаврега так же причастен к этому убийству, как Антоненко к убийству Шеремета.
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Этот "патриот" Лаврега шестерил чеченцу, теперь за него сядет в тюрьму.
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Бандюган такого уровня и не в состоянии себя защитить! Видать сильно хвост прищемили.
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Скорее за твоим придет, предурь кацапская.
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Это он у тебя под боком держит в шестерках украинских "патриотов", а не у меня.
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Пшел на)( кацап. Иванов, Петров, Сидоров- Тебил.
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Ему хочется халявной госохраны, он же не лох, чтобы свои кровно добытые бабки на это тратить...
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Госохрана не защитит, она только ускорит ликвидацию.
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А ты застрелись, и семья не пострадает.
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Депутат?...а вигдядає як злодій....Ось і у вас братків повернулись...девяності.....ніколи не замислювався,що твориш?Зараз нано технології:тротил,ПЗРК,цілі літаки-179 ангелів....покайся сволото,може й пронесе...страх то поганий помічник...
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"Если кого-то убивают, значит это кому-то нужно." (с) Тарпунька
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Это только петя охрану сепарне предоставлял,может зе решил другими методами боротся
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Чего к нему ходить, если он сам обосрался.
«У нас Зеленский был на допросе, сказал, что он нас с Фединой не знает, но испугался, поэтому считает, что все, что было в Стриме, для него угрозы», - подчеркнула Зверобой.
Депутат Київської облради Соболєв просить Зеленського про зустріч: "На мене і мою сім'ю готують новий замах" - Цензор.НЕТ 1773
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очень жаль мальчика. но папа так и не сказал, кому он так на...рал или у кого что украл или какой тендер перебил. человека который никому, ничего плохого не сделал киллеры не караулят. я не прав? назови хоть один пример.
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