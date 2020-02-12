 Сьогодні Україна перебуває в топі міжнародної уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс, - Єрмак. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Зовнішньополітичні та зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі. Я займатимуся ними також. Я вважаю, що сьогодні Україна перебуває в топі міжнародної уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб ці увага та інтерес, які ми сьогодні маємо і відчуваємо під час міжнародних візитів президента України, давали нам конкретні результати", - акцентував Єрмак.

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