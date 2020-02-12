 Сьогодні Україна перебуває в топі міжнародної уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс, - Єрмак. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Зовнішньополітичні та зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі. Я займатимуся ними також. Я вважаю, що сьогодні Україна перебуває в топі міжнародної уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс. Необхідно зробити все, щоб ці увага та інтерес, які ми сьогодні маємо і відчуваємо під час міжнародних візитів президента України, давали нам конкретні результати", - акцентував Єрмак.
Или он уже президент Украины ?
Пан Ермак, ваша должность не предусматривает никакой внешнеполитической деятельности.
Для такой работы есть Министерство иностранных дел.
Какой "топ", если ты нас обосрал на весь мир? Топ лжи разве что.
Ермак - это иностранный агент.
вони казали - коли на дупі чир - то думаєшь тільки про неї...
вибачте...