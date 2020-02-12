 Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб. ВIДЕО

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Зусиллями українських пілотів і південноафриканських військових лікарів життя марокканця було врятоване.
Коментуючи подію, командир 18 окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв зазначив: "Ситуація - штатна: авіамедична евакуація - найбільш швидкий та безпечний шлях доставки поранених, травмованих та хворих до медичних установ, в яких наявні необхідне обладнання та спеціалісти. Завдання - середнього рівня складності, одне з тих, які щодня виконуються загоном".
я думал с какой то скалы в штурмующем море человека сняли с риском для жизни экипажа...
пиар ни о чем..
решили героическое кино забахать про себя любимых...
сюжет высосан из пальца.... - и даже музычка не спасает от этого убожества...
А убивают украинцев и ООН делает вот так:
Может ООН боится Рашку?
заробляють на відправку конголезьких миротворців в Україну?