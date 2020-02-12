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Все про:Генштаб ЗС (445) Конго (23) порятунок (40) ЗСУ (440)

 Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб. ВIДЕО

Екіпаж вертольота Мі-8 зі складу українського національного контингенту в екстреному порядку в ніч на 9 лютого здійснив переліт із міста Ківанджа до аеродрому міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зусиллями українських пілотів і південноафриканських військових лікарів життя марокканця було врятоване.

Коментуючи подію, командир 18 окремого вертолітного загону полковник Мухаммад Буланбаєв зазначив: "Ситуація - штатна: авіамедична евакуація - найбільш швидкий та безпечний шлях доставки поранених, травмованих та хворих до медичних установ, в яких наявні необхідне обладнання та спеціалісти. Завдання - середнього рівня складності, одне з тих, які щодня виконуються загоном".

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Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175194
 
   
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А наши Мароканские друзья до сих пор требуют от украинцев оформление виз в посольстве, хотя у москалей там давно безвиз(
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ну и что там было героического или неординарного..?
я думал с какой то скалы в штурмующем море человека сняли с риском для жизни экипажа...
пиар ни о чем..
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Вы не представляете, каких героических (а бывает и финансовых) усилий стоит попасть в миротворческую миссию. Ведь пребывание там - это ну очень финансово выгодно, к тому же сулит статус УБД, со всеми вытекающими.
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Не по наслышке знаю. ЗП 5000 у.е. + суточные 100 у.е. Кормят поят и тд. А деньги там тратить некуда)) Ну.... местные барышни по 5 у.е.... Но то такое))
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Ситуация штатная... Ежедневно выполняемая задача... А в чем суть новости то? Военные оказывается выполняют свою работу?
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скучно им было...
решили героическое кино забахать про себя любимых...
сюжет высосан из пальца.... - и даже музычка не спасает от этого убожества... Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3489
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Тоже будуть мати УБД? Де ще знаходитися "українському військовому" під час агресії проти його країни, як не в Конго?
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Та же ООН говорит шо все люди равны. Но вот убивают н*гров и ООН делает вот так: Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7223 Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4384
А убивают украинцев и ООН делает вот так: Українські вертолітники врятували життя марокканському військовому в Конго, - Генштаб - Цензор.НЕТ 290
Может ООН боится Рашку?
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А що ці герої-захисники досі у тому Конго роблять - за мир борються, чи
заробляють на відправку конголезьких миротворців в Україну?
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