 Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають із "ДНР" в РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Мастікашевої опублікував користувач твіттера Necro Mancer

Вона записала відео 10 лютого на контрольованому терористами контрольно-пропускному пункті Успенка в Донецькій області.

За словами Мастікашевої, на кордоні з Росією її завернули назад і сказали з'явитися у так зване "МГБ".

"Я перебувала понад сорок днів у Донецьку з незрозумілих для мене причин. Мене утримували в лікарні, нібито лікували, але насправді цього не було. Зараз я приїхала на КПП Успенка, щоб виїхати з Донецька до Росії. Мені в перетині кордону було відмовлено з незрозумілих причин. Було сказано повернутися в місто Донецьк на бульвар Шевченка 26 у службу "МГБ". Прошу переконливо допомогти мені перетнути зараз кордон і повернутися до своєї дитини, яка на мене чекає", - заявила Мастікашева.

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Дарину Мастікашеву передали на окуповані території в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 р.

Їй інкримінують дії, спрямовані "на шкоду суверенітетові та інформаційній безпеці України".

У 2017 році вона з Олександром Каратаєвим організувала виїзд в Росію колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах.

За даними сторони обвинувачення, в Росії колишніх бійців мали використовувати в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.