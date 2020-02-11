 Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають із "ДНР" в РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Мастікашевої опублікував користувач твіттера Necro Mancer
Даша думала, что от #донецк'их так легко уехать? Как бы не так https://t.co/zmFjWlGcBS #Мастикашева #обмен #русскиймир #ордо pic.twitter.com/TuGRPjJZNK— Necro Mancer (@666_mancer) February 11, 2020
Вона записала відео 10 лютого на контрольованому терористами контрольно-пропускному пункті Успенка в Донецькій області.
За словами Мастікашевої, на кордоні з Росією її завернули назад і сказали з'явитися у так зване "МГБ".
"Я перебувала понад сорок днів у Донецьку з незрозумілих для мене причин. Мене утримували в лікарні, нібито лікували, але насправді цього не було. Зараз я приїхала на КПП Успенка, щоб виїхати з Донецька до Росії. Мені в перетині кордону було відмовлено з незрозумілих причин. Було сказано повернутися в місто Донецьк на бульвар Шевченка 26 у службу "МГБ". Прошу переконливо допомогти мені перетнути зараз кордон і повернутися до своєї дитини, яка на мене чекає", - заявила Мастікашева.
Дарину Мастікашеву передали на окуповані території в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 р.
Їй інкримінують дії, спрямовані "на шкоду суверенітетові та інформаційній безпеці України".
У 2017 році вона з Олександром Каратаєвим організувала виїзд в Росію колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах.
За даними сторони обвинувачення, в Росії колишніх бійців мали використовувати в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.
"Прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України."
Хіба це не зрада, питання риторичне.
Пиклад пуч в кацаії,армія насрала на дебілів та стала на бік народу порушуючі всі накази та закони.А ці бидла ссилаються наказ.
При анексії Криму флоту в Україні і злишилось завдякуючи тим хто порушив наказ та привів свої кораблі в Одессу.
Так що не треба вказувати на других.
Слово, в слово...
Вступление Украины в НАТО поддерживают более 51% украинцев.
мразь «впускают-не выпускают» , а то что писаки у нас пишут «ДНР», да ещё и в
кавычках, да с больших букв, даже не задумываясь, что тем самым подыгрывают
оккупантам. Кто вас к этому приучил??? Разве не они? Разве эту аббревиатуру уже
кто-то признал в мире или узаконил юридически ?...Назовите хоть одну страну… Может
нужно не лениться и набирать «временно оккупированной Россией части Донецкой и части Луганской
областей Украины» …равно как и Крыма.
Отправили к своим бурятско-бамбасским шахтерам,месяц в карантине держали, чтоб вирус ХУНТА-95кв. не распространяла, теперь за справкой в мгб.
Вообще она, эта животная, знает, что границу для животных нужно пересекать с прививками и ветпаспортом, который котируется на 100500 баллов больше чем письпорт днр.