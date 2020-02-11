EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  17004  67
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26423) тероризм (2221)

 Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають із "ДНР" в РФ. ВIДЕО

Підозрювана в державній зраді українка Дарина Мастікашева, яку передали окупантам із "Л/ДНР" у рамках обміну полоненими, заявила, що їй заборонили залишати тимчасово окуповані території.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Мастікашевої опублікував користувач твіттера Necro Mancer

Вона записала відео 10 лютого на контрольованому терористами контрольно-пропускному пункті Успенка в Донецькій області.

За словами Мастікашевої, на кордоні з Росією її завернули назад і сказали з'явитися у так зване "МГБ".

"Я перебувала понад сорок днів у Донецьку з незрозумілих для мене причин. Мене утримували в лікарні, нібито лікували, але насправді цього не було. Зараз я приїхала на КПП Успенка, щоб виїхати з Донецька до Росії. Мені в перетині кордону було відмовлено з незрозумілих причин. Було сказано повернутися в місто Донецьк на бульвар Шевченка 26 у службу "МГБ". Прошу переконливо допомогти мені перетнути зараз кордон і повернутися до своєї дитини, яка на мене чекає", - заявила Мастікашева.

Читайте також: Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР

Дарину Мастікашеву передали на окуповані території в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 р.

Їй інкримінують дії, спрямовані "на шкоду суверенітетові та інформаційній безпеці України".

У 2017 році вона з Олександром Каратаєвим організувала виїзд в Росію колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах.

За даними сторони обвинувачення, в Росії колишніх бійців мали використовувати в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175161
 
 
 Топ коментарі
 
ну дык,бумеранг еще никто не отменял Обменянную 29 декабря террористку Мастикашеву 40 суток держали в больнице Донецка без лечения, а теперь не выпускают из "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 2966
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а беркутню випустили, отже це спланований акт.
 показати весь коментар
 
 
до речі, беркутів пропустили навіть в Україну а в расєюшку пускать шось не дуже хочуть
 показати весь коментар
 
 
Ну цій шльондрі сказали в морг, значить в морг. Всьо
 показати весь коментар
 
 
Та нехай вона краще здохне: така доля спіткає цих потвор !
 показати весь коментар
 
 
Да , а колхоз так вообще , - дело добровольное ...
 показати весь коментар
 
 
лугандония превращается в "Дистрикт 9", даже для кацапов
 показати весь коментар
 
 
Ну правильно,Потому что на Рашке она не нужна а завтра ее опять закинут в Киев, а кремлевский агент Портнов ее отчистит с помощью своих ручных судей
 показати весь коментар
 
 
Что-то Билецкий мерзавцу портнову на капот не прыгает
 показати весь коментар
 
 
Бєлєцкій із задоволенням вилиже Портнову під капотом.
 показати весь коментар
 
 
Пока Билецкий воевал за Украину вика лысенко обороняла Гамбург.
 показати весь коментар
 
 
будешь обслуживать там местный сброд и синьку кацапску.ю..
 показати весь коментар
 
 
шото ей не нравится рускаязычный, лугандонский рай. С чего бы так?
 показати весь коментар
 
 
Тем более опыт в этом плане у неё огромный... Вот только континент новый, придется осваивать ))
 показати весь коментар
 
А почему зебил выпустил террористку?
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Цю тварь ми тепер, принаймі, в рило знаємо. Інших ********* не показують , чомусь рило завжди закривають.
 показати весь коментар
 
 
кошмаррр. рузькава чилавека дамбасня на роисю не выпускает. за что же диды - вытираны в армии власова ваивале?
 показати весь коментар
 
 
Как? Она ещё не в Киеве? Странно, сейчас сепары все едут в Киев.
 показати весь коментар
 
 
Влада цьому зраднику якраз надала індульгенцію.
"Прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України."
Хіба це не зрада, питання риторичне.
 показати весь коментар
 
 
Ну вы поняли. Из Рашки поступили укразания сепаров не выпускать из ОРДЛО, а ждать особых распоряжений когда ЗЕ подпишет капитуляцию и снимет блокаду. Тогда вся ета мразота полезет в ваши города устанавливать свои порядки и республики
 показати весь коментар
 
 
в россиюшку захотелось... А кто будет поднимать экономику молодых республик? Пушкин?
 показати весь коментар
 
 
Момбасские ублюдки, если читаете это то знайте что Мастикашева завербована украинской стороной, и она глубокий наш тайный агент. Очень сильная духом и вам ни за что не признаеться в этом!!
 показати весь коментар
 
 
А итересно за какие заслуги так свободно выпуcтили екс-беркутовцев после двух месяцев перебывания на их територии и когда они были для них такие ценные кренделя что их даже включили в список для обмена?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
беркут пташка підневільна, чому з азірова, януковоча, ставицького............,весь світ знімає санкції?! не зебіли в тому винні, а порохосрань з генпридурком югою!!! нагріли руки на цих крендельках, по сейшелам та мальдівам прокатались,а доказів не зібрали!!!
 показати весь коментар
 
 
Не Юлька,не порох,не Янек і не азіров нетикали на курки.
Пиклад пуч в кацаії,армія насрала на дебілів та стала на бік народу порушуючі всі накази та закони.А ці бидла ссилаються наказ.
При анексії Криму флоту в Україні і злишилось завдякуючи тим хто порушив наказ та привів свої кораблі в Одессу.
Так що не треба вказувати на других.
 показати весь коментар
 
 
Я не здивуюсь як що до кінця року їх виправдають і вони повернуться в Україну на наступні вибори.Партія Регіонів нікуди не ділась,вона просто змінила назву та розповзлась по фракціях.По закону людяності всі хто голосував 16.01.2014-го як мінімум мав бути не допущеним до влади та не мав занимати ніякі руководящі посади принаймі на 5 років.А вони на всі 98 вітсотків залишились при владі.А 2 відсотки займають посади на окупованих територіях.
 показати весь коментар
 
То же самоє, сказал би Акадємік Павлов, і про 73,22%...
Слово, в слово...
 показати весь коментар
 
 
👌👏-🤡🤢💩🐒🐏🐐🐽🐑 73% верят в существование деда Мороза
 показати весь коментар
 
 
ты чмирище перетраханное, почему к нам обращаешься? проси месное козломордое ((правительство)). ты же там сосала? мы, при ем?
 показати весь коментар
 
Зараз це дійде до тьхутіна і він дасть їй героя підерації! хоча навряд.
 показати весь коментар
 
Обменять назад , - Отдать 100 тыс и ключи от квартиры
 показати весь коментар
 
это чума откуда выпустили не лугандон а гандон рожа гандоновская
 показати весь коментар
 
ПРИСВОИТЬ МАСТИКАШЕВОЙ ЗВАНИЕ ХЕРОИНИ 95 го КВАРТАЛА !
 показати весь коментар
 
 
Тебе ***** на кладбище уже прогулы ставят... Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають з "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 6725
 показати весь коментар
 
 
А чем она хуже Ленки,продававшей позиции Героев ?
 показати весь коментар
 
 
мине кажется она должна говорить спасибо, что ее 40 дней просто кормили, е не лечили в лугандонской больничке... а тоб она уже таки никуда не ехала сама.
 показати весь коментар
 
…меня бесит не то, что эту
мразь «впускают-не выпускают» , а то что писаки у нас пишут «ДНР», да ещё и в
кавычках, да с больших букв, даже не задумываясь, что тем самым подыгрывают
оккупантам. Кто вас к этому приучил??? Разве не они? Разве эту аббревиатуру уже
кто-то признал в мире или узаконил юридически ?...Назовите хоть одну страну… Может
нужно не лениться и набирать «временно оккупированной Россией части Донецкой и части Луганской
областей Украины» …равно как и Крыма.
 показати весь коментар
 
 
Из Донецка в рашу чего то не доганяю а причём здесь материковая
 показати весь коментар
 
Всё будем судить и есть за что , спросите как, на хирургическом столе без вмешательства государста Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають з "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 6631
 показати весь коментар
 
***** больше не жрет и не лечится за счет украинского налоголпательщика, ***** хлебает вожделенные прелести русского мира. Мне не понятна причина порохоботских истерик по этому поводу.
 показати весь коментар
 
Свинокотячая мразота, сколько украинских детей ждет своих родителей, защищающих свою землю и сколько, уже никогда не дождется, из-за таких скототварей как ты?!
 показати весь коментар
 
 
Что для тебя уродины не понятно!? Для ПРЕДАТЕЛЕЙ все границы закрыты! Предала один раз, предашь снова! Предателей нигде не желают видеть)) Так что сгнивай в своем ДНРЭ!
 показати весь коментар
 
 
Цензоре, а для чого ця новина? Аби ми цій курві поспівчували чи що?
 показати весь коментар
 
 
Не будь таким таксичным. Поржи от души просто)
 показати весь коментар
 
 
Чуєшь ,Гавнокашева... ти ще подякуй МГБ Лугандона що на 40 днів тебе закрили а не на 40 років безправапереписки, бо вони можуть
 показати весь коментар
 
Рожа соответствует хвамилии и внутреннему содержанию этой дебилки. Ну, и жизнь у нее удалась...Бггг...
 показати весь коментар
 
Чем курица недовольна???
Отправили к своим бурятско-бамбасским шахтерам,месяц в карантине держали, чтоб вирус ХУНТА-95кв. не распространяла, теперь за справкой в мгб.
Вообще она, эта животная, знает, что границу для животных нужно пересекать с прививками и ветпаспортом, который котируется на 100500 баллов больше чем письпорт днр.
 показати весь коментар
 
 
Зато па руssки ніхто не заважає п#зд#ти))))
 показати весь коментар
 
 
про эту красавицу даже фильм документальный сняли " гибридная история "
 показати весь коментар
 
Ее лечили! Повышенными дозами изделия №2. С введением внутри... внутри... А ну вас, еще забанят за раскрытие врачебной тайны...
 показати весь коментар
 
 
нужно вернуть это недоразумение в Украину вылечить одеть обуть выделить квартиру в киеве и начислить пенсию
 показати весь коментар
 
А кого эта тупая овца просит? Диванные войска РФ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору