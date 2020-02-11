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 Події, Фоторепортаж
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 Банду рекетирів затримано в Кропивницькому, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині правоохоронці затримали групу осіб, які займалися вимаганням і погрожували насильством над потерпілим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що група була створена на міжетнічній основі. До її складу входило троє уродженців інших держав - раніше неодноразово судимих ​​громадян, які мають стійкі зв'язки з кримінальним світом.

Поліцейські встановили, що 11-го лютого чоловіки приїхали в один з торгових центрів для зустрічі з потерпілим - жителем Кропивницького. Спільники безпідставно вимагали від чоловіка 20 тис. гривень і отримали частину коштів.

Із залученням спецпідрозділу КОРД, групу затримали на місці скоєння злочину безпосередньо після передачі грошових коштів.

Банду рекетирів затримано в Кропивницькому, - Нацполіція 01

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Банду рекетирів затримано в Кропивницькому, - Нацполіція 02

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів на території Кіровоградської та інших областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175144
 
   
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Шестерка фірмовий циганский транспорт...
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А почему молчат ХЕРОИ МВД - ЗОРЯН, ШАКАЛ ГАНТОН ТАБАКИ и ШКИРЯК ?
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Я інтернаціоналіст = "Свободу людині. Свободу націям", але чому українців увязнюють за висловлювання громадянської позиції, а "уроженцев других государств - ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром. Источник: https://censor.net.ua/v3175144 безчинствують (беспредельничают) в нашому домі. Правильно !!! Бо вони абсолютно не загрожуюють новій диктаторській прокремлівській ЗЕвладі.
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Так цікаво як постановка,коли на 0.20 рекетир сам ліву руку тягне за спину для кайданок , а на 0,31 мінівен з незакритими дверима втік не попрощавшись. От досада .
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А з ахметкою НАБУ чайок попили та розійшлись... то ж шановна людина, не те що якісь бомжі...
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