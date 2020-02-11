 Основні дороги країни оновимо за 2-3 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Про це він заявив під час презентації планів із дорожнього будівництва в 2020 році "Зшити Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що країна має шанс отримати нормальні дороги, за два-три роки оновити основну мережу, але за цей рік ми можемо показати справді безпрецедентний рівень, безпрецедентний обсяг будівництва", - сказав він.

"Людям все одно, скільки ми кілометрів зробимо. Якщо люди у своєму регіоні побачать, що щось відбувається, що з'явилися нормальні дороги - це і є нашим результатом. Але ми не відмовляємося від плану щодо кілометрів", - додав Кубраков.

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Як повідомлялося, з 1 березня в Україні планується почати масове будівництво доріг, яке анонсували як президент Володимир Зеленський, так і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зеленський повідомив, що в 2020 році планується оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що виділяються рекордні 85 мільярдів гривень.

Що стосується доріг місцевого значення, то, за словами Зеленського, в 2020 році на них виділяється 22,2 мільярди гривень.