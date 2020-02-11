 Основні дороги країни оновимо за 2-3 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Про це він заявив під час презентації планів із дорожнього будівництва в 2020 році "Зшити Україну", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що країна має шанс отримати нормальні дороги, за два-три роки оновити основну мережу, але за цей рік ми можемо показати справді безпрецедентний рівень, безпрецедентний обсяг будівництва", - сказав він.
"Людям все одно, скільки ми кілометрів зробимо. Якщо люди у своєму регіоні побачать, що щось відбувається, що з'явилися нормальні дороги - це і є нашим результатом. Але ми не відмовляємося від плану щодо кілометрів", - додав Кубраков.
Як повідомлялося, з 1 березня в Україні планується почати масове будівництво доріг, яке анонсували як президент Володимир Зеленський, так і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зеленський повідомив, що в 2020 році планується оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що виділяються рекордні 85 мільярдів гривень.
Що стосується доріг місцевого значення, то, за словами Зеленського, в 2020 році на них виділяється 22,2 мільярди гривень.
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог с 19 ноября 2019 года[4][5]. И ШО ВОНО ПОСТРОИТ?
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
СМИ загадочно намекают на Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.
Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
опять заслуги папередников присвоят ))
Для початку перевантаження вантажівок треба знищити. ЗНИЩИТИ без об'їздів, без дзвінків кому треба, без грінкарт карів. Підняти рівень дорожної поліції від рівня мусорів, коли за дачу хабара накинуть кайданки на руки. Підняти рівень судочинства до рівні - винен, відповідай.
Бо якщо цього не буде, то походу, поки будуть будувати, ремонтувати покриття, дороги, тут же будуть псувати.