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Все про:залізниця (366) перевезення (204) Мінінфраструктури (361) річковий транспорт (5) Криклій (72)

 Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури. ВIДЕО

Міністерство інфраструктури України планує в поточному році суттєво розвантажити мережу автомобільних доріг за рахунок переорієнтації вантажів на водні та залізничні колії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр Владислав Криклій на пресконференції з питань автодорожньої галузі.

"Цього року починаємо розвантажувати дороги: направляємо вантажі на інші види транспорту. 1 млн тонн вантажів, що перевозяться річкою, знижує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом чотирьох років", - сказав він.

Як повідомив Криклій, річкові перевезення в 2019 році зросли на 20%. "Майже на 2 млн тонн більше вантажів перевезено - 2 млрд грн заощадили. Це додатково 200 км відремонтованих доріг", - зазначив він.

За словами міністра, з метою розвитку річкових перевезень і збільшення кількості перевезених водними шляхами вантажів у планах - ремонт шлюзів Дніпровського каскаду, що сприятиме переорієнтації на річку додаткових 3 млн тонн експортних вантажів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує активніше розвивати внутрішній водний транспорт в Україні

Реалізація проєкту водного шляху Е-40 дозволить залучити додатково 5-7 млн ​​тонн транзитних вантажів.

Крім того, Криклій повідомив, що в 2019 році на 30% більше зернових було перевезено залізницею.

"Це означає, що ми знизили навантаження на дороги на 35 млн тонн зерна. Цього року модернізуємо інфраструктуру припортових залізничних станцій. Це дозволить перевезти залізницею експортних вантажів на 46 млн тонн більше, а отже, на дорогах це буде мінус 46 млн тонн", - уточнив він.

Також читайте: До перевізників, які дотримуються вимог законодавства, планова перевірка приходитиме не частіше, ніж один раз на п'ять років, - Криклій

Водний шлях E40 входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення. Його протяжність становить 2353 км. Шлях пролягає територією України, Білорусі та Польщі через річки Вісла - Буг - Мухавець - Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип'ять - Дніпро. На сьогодні він не функціонує в повному обсязі.

До сьогодні вже розроблено техніко-економічне обґрунтування відновлювальних робіт з очікуваною вартістю понад EUR12 млрд, зокрема на ділянки в Україні можуть виділити EUR32 млн.

Також дивіться: Вперше після 14-річної перерви Дніпром до Києва відправили баржу з 250 тоннами херсонських кавунів. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175064
 
 
 Топ коментарі
 
Таксі можна замінити рікшами, заодно рівень безробіття впаде.
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Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва - Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но верную защиту Фелидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что играл в шахматы второй раз в жизни.

Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8322
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Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4470 Вже з епохою бідністю незабаром рік ,як закінчили? Напосадкували вже дві весни? Закінчили з корупцією і війною? Всі марадьори по казематах? Пенсіонерам після 70 ти комуналка "0"?
Вчителям по 4 шт. зелені забабахали? Ще й автомобільну сітку "розгрузять" кловани зебілами найнятими до "рехформ" Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 4642
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То від недосипу та недоїдання! Не зобіжайте бубочку, воно ж працює 25/8 всі 416 днів року!
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Моя любимая болезнь - чесотка: почесался и ещё хочется. А самая ненавистная - геморрой: ни себе посмотреть, ни людям показать.
© Фаина Раневская

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Мля, один уже возил арбузы их Херсона в Киев баржами два месяца. Хорошо удобрили етими арбузами мусорные полигоны вокруг Киева и области
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о,вата кроме померанчей и шоколада стала еще и арбузы ненавидеть? Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 3131.
специально покупают и отвозят на полигоны?
ну тут даже психиатры бессильны.
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Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки! Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва - Васюки. Гостиницы-небоскребы для гостей, Дворец шахмат, где будет происходить турнир, сверхмощную радиостанцию, аэропорт "Большие Васюки", регулярное отправление самолетов во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но верную защиту Фелидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что играл в шахматы второй раз в жизни.

Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8322
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Таксі можна замінити рікшами, заодно рівень безробіття впаде.
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требуются бурлаки - з.п договорная, обьем работы - 5-7 млн тонн в год
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лучше всего дороги "разгрузит" начавшееся падение промпроизводства по 7% в месяц
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а русла рек когда проверяли ? Что на воздушной подушке барж наделали ? Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7405
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А разве в Украине еще есть реки? Так...речушки... И по ним разве что бумажный кораблик можно запустить. Да и он застрянет в камышах среди груды мусора...
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Нема де їздити - не буде де й покупатись.
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Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6988Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 548Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8302Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 5023

дорога на Никополь (проверена яйцами...куриными))))
и когда тут наладят водный транспорт??? ну или луноходы пустят...
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Она же? ужасающее состояние трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий»? Давненько не ездила там..... ТРАсА))) С одной "ЭС")). А раньше... как едешь через Воссиятское, так обязательно что-то случится. Заколдованное место ...Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2349
Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 171
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это на Николаев...а я про Никополь...
но не суть! и там и там танкодром и кошмар!!!
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Восени там був. До Водяно-Лориного з боку Кропивницького дотягли бетонку . Шикарно будують. Сантиметрів 40 армованого бетону, пересипали подушку кажуть, зверху ще асфальт буде, метрів 9-10 ширина. Та до Миколаєва ще 80 км, коли закінчать невідомо поки що траса закрити . об'\зд по полям Як там після дощів - Бог зна. Я їхав було ще сухо.
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Этот мальчик вещает вот это: ремонт шлюзов Днепровского каскада, что будет способствовать переориентированию на реку дополнительных 3 млн тонн экспортных грузов. Источник: https://censor.net.ua/n3175064
А теперь, пусть мальчик нам скажет: сколько стоят гидротехнические работы? И поведает такое: сколько тысяч км новых трасс можно построить на эту сумму? Ибо нет ничего дороже, чем гидротехнические работы. Исключение: работы в космосе. А детка нам про 200 км отремонтированных болтает. Ай, да детка! Мы в 2020 году разгрузим автодорожную сеть Украины за счет речных и железнодорожных перевозок, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 8126
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Эта детка совсем не детка...она по взрослому соображает где можно бюджет попились с найбольшим гешефтом....
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ага, річкою з Києва до Львова, доправить фуру пива!
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Надо остатки труб от северного потока скупить просто и фигануть пивопровод
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Ця хєрня теж не нова, і теж була розпочата при Пеці. Згадайте баржу із кавунами Гройсмана... Я ось не можу зрозуміти, Зебілам гординя заважає сказати правду? Мовляв ми будемо продовжувати те, що розпочалось аз попередньої влади,бо це правильно, а ось це і це, ні, бо то було не вірно? Скільки можно розпочинате те, що вже розпочато?
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Дороги делать дорого, вода не ломается. Покупайте лодки и гребите отседова.
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Анализ приведенных цифр показывает, что разгрузка автодорог на тонну груза приносит 250 Гвн, т.е. держава может практически полностью оплачивать перевозки по ЖД и воде и все равно это будет выгоднее ремонта дорог. Исходя из такого факта нужно задуматься о том, сколь умна была УССР и сколь глупа современная Украина, ежели ей понадобилось 30 лет понять то, что большевики понимали с самого начала, когда по Днепру баржи шли каждые 2 минуты туды - сюды.
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лошары, есть более простой способ разгрузить дороги и пробки - стоимость бензина поднять в 3-4 раза
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