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Все про:обстріл (5949) Донбас (15255) операція Об'єднаних сил (2039)

 Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"У період з 9:40 до 10:50 4 міни 120-го калібру, випущені окупантами з боку Первомайська, розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового, що на луганському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Також повідомляється, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілу немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175032
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто Золотоє-4... Це саме та місцевість де гавнакомандувач розвів ВСУ...
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Розвів не тільки ЗСУ, а всіх.
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Естественно, потерь нет. Нет сипаров потерь, вед зебоб запретил стрелять в ответ...
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Естественно, потерь нет. Нет сипаров потерь, вед зебоб запретил стрелять в ответ...
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брешешь, не запретил стрелять в ответ.
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Тобто Золотоє-4... Це саме та місцевість де гавнакомандувач розвів ВСУ...
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Да, они скромно называют его Ореховым.

Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5899
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Куди повертатись, коли перед виходом позиції знищували самі військові ЗСУ.
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Плохо . Мы постепенно привыкаем , что война где-то там далеко .
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Оманський Нелох каже що ***** хоче закінчити війну. Так хто бреше?
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обстрелы у Золотого, там где развели войска, превратились в "обстрелы у Орєхово"...
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...а ответку такими же калибрами дали поганцам?
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По словам ЗЕ ето Путен так сильно хочет прекратить войну
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Так то "иностранная армия", а то свой, "бубочкин" то есть, "одиннароТ".
Эти тоже хотят мира, только выражают это по-своему, по бандитски, как террористы, короче.
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Мира хотят, наверное.
Они же не "иностранная армия", они один с "бубочкой" нароТ.
Ищущий эти, как их, "единные ценности" (по "бубочке").
Я вот, признаться, думала, какие это могут быть "ценности", а потом поняла.
Если они с "бубочкой" одинароТ, то и "ценности" у них одни с "бубочкой" одинаковые, то есть денежные знаки.
Вот только где их взять "бубочке"?
Дензнаки для ЛДНР?
Может, олигархи украинские скинутся?
У них же с "подштанцами тоже одни ценности, как считаете?
Также должен помочь запоребрик, лишить мышебратьев пенсии нафиг, вообще.
Братский народ ЛДНР стот того, не нужно меркантильничать, а мышебратьяко всему привычные.

Есть еще вариант заставить сдать ценности ЗЕбобиков, золотые зубы там, золотые серьги, доллары и прочее...
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Золотого а не Орехового. это там где отвели ВСУ согласно планам главного потерпевшего.до развода об ореховом ниразу слышно небыло. МО врет!
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В близи Орехово - это в Золотом? ну там где отвели войска и не стреляют? ну типа там де мир обещал президент Мира?
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