 Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
"У період з 9:40 до 10:50 4 міни 120-го калібру, випущені окупантами з боку Первомайська, розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового, що на луганському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілу немає.
Эти тоже хотят мира, только выражают это по-своему, по бандитски, как террористы, короче.
Они же не "иностранная армия", они один с "бубочкой" нароТ.
Ищущий эти, как их, "единные ценности" (по "бубочке").
Я вот, признаться, думала, какие это могут быть "ценности", а потом поняла.
Если они с "бубочкой" одинароТ, то и "ценности" у них одни с "бубочкой" одинаковые, то есть денежные знаки.
Вот только где их взять "бубочке"?
Дензнаки для ЛДНР?
Может, олигархи украинские скинутся?
У них же с "подштанцами тоже одни ценности, как считаете?
Также должен помочь запоребрик, лишить мышебратьев пенсии нафиг, вообще.
Братский народ ЛДНР стот того, не нужно меркантильничать, а мышебратьяко всему привычные.
Есть еще вариант заставить сдать ценности ЗЕбобиков, золотые зубы там, золотые серьги, доллары и прочее...