 Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"У період з 9:40 до 10:50 4 міни 120-го калібру, випущені окупантами з боку Первомайська, розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового, що на луганському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 5 разів обстріляв позиції українських сил на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Також повідомляється, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок обстрілу немає.