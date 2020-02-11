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 Політика України, Суспільство
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Все про:демонтаж (69) Одеса (2352) меморіальна дошка (105)

 В Одесі активісти демонтували меморіальну дошку комуністичному діячу Калініну. ВIДЕО

Активісти патріотичних організацій зняли меморіальну дошку комуністичному діячу Михайлу Калініну зі стіни будинку №5 на вулиці Гоголя в Одесі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, кілька днів тому пам'ятний знак вже демонтували, але згодом з'ясувалося, що підрядник реставрації будинку просто перевісив його в інше місце.

Михайло Калінін (1875-1946) з 1919 року і до самої смерті був формальним керівником радянської держави. Ця посада в різні роки називалася по-різному: голова спілки центрального виконавчого комітету, голова ЦВК СРСР, голова президії верховної ради СРСР. У 1919 році Лев Троцький назвав його "всеросійським старостою". Після 1935 року це словосполучення трансформували у "всесоюзного старосту". При цьому реальну владу Калінін майже не мав.

Активний учасник комуністичних злочинів, особисто підписував розстрільні списки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання демонтажу комуністичної символіки на скульптурі "Батьківщина-мати" в Києві ще не вирішене через високу вартість робіт, - Дробович

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175016
 
   
 Топ коментарі
 
в Сирии турецкие ПВО сбили вертолет Ми17 Сирийских ВВС..
возможно на нём были и россиянские советники, но инфа требует уточнения..
В Одессе активисты демонтировали мемориальную доску коммунистическому деятелю Калинину - Цензор.НЕТ 2023
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В Киеве наконец переименовали улицу Сабурова, который был такое падло, что даже коммуняки изгнали его из КГБ в пожарную охрану.
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в Сирии турецкие ПВО сбили вертолет Ми17 Сирийских ВВС..
возможно на нём были и россиянские советники, но инфа требует уточнения..
В Одессе активисты демонтировали мемориальную доску коммунистическому деятелю Калинину - Цензор.НЕТ 2023
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Шрек Баблокат Зачем там уточнение, если есть видео, где падает сбитый вертолет и фото, где таскают труп пилота? А этот сайт никак не раздуплится.
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то что сирийский военный вертолет был сбит турками - это факт не требующий проверки..
а вот наличие на вертушке рассиянский военспецов - это требует подтверждения..
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В Киеве наконец переименовали улицу Сабурова, который был такое падло, что даже коммуняки изгнали его из КГБ в пожарную охрану.
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Хто б вже харківського Гєпу демонтував під три чорти...
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Революционеры демонтируют революционеров.
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Там Труханова демонтувать і справа швидше піде,як і Гепу в Харкові. У ПОПа була можливість,а він так "круто" все просрав. В результаті просрав і владу.
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Доречі,свинособаки й ті Калінін у Твєрь переіменували.
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Назвал себя активистом - демонтируй шо-попало!

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Интересно когда уже начнут демонтировать жилые фодны построенные при коммунистах и коммунистами, работы непочатый край
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поралельно надо проводить декоммунизацию мозгов !
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