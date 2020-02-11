 В Одесі активісти демонтували меморіальну дошку комуністичному діячу Калініну. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, кілька днів тому пам'ятний знак вже демонтували, але згодом з'ясувалося, що підрядник реставрації будинку просто перевісив його в інше місце.

Михайло Калінін (1875-1946) з 1919 року і до самої смерті був формальним керівником радянської держави. Ця посада в різні роки називалася по-різному: голова спілки центрального виконавчого комітету, голова ЦВК СРСР, голова президії верховної ради СРСР. У 1919 році Лев Троцький назвав його "всеросійським старостою". Після 1935 року це словосполучення трансформували у "всесоюзного старосту". При цьому реальну владу Калінін майже не мав.

Активний учасник комуністичних злочинів, особисто підписував розстрільні списки.

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