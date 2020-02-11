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Все про:дороги (854) Зеленський (4453)

 "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має відмовитися від ямкових ремонтів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції, присвяченій ремонту автодоріг, у Києві у вівторок.

"Ямковий ремонт має піти в минуле", - сказав глава держави.

За словами президента, будівництво і капітальний ремонт автодоріг мають становити близько 80% всіх дорожніх робіт.

Зеленський також наголосив на важливості надання гарантій на всі автодорожні будівельні роботи, щоб "асфальт не сходив разом зі снігом".

"Ми маємо будувати, щоб зруйнувати. Зруйнувати стереотип про те, що Україна і хороші дороги - поняття не сумісні", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що в планах на 2020 рік - оновити 4 тис. км автодоріг державного значення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розуміє, що треба завершити цю війну, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3175015
 
 
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Задолбал обещаниями! Сделай уже хоть что-нибудь!
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Ремонтуємо ямки-и-и... Недорого! Ямки будуть як новенькі!
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Це "новий українець", який буде платити зеуряду пенсійні внески
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Є ще версія, що це прихильник Зе, який почорнів з горя, коли зрозумів суть свого невдалого вибору "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2993
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Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5121

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое вместе с дорогами", - Зеленский
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Тобто, або робимо всю дорогу, або вона стоїть як є - в ямах, поки руки не дойдуть.
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Я так понял ремонта вообще никакого скоро не будет?
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Не будет, конечно.
Ну, может быть, где-то и отремонтируют одну дорогу, и "бубочка" ее даже торжественно откроет, перерезав красную ленточку в телерепортаже.
Но массового ремонта не будет, конечно.
Денег нет и не будет, святые отцы в Ватикане отказали, сказав, что если даже католический костел в Киеве не ремонтировали, то извините, проходите мимо.
Так что "ремонт дорог" присоединится к "зарплатам по 4000 денег в месяц".
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а шо сегодня за день?
что-то просто попёрли перлы от нашего светлейшего и умнейшего...
забить эфир, чтоб народ не заметил чего-то гадкого? чего?
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Так напередодні ж була новина про вилучення великої партії наркотиків... Мабуть воно особисто їх утилізувало, а тут накрило!
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ой...пропустил эту новость...
тогда вопрос отпал сам собой ))))
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Ну дебил. Объясняю почему. Потому что ямочный ремонт в начальной стадии когда образовалась ямка а она может образоваться просто если у кого то потекло масло или ГСМ устраняет дальнейшее разрушение дорожной одежды! На западе даже спецмашины есть для ямочного ремонта! "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1505 Застав дурака богу молиться!
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Себестоимость асфальта 1т гдето 3000 грн если взять слой 5 как сейчас делают то при плотности 2,4 получаеться что тонны хватает что-бы заосвальтировать 8кв м
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Зачем вам дороги?
У вас есть телик и СН!))))
для велика и так сойдет!))))))
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Не могу дождаться, когда дегенерат ЗЕянелох начнет давать указания дворникам и
говновозам.
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Дороги это стратегический важный объект для врага. На тех дорогах, где не было ремонта, враг увязнет и станет легко победим!
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сначала увязнут свои войска,не дождутся обещанного резерва и техники.
это давняя кацапская байка про дураков ,которых якобы спасают плохие дороги.
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Если и есть в мире президенты, которые успевают заниматься всем на свете (зачем тогда правительство?), то это точно не Зеленский.
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С вашим царуванням хоть бы какой ремонт остался.
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Главное петуху прокукарекать-а там хоть и не расцветай!!!
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В Днепропетровске и области , как всегда , асфальт начинает сходить вместе со снегом. Асфальт был положен лето-осень 2019 года.
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В Миколаєві в самому місті його виривають разом з бетоними подушками. Одна арматура стирчить. Особливо в районі морпорту.
Можуть автівки тупо провалюватись на дорозі.
А тіко що один ИДІЙОТ на гнилому МАЗі, загружений по самі помідори, поїхав не в тудой, почало розвертатись і провалився в ЗБ кільце водогонної траси. Плюс багнюка. Краном діставали. І через таких водятлів трапляються ще й не такі приколюхи.
А. осьо нещодавно, одне чувирло вирішило просокнути по переїзду. Проскокнув....

"Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1717
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баран! из-за ямки предлагает сделать капиталку участка? во всем мире есть ямочный ремонт. надо делать его по технологии просто.
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У нас по старим дорогам, якщо ямка, то там вже покриття геть не годне. Коли в новому покритті з'являється вибоїна, то тут вже питання до підрядної організації. Та ще бічем болі є авто, з яких то масло, то дизелька біжить. Тут вже ніяктий асфальт не витримає.
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tZE inform

Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила

пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены (...) Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
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Ямочный ремонт давно ушел в прошлое, теперь, уже 5 лет, нет вообще никакого - сплошная яма.
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Що за маячня??? У всіх країнах роблятьі ямочний ремонт теж... І нові будуються, й капітальні ремонти роблять... Просто якість буває різною... Й експлуатація буває різною. От зробили два роки тому капітальний ремонт під Одесою (Фонтанка - Чебанка)... Непогано відремонтували... Але вже продавлюються колії, від перевантажених зерновозів... Де поділись пересувні вагові станції??? Що робить поліція??? В Сабакова не бажаєш спитати???
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А що будуть робити тепер ремонт траншейний?
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