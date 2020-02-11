 "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції, присвяченій ремонту автодоріг, у Києві у вівторок.
"Ямковий ремонт має піти в минуле", - сказав глава держави.
За словами президента, будівництво і капітальний ремонт автодоріг мають становити близько 80% всіх дорожніх робіт.
Зеленський також наголосив на важливості надання гарантій на всі автодорожні будівельні роботи, щоб "асфальт не сходив разом зі снігом".
"Ми маємо будувати, щоб зруйнувати. Зруйнувати стереотип про те, що Україна і хороші дороги - поняття не сумісні", - заявив Зеленський.
Він також нагадав, що в планах на 2020 рік - оновити 4 тис. км автодоріг державного значення.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое вместе с дорогами", - Зеленский
Ну, может быть, где-то и отремонтируют одну дорогу, и "бубочка" ее даже торжественно откроет, перерезав красную ленточку в телерепортаже.
Но массового ремонта не будет, конечно.
Денег нет и не будет, святые отцы в Ватикане отказали, сказав, что если даже католический костел в Киеве не ремонтировали, то извините, проходите мимо.
Так что "ремонт дорог" присоединится к "зарплатам по 4000 денег в месяц".
что-то просто попёрли перлы от нашего светлейшего и умнейшего...
забить эфир, чтоб народ не заметил чего-то гадкого? чего?
тогда вопрос отпал сам собой ))))
У вас есть телик и СН!))))
для велика и так сойдет!))))))
говновозам.
это давняя кацапская байка про дураков ,которых якобы спасают плохие дороги.
Можуть автівки тупо провалюватись на дорозі.
А тіко що один ИДІЙОТ на гнилому МАЗі, загружений по самі помідори, поїхав не в тудой, почало розвертатись і провалився в ЗБ кільце водогонної траси. Плюс багнюка. Краном діставали. І через таких водятлів трапляються ще й не такі приколюхи.
А. осьо нещодавно, одне чувирло вирішило просокнути по переїзду. Проскокнув....
tZE inform
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила
пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены (...) Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
Хоч би цифри для заяв, проміж собою погоджували...