 "Ямковий ремонт має піти в минуле", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції, присвяченій ремонту автодоріг, у Києві у вівторок.

"Ямковий ремонт має піти в минуле", - сказав глава держави.

За словами президента, будівництво і капітальний ремонт автодоріг мають становити близько 80% всіх дорожніх робіт.

Зеленський також наголосив на важливості надання гарантій на всі автодорожні будівельні роботи, щоб "асфальт не сходив разом зі снігом".

"Ми маємо будувати, щоб зруйнувати. Зруйнувати стереотип про те, що Україна і хороші дороги - поняття не сумісні", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що в планах на 2020 рік - оновити 4 тис. км автодоріг державного значення.

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