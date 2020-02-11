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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) Президент (641)

 Зеленський про президентство: Сплю максимум по 6 годин на добу. Але мені подобається, воно дає можливості. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, що йому подобається бути Президентом, оскільки у нього є можливість щодня щось робити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеоінтерв'ю, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

На запитання про те, чи подобається йому бути Президентом, Зеленський відповів ствердно, бо це "відповідальність".

"Відповідальність. Для мене це плюс, я хочу допомогти. Якщо у тебе є можливості, а президентство дає можливості. Де я можу щодня щось зробити, щоб не просто так я прожив цей день - то мені це подобається", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що спить максимум по шість годин на добу.

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"Максимум сплю 6 годин. Така ситуація в країні, що системно багато років не працює організм під назвою "Україна". Системно він не працює, завжди все було в ручному режимі", - зазначив президент.

Крім того, за словами Зеленського, після обрання його главою держави у нього "настало нове життя, де все по-іншому"

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174992
 
   
 Топ коментарі
 
Шо делать?!
Кататься по Оманам и постить клоунские ролики
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Тушите свет,
Поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в говно,
Зеленский начинает путь к супеху,
Тупое и отвязанное ЧМО...
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Зеленский (обиженно вспоминая о школьных годах): Я был самым высоким в классе, и поэтому меня всегда садили на заднюю парту, поэтому я вырос таким идиотом.
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Да очень много уделяет своего времени ...резидент ЗЕбил капитулянт на преступную планировку капитуляции Украины на милость своего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши.
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спал бы Вовочка больше, меньше вреда Украине принес бы
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Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
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Он хочет помочь. Кому ты кроме сепаров и ***** помог за последний год?
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Чого ж ти у 2014 не пішов на президента? Спав би по 2-3 години...
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від щирого серця бажаю зеленському - подохнути.
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реальный зе-дурак ,от которого для страны один вред.
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ну да, занят делом шеремета, не спится ...
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зеленский вряд ли читает "цензор", виктор николаевич. но вы лижите, лижите, вам зачтется. наверное.
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Ну что вы все пристали к Потерпевшему - Оно еще сраться начнет, а не только недосыпать
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"Сплю максимум по 6 часов в сутки.". Коли я погано висипаюсь, то програю в преферанс. А навіщо мені президент, який погано грає в карти ? Зеленський про президентство: Сплю максимум по 6 годин на добу. Але мені подобається, воно дає можливості - Цензор.НЕТ 3435
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Конечно "работать" 28 часов в сутки и 8 дней в неделю, и притом недосыпать, это очень чревато президентскому здоровью.Но для того, чтобы быть " величайшим лидером современности" и " президентом мира" надо идти на жертвы.))
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Прекращайте ненужные поездки за рубеж,пан президент и хорошо высыпайтесь!!!Конечно здорово сьездить за казённый счёт,скажем в Японию,Израиль ,ИталиюДавос,Мюнхен,Париж или на ниагарский водопад...а если честно пан президент-то от того что вы мало спите,в магазине ни колбаса,ни хлеб не подешевляет!!!
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Как хорошо быть президентом, лучше работы у меня нет и не было, сказал дегенерат ЗЕянелох и облизнулся.
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И это за неполный год! Представляю, какое рыло будет через 4 года, если народ отменит турпоездку на ростов.🙂
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спишь мало .все про Оманы думаешь ,как Пепс про Панамы думал .
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Зеленский: А все 6 часов подряд снится облизывающаяся Маруся Звиробий с хирургическим трепаном и сковородкой в руках да со «слюнявчиком» на груди с вышитым гипоталамусом и надписью «покушать бы мозгов». К чему бы это?
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Приходится меньше спать ! Увы но больше жрать , судя по фасу .
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бiдний. нема часу навiть поспати...на роялi пограти час хоч залишається?
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Так хочеться щоб його любили і жаліли.... Ти, курво, не повинен ні їсти ні спати взагалі допоки зубожілі українці недосипають і недоїдають! Перетворив усе в мелодраму з собою у головній ролі. Позорище, а не призидент. Тьху! Зеленський про президентство: Сплю максимум по 6 годин на добу. Але мені подобається, воно дає можливості - Цензор.НЕТ 6044
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