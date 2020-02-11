 Зеленський про президентство: Сплю максимум по 6 годин на добу. Але мені подобається, воно дає можливості. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеоінтерв'ю, опублікованому на сторінці Офісу Президента в Facebook.

На запитання про те, чи подобається йому бути Президентом, Зеленський відповів ствердно, бо це "відповідальність".

"Відповідальність. Для мене це плюс, я хочу допомогти. Якщо у тебе є можливості, а президентство дає можливості. Де я можу щодня щось зробити, щоб не просто так я прожив цей день - то мені це подобається", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що спить максимум по шість годин на добу.

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"Максимум сплю 6 годин. Така ситуація в країні, що системно багато років не працює організм під назвою "Україна". Системно він не працює, завжди все було в ручному режимі", - зазначив президент.

Крім того, за словами Зеленського, після обрання його главою держави у нього "настало нове життя, де все по-іншому"

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.