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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія (2676) Міноборони (3133) призов (185) Загороднюк (126)

 Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк. ВIДЕО

Кабмін затвердить нормативний акт, яким буде врегульовано питання строкової служби в армії юнаків 18-19 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі програми "Свобода слова".

"Призов з 18 років передбачений нинішнім законом. Він не змінювався. Кілька років указами президента призов щороку був із 20 років. У нас була така ситуація, що минулого року в нас було 6 тис. юнаків 18-19 років, які написали заяви про те, що хочуть вступити саме на строкову службу. Ми не змогли їх взяти", - сказав він.

Загороднюк також зазначив, що призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко вказано, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який чітко вказуватиме про те, що жодного обов'язкового призову з 18 років не буде", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час весняного призову повістки отримають молоді люди від 20 років, з 18 років служба на добровільній основі, - Загороднюк

Також Загороднюк наголосив, що строковики не потрапляють у зону ООС, тобто не йтимуть на фронт.

Також він запевнив, що Міноборони жорстко контролюватиме військкомати, щоб скасувати практику призову в армію юнаків просто з вулиці.

"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах. Такі практики були, особливо у великих містах. Це не відповідає законодавству. Є чіткий процес. Ми будемо йти законним шляхом", - наголосив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174935
 
 
 Топ коментарі
 
Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3174935

Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
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шо, и котов с дерева в нацгвардию снимать не будут? вотэтада!!!
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шо, и котов с дерева в нацгвардию снимать не будут? вотэтада!!!
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У зебилов коты теперь будут сами в армию приходить!
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Уклоніста ТВ КВНного коли будуть призиввати ? Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8370
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Он был обычным котом, лежал на печи, ел сметану. Но армия добралась и до него. Смотрите новый блокбастер "Кот в сапогах!"
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Аримия должны быть профессиональной, как в США. Правильно, что избавляются от наследия совка.
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Евреи просто должны начать платить тем кто хочет защищать за деньги их заводы-корабли-пароходы и перестать использовать громкие слова типа "любовь к родине", "патриотизм" и тд...
я родину может и люблю но за еврейскую Украину сдохнуть с одной винтовкой на троих не готов!
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Ты словодрочить горазд! Про винтовку и евреев-это творя отмазка, чтобы и далее в диван пердеть!, родинолюб от дивана!
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Не твое дело что я делаю пес смердящий, а еврейская банда которая захватила Украину и все её имущество пусть раскошелится!
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хотя пусть такие идиоты как ты идут и за них сдохнут! а твои дети-гои пусть будут рабами у пейсаты... мне порой кажется что рабство и тупость это у украинцев в крови и передается по наследству.
Хотя че там кажется оно так и есть!
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Жиды 30 лет грабят Украину с молчаливого согласия её обитателей. В 14году добровольци шли голые и босые им каски и броники покупали за пожертвования.
Сейчас ситуация особо не поменялась... каски и броники конечно же есть... но техники как не было так и нет...
Да и кто тебе сказал что я родину люблю? Сам придумал?
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Степан, а ти сам служив? Де, коли, в яких військах та яке в тебе військове звання?
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Як "хто"? Хочете сказати, що в української молоді відсутній патріотизм ?
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Хорошо что алкашня и клубные наркоманы меньше будут гадить порядочным воинам. Быдло с пивасиком и таблетульками на передовой не нужно.
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а що з виплатою матерям на дітей, бо з такою владою, скоро 60 річних призивати будуть? Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5872
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А что тех денег, что выплачивают и 3-х лет декрета мало???
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я ж не народжував, бо не можу, бо не жінка, тому і питаю?
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Людям сколько не дай - всё мало. Дети- дело добровольное. Почему я должна оплачивать чужие хотелки?!
А на лечение онкобольных денег нет(((
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Коллега рожала в декабре, услуги в обычной больнице обошлись около 40 тыс грн (Киев).
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Так с апреля будет бесплатно. Деньги будет перечислять государство . Чем не помощь??
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Так и сейчас бесплатно, но по месту прописки или проживания.
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Так сами этих уродов раскормили, а теперь все жалуются. Потому что у себя в селе ********** никто рожать не хочет, все хотят в институте где еще хоть какие то врачи остались, а эти врачи тоже не пальцем деланные и поставили бизнес на поток.
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Мы будем идти законным путем", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3174935

Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
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БРЕХНЯ! ВЛАСТЬ В ЛИЦЕ ЧИНОВНИКОВ ВСЕГДА БРЕШЕ! Это счас забирать не будут а когда начнется призыв то облавы начнутся вновь! потому что чиновникам нужно выполнять план по призыву и чхали они на закон тем более никого за такое еще ни посадили а должны бы!!
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Зелєбоба повертає корупційні схеми,замість переходу на контрактну армію.Шоб воєнкоми гарно прикурювали на призивниках.
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Жди. Уходит. Землю деребанить. В командировку, так скать.
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Там все , гниды и мрази ,как бурят ,ж на ж =жируют у 🤢🤡💩🐽корыта
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Недалеко. Есть "инвесторы", которыми надо "заниматься" вдали от глаз посторонних. Это первая "инвестиционная няня". Правда взгляд у этой няни довольно злобный. В переводе на нормальный язык: откаты требуют тишины и лишний шум здесь не нужен.
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Шо, по пожеланию деятеля всех времен - Осла Оманского? Ему было не удобно сидеть в кустах за маминым домом, ныкаясь от повесток в армию. Поэтому это чмо устало от войны.
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А еще «снимают с поезда в Нацгвардию»(с).........😬
Какую-то за бредятину глаголет этот «министр»..........☹️
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Вот меня всё же поражает позиция ЗЕкловунов.
А что закон гласит?
До 20 лет - добровольно. А потом как? С применением насилия?
Почему я служил срочную без принуждения? Никто никого нигде не ловил? Народу (молодым мужчинам) нинче плевать просто?
А в конституции что написано? Про долг, почётную обязанность и т.п.?
Пох...? Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5536
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Такое впечатление что за последние лет 15-20 молодёжь перестала понимать что значит быть гражданином страны. Хотя вроде бы должно быть совсем иначе...
Легко орать что менты - казлы, власть - гавно. Страна неправильная. Мало даёт. И неправильно.
Но когда для неё (страны) надо что-то сделать - начинается плоскостопие, коклюш, энурез и отвинтизм седьмого колеса...
Блин, мне просто горько.
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а что страна за последние 15-20 лет сделал для молодежи? токо не надо приписывать деяния родителей к деяниям страны!! как страна к молодежи так и молодежь к стране все по закону справедливости!!
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Зашибись. Будем бодаться кто первым должен чего сделать?
У вас нет понимания что страна - это народ? Молодёжь в том числе. Ладно, там пенсионеры. Они хоть налоги платили много лет. Ладно, те, кто сейчас работает и несёт деньги в казну.
Если раздолбаи нихера не хотят делать - чего им ждать?
Именно это и есть справедливость.
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справедливость это ты мне я тебе, причем обмен равноправный! а когда ты токо мне мне мне а тебе хер то это не справедливость это грабеж!!
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ну так тобі у відповідь також можуть кулиметом зарядити, тим паче є рядом кріїна котра кулимети на шару роздає!!
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ти перший почам кулиметом розмахувати! чи ти гадав що кулимет є тіки в тебе?!
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ты где служил? то-то же, поближе к кухне где-то под Полтавой? а молодых в два счета загребут на полигон и с орками воевать за тебя....а оно им надо? там как мародерили так и мародерят все от офицеров до администрации...
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Откровенно говоря - нет. До Полтавы там было как до ... раком. Неважно впрочем.
Если не понимаешь разницу между полигоном и войной с орками - плевать я хотел на твоё мнение.
И писелёв TV смотри меньше, срочников в окопы не посылают. Да и не посылали с самого начала, сам знаю.
А про мародёрили - так это ворос к мародёрам, а не к службе. Хоты ты похоже хрен знаешь, что значит поняти мародёр.
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таким образом среди молодежи резко возросла популярность альтернативной службы за бугром по специальности сантехник, сиделка, сборщик фруктов, овощей и ягод, а также служба в стройбатах полонщины
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Служить хотя бы год должны все, включая девушек.
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Флаг вам в одну руку, ребенка - в другую. И пмс запьете таблеточками
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Галина Темирова - Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8135

Браво Глина...!!
и не в штабах, а в штурмовых ротах, разведке и минерах....
В штабах они будут только деморализовывать личный состав ...- походные жены и все такое...
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Ахренеть! Вы хотите, чтоб вообще в Украине остались одни пенсионеры?
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Мало того, что женщины тянут всё на себе, еще и отправить воевать ((
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Lalo Land - это хорошая возможность заткнуть мужикам их поганые рты...

Доказать равноправие в деле так сказать..
Чем плохо то?
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Кто сейчас мешает?? Кто хочет или у кого безнадега и сейчас служат.
У остальных нет желания соревноваться в физической силе с мужчинами.
На Олимпиаде почему-то мужчины и женщины соревнуются отдельно. Не догадываетесь, почему?!
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Lalo Land - так вы что, против равноправия, феминисток и одинаковых нормативов, да?
Но хотите одинаковую с мужчинами зарплату, да?
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Представляете, я - за равные возможности и равноправие !!
Не видела ваших криков про равноправие в темах, где описывалась торговля женщинами
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торговля женщинами...?
вы пишите про тех половозрелых повий которых снимают с рейсов в Турцию и Эмираты, где они хотели по легкому добыть бабла одним местом, да?
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Ждем ваших лозунгов про равноправие в теме про домашнее насилие на соседней ветке
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Татьяна Лайф - не переживайте..., мы захватим женщин у неприятеля....- будет кому рожать.

Так испокон веков делали...
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Женщины и так присутствуют в армии , но все-таки женщина и война , на мой взгляд, антиподы. Женщины должны быть женственными, а не Савченко.
А шо вы там захватите?
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Самок рузких абизян ))) но максимум, компьютерный вирус
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Неее, врядли... надо же с дивана во внешний мир выходить ))))
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ага..., ревнуете... Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3645
мою про-бабушку..., мой про-дедушка именно с похода привез....
черкесских кровей была мадам....
в Ордло не только одни мокши живут..
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Нет. Каждый выбирает себе по своему образу и подобию )))
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В Юдеї чомусь не лише пенси залишились. Коли нам вигідно, то киваємо на Ізраїль.
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Вы израильских женщин видели? Так отож. А у нас красивые женщины и так бегут от нечеловеческих условий жизни
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Даже есть одна бородатая, которая евровидение выиграла )
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Из Израиля был трансгендер Дана Интернешнл. В принципе, тоже бородатая женщина
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Только ,не под предводительством гниды откосившей четырежды и не сдавшей анализы
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Полудурок квартальный.Оно действительно думает,что военкомы(садисты,гестаповцы,изверги) для удовлетворения своих извращённых фантазий,понимая что нарушают закон,гоняют везде за призывниками...Наверное есть целый ряд причин почему призывники прячутся,как раз ваша зелёная шайка в этой теме профи,вместе со своими мамами,тетями,дедушками-бабушками,братиками-сестричками и т.д одни из крупнейших в Украине специалистов по причинах и уклонению от воинского призыва.Вот это и решай...А любой военком только за,что бы призовники сами приходили по повестке.Нехер чего их крайними делать,полудерево ты зелёное.
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поляки 100лет назад разгромили банды буденого сообща. оружие взяли все от мала до велика. военная служба должна быть приорететной, во власть надо выбирать воинов, а не зеленые сопли.
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Забирать людей с улиц, должно расцениваться как преступление ни чуть не меньшее, чем "откосить" от армии. И призыв должен быть 18, пока парня еще можно чему то научить. В 20 уже не научишь. Проходили знаем.
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и строем все должны ходить! подымает дисциплину и самосознание! ты ходишь строем? А ПОЧЕМУ НЕТ ТЫ ЖЕ ТАКОЙ УМНЫЙ!!
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"... коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах." - феєрично, міністр оборони України повторює меседжі кацапської пропаганди. От так "тихонечко" крок за кроком зелена цвіль перетворює Україну на малоросію.
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Призыв с 18 лет Зеленский ввел для своего сына. Или откосит?
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Пацефізм - чудова ідеологія, для нав'язування ворогу.
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Когда ты старый и в другой стране, можно позволить себе быть воинственным. А им по 18-20 лет. Вся жизнь впереди, планы, в которую армия или даже смерть не вписываются.
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Деградировать всегда приятно в любом возрасте и стране... Без хорошей пи..дюлины этот процесс будет только прогрессировать. Особенно это касается т.н. большинства...
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И вообще это нечестно. Во все времена какие-то старые пердуны-патриоты посылали миллионы малолеток на бойню. Если бы они сами там подыхали, сколько бы войн вообще бы не случилось?
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Та не завадило б саме з клубів забирати уклоністів... Тільки на передовій цим слизнякам нема чого робити бо накивають п'ятами в любий момент... Нехай стройову вивчають та техніку готують для тих кому не пох... під пильним наглядом...
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Теперь призывники, не страдающие излишне сильным желанием служить в армии, могут смело с двух рук крутить факи военкомам в клубах и на улицах.
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С таким говнокомандующим им без мобилизации уже не как придется объявлять 7 волну . Из ВСУ уходят все кто воевал последние 5 лет.
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Так а я видел на ютубе как призывника с отделения "Новой почты" в Херсоне забрали. Правая рука не знает, что делает левая?
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ЗекоМанда создаёт армию РАБОВ из Лохов ...
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