 Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі програми "Свобода слова".

"Призов з 18 років передбачений нинішнім законом. Він не змінювався. Кілька років указами президента призов щороку був із 20 років. У нас була така ситуація, що минулого року в нас було 6 тис. юнаків 18-19 років, які написали заяви про те, що хочуть вступити саме на строкову службу. Ми не змогли їх взяти", - сказав він.

Загороднюк також зазначив, що призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко вказано, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який чітко вказуватиме про те, що жодного обов'язкового призову з 18 років не буде", - сказав міністр.

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Також Загороднюк наголосив, що строковики не потрапляють у зону ООС, тобто не йтимуть на фронт.

Також він запевнив, що Міноборони жорстко контролюватиме військкомати, щоб скасувати практику призову в армію юнаків просто з вулиці.

"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах. Такі практики були, особливо у великих містах. Це не відповідає законодавству. Є чіткий процес. Ми будемо йти законним шляхом", - наголосив міністр.