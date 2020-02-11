 Призов до армії до 20 років буде добровільним. З вулиць і клубів хлопців більше не забиратимуть, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі програми "Свобода слова".
"Призов з 18 років передбачений нинішнім законом. Він не змінювався. Кілька років указами президента призов щороку був із 20 років. У нас була така ситуація, що минулого року в нас було 6 тис. юнаків 18-19 років, які написали заяви про те, що хочуть вступити саме на строкову службу. Ми не змогли їх взяти", - сказав він.
Загороднюк також зазначив, що призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.
"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко вказано, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який чітко вказуватиме про те, що жодного обов'язкового призову з 18 років не буде", - сказав міністр.
Також Загороднюк наголосив, що строковики не потрапляють у зону ООС, тобто не йтимуть на фронт.
Також він запевнив, що Міноборони жорстко контролюватиме військкомати, щоб скасувати практику призову в армію юнаків просто з вулиці.
"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, у чергах. Такі практики були, особливо у великих містах. Це не відповідає законодавству. Є чіткий процес. Ми будемо йти законним шляхом", - наголосив міністр.
я родину может и люблю но за еврейскую Украину сдохнуть с одной винтовкой на троих не готов!
Хотя че там кажется оно так и есть!
Сейчас ситуация особо не поменялась... каски и броники конечно же есть... но техники как не было так и нет...
Да и кто тебе сказал что я родину люблю? Сам придумал?
А на лечение онкобольных денег нет(((
Закон...и зеленое стадо...это не совместимо....
Какую-то за бредятину глаголет этот «министр»..........☹️
А что закон гласит?
До 20 лет - добровольно. А потом как? С применением насилия?
Почему я служил срочную без принуждения? Никто никого нигде не ловил? Народу (молодым мужчинам) нинче плевать просто?
А в конституции что написано? Про долг, почётную обязанность и т.п.?
Пох...?
Легко орать что менты - казлы, власть - гавно. Страна неправильная. Мало даёт. И неправильно.
Но когда для неё (страны) надо что-то сделать - начинается плоскостопие, коклюш, энурез и отвинтизм седьмого колеса...
Блин, мне просто горько.
У вас нет понимания что страна - это народ? Молодёжь в том числе. Ладно, там пенсионеры. Они хоть налоги платили много лет. Ладно, те, кто сейчас работает и несёт деньги в казну.
Если раздолбаи нихера не хотят делать - чего им ждать?
Именно это и есть справедливость.
Если не понимаешь разницу между полигоном и войной с орками - плевать я хотел на твоё мнение.
И писелёв TV смотри меньше, срочников в окопы не посылают. Да и не посылали с самого начала, сам знаю.
А про мародёрили - так это ворос к мародёрам, а не к службе. Хоты ты похоже хрен знаешь, что значит поняти мародёр.
Браво Глина...!!
и не в штабах, а в штурмовых ротах, разведке и минерах....
В штабах они будут только деморализовывать личный состав ...- походные жены и все такое...
Доказать равноправие в деле так сказать..
Чем плохо то?
У остальных нет желания соревноваться в физической силе с мужчинами.
На Олимпиаде почему-то мужчины и женщины соревнуются отдельно. Не догадываетесь, почему?!
Но хотите одинаковую с мужчинами зарплату, да?
Не видела ваших криков про равноправие в темах, где описывалась торговля женщинами
вы пишите про тех половозрелых повий которых снимают с рейсов в Турцию и Эмираты, где они хотели по легкому добыть бабла одним местом, да?
Так испокон веков делали...
А шо вы там захватите?
мою про-бабушку..., мой про-дедушка именно с похода привез....
черкесских кровей была мадам....
в Ордло не только одни мокши живут..