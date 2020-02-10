 "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко у програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

27 січня відбулося засідання профільного комітету ВР. Серед учасників - Борис Баум, який, за даними журналістів, регулярно відвідує обговорення законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

Він публічно заявляв, що діє від Офісу президента і його вважають переговірником, хоча він не є співробітником жодного з держорганів України.

За даними журналістів, Офіс президента спочатку долучив Баума до розробки законопроєкту, а потім без конкурсу віддав йому контроль над усім гральним бізнесом України.

Згідно із законопроєктом, всі повноваження щодо ринку азарту віддадуть одній структурі - Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. Її створять із нуля. Новий орган вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій та іншого. Конкурс на посаду керівника комісії не планується, його призначатиме група депутатів із комісії фінансів та податкової політики, яка розробила законопроєкт, а Кабмін - затверджуватиме. В "Слузі народу" бачать корупційність цієї норми і засуджують її. Водночас, Баум готовий очолити новий орган.

Заступника голови ОП Кирила Тимошенка з Баумом познайомив Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський публічно називав відповідальним за ухвалення закону про гральний бізнес. Баум був сусідом Арахамії, а запросили його, тому що був досвід управління казино, а розробляв він законопроєкт, "просто не було кому розробляти більше", як сказав Тимошенко.

"У всякому разі, у нас є до нього довіра, моя думка, це нормальна кандидатура (на посаду голови Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. - Ред.)", - зазначив Тимошенко.

У Баума паспорти декількох держав (зокрема, Латвії та України), десяток років він був серед топ-менеджерів російсько-української бізнес-групи VS Energy (в Україні володіє декількома обленерго, готелями Premier Palace і іншими), входить до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів (де VS Energy стала партнером Коломойського і Пінчука), володів кіпрською фірмою, яку ЗМІ пов'язували з російською лотереєю, але називав її неактивною. Він повідомив журналістам, що живе в Україні вже 15 років, виховує п'ятьох дітей.

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Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Законопроект про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор схвалили в першому читанні 16 січня 2020 року.