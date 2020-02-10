EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1860  37
Все про:ВР (7079) законопроект (933) гральний бізнес (135) азартні ігри (28) Бігус (50)

 "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

Азартні ігри - це мільярд доларів на рік і нуль податків до бюджету. Партія "Слуга народу" вирішила це виправити: казино будуть легалізовані й віддані під контроль "людині з Банкової".

Про це йдеться в сюжеті Аліси Юрченко у програмі "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

27 січня відбулося засідання профільного комітету ВР. Серед учасників - Борис Баум, який, за даними журналістів, регулярно відвідує обговорення законопроєкту про гральний бізнес і навіть брав участь у його розробці, хоча не є ні депутатом, ні представником бізнесу, ні громадським діячем.

Він публічно заявляв, що діє від Офісу президента і його вважають переговірником, хоча він не є співробітником жодного з держорганів України.

За даними журналістів, Офіс президента спочатку долучив Баума до розробки законопроєкту, а потім без конкурсу віддав йому контроль над усім гральним бізнесом України.

Згідно із законопроєктом, всі повноваження щодо ринку азарту віддадуть одній структурі - Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. Її створять із нуля. Новий орган вирішуватиме питання видачі ліцензій, перевірок, санкцій та іншого. Конкурс на посаду керівника комісії не планується, його призначатиме група депутатів із комісії фінансів та податкової політики, яка розробила законопроєкт, а Кабмін - затверджуватиме. В "Слузі народу" бачать корупційність цієї норми і засуджують її. Водночас, Баум готовий очолити новий орган.

Заступника голови ОП Кирила Тимошенка з Баумом познайомив Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський публічно називав відповідальним за ухвалення закону про гральний бізнес. Баум був сусідом Арахамії, а запросили його, тому що був досвід управління казино, а розробляв він законопроєкт, "просто не було кому розробляти більше", як сказав Тимошенко.

"У всякому разі, у нас є до нього довіра, моя думка, це нормальна кандидатура (на посаду голови Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор. - Ред.)", - зазначив Тимошенко.

Слуги народу можуть віддати керівництво гральним бізнесом людині від ОП Бауму, повязаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - Наші гроші 01

У Баума паспорти декількох держав (зокрема, Латвії та України), десяток років він був серед топ-менеджерів російсько-української бізнес-групи VS Energy (в Україні володіє декількома обленерго, готелями Premier Palace і іншими), входить до наглядової ради Нікопольського заводу феросплавів (де VS Energy стала партнером Коломойського і Пінчука), володів кіпрською фірмою, яку ЗМІ пов'язували з російською лотереєю, але називав її неактивною. Він повідомив журналістам, що живе в Україні вже 15 років, виховує п'ятьох дітей.

Також дивіться: "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Законопроект про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор схвалили в першому читанні 16 січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174921
 
 
 Топ коментарі
 
Кінець епохи бідності!!! Ура, зебіли!!!
 показати весь коментар
 
"Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші".

Баум? Ешё один пейсатый запорожец. Сука, облепили страну, как мухи банку с мёдом.
 показати весь коментар
 
да какая разница с такой правильной фамилией)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Он публично заявлял, что действует от Офиса президента и его считают переговорщиком, хотя он не является сотрудником ни одного из госорганов Украины.Источник: https://censor.net.ua/v3174921

Няня
 показати весь коментар
 
 
да какая разница с такой правильной фамилией)))
 показати весь коментар
 
 
Что значит "могут отдать"?
Уже отдали! Только пока что нам не сообщили.
 показати весь коментар
 
 
На преступление не идите никогда, против кого бы оно не было направлено…
 показати весь коментар
 
Борис Баум. Ну, что ж... чужие тут(там)- не ходят!(с)
 показати весь коментар
 
 
"Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші".

Баум? Ешё один пейсатый запорожец. ****, облепили страну, как мухи банку с мёдом.
 показати весь коментар
 
 
"Слуги народа" это зе, а зе это "слуги народа"
 показати весь коментар
 
 
Завидуете? Есть чему! "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 928 У нас не только Мустафы Найемы могут быть на первых ролях, а и Борисы Баумы- не отстают!
 показати весь коментар
 
 
Гы ))))! Завидуем кому ? зедэбилам ?или питекантропам ? ? У нас все ок с политикой соцыалом и тд уже как примерно 100 лет ! мы живем на 200 лет впереди !не говоря за СЩА и Австралию с Англией и Германией ! а вот вы пока не избавитесь от чекистов и коммунистов в своей стране !толку не будет !такова правда !
 показати весь коментар
 
 
в данном конкретном случае дело не в чекистах и коммунистах, а в еврейской клике. Я уже начал сомневаться, в стране украинцы остались? включаешь телевизор, и одни рожи определенной национальности везде ...
 показати весь коментар
 
 
не ну тут тоже ваша правда бро ! смесь жидов и коммунистов ! гремучая штука !
 показати весь коментар
 
"мы живем на 200 лет вперед" смешно звучит. Ты живешь так там, только потому, что кто-то до тебя уже всё создал, систему и государство и социалку, а ты обычный мигрантик беглец который сидит и "гыкает" зверхньо рассказывая про "мы". Так и я могу свалить завтра в Поляндию к родственникам и оттуда вещать и умничать, а ты попробуй здесь в Украине, что-то создать или переубедить хотя бы пару ватников.
 показати весь коментар
 
а у вас под коммунистами ! которые должны висеть на виселице !
 показати весь коментар
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А могут и ні! Какая чёткая инфа! Как раз для порохобітов.
 показати весь коментар
 
Приємно бачити що Україна не страждає антисемітизмом і всі хлібні місця та всі ніштяки в нас дістаються виключно представникам Богообраного народу!

І ми бачимо як війна і справді скінчується, ЗЕ! таки тримає слово!
Вітаємо російський кримінал!
 показати весь коментар
 
 
Ні. Він представник Богообраного Народу.
 показати весь коментар
 
Борис Баум. Ну и какого народа они слуги????. Зебилы. Или щас посольство ИзРаиля потребует меня осудить за ана антисемитизм!
 показати весь коментар
 
 
Таки да, таки украинского. А вы шо маму Римму не видели и папу Сашу сына Семы? Таки там кругом украинские корни "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2085
 показати весь коментар
 
 
Вот ведь удивительно.

Казалось бы, причем тут ЗЕ и Россия с Коломойским...
 показати весь коментар
 
 
"Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 223 В Україні є закон про заборону грального бізнесу в Україні.Тупе бидло при владі,мабуть не може не читати,не думати.Тоді виникає думка,а навіщо Україні бидло при владі?
 показати весь коментар
 
 
Не верю ни одному слову "Грошей". Но вообще существовало 8 или 9 законопроектов об игорном бизнесе. Каждый, повторюсь, каждый отстаивал интересы определенных групп: Бени, кацапской мафии, владельцев сети отелей и т.д. Интересов народа не было ни в одном законопроекте. Так что если одни бандиты критикуют других, особого смысла радоваться или печалиться нет. Можно, конечно, попытаться разобраться в этих проектах, но мне это просто неинтересно. А СМИ в этом вопросе верить точно не стоит.
 показати весь коментар
 
 
"Могут отдать", а могут не отдать - короче ни о чем.
 показати весь коментар
 
Народ по конституции главный инструмент власти!!! Дайте народу инструмент отзыва депутатов и импичмента президента и увольнение министров, если те потеряют доверие! Инструмент этот должен выглядеть так - это создается сайт и называется ПДУ (Прямая Демократия Украины). На этом сайте можно будет голосовать на выборах и также будет на сайте в режиме реального времени показано сколько людей на данном этапе поддерживает представителя народа и там будет фотография и данные представителя и пофамильно будет видно, кто поддерживает его и будет две кнопки "даю свой голос" и вторая кнопка"отзываю свой голос". И можно будет в любой момент зайти и менять свое мнение и если вдруг избранник перестает представлять интересы того человека, кто доверил ему свое право представлять свои интересы, то нажимает кнопку "отзываю свой голос" и там будет рейтинг кандидата и если он падает на уровень недоверия, то происходит отзыв депутата, увольнение министра, и импичмент президента, и люди выбирают новых представителей своих!!! Таким образом депутаты начнут нести ответственность прямую, перед теми, кто доверил представлять им свои интересы. Сайт прямой демократии нужно было сделать еще в начале двухтысячных, затянули слишком с этим и потому столько катаклизмов в стране!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору