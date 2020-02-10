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 Політика України
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Все про:Зеленський (4444) Богдан Андрій (243) Єрмак Андрій (80) Офіс Президента (235)

 У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак. ВIДЕО

Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що у нього шанобливі робочі відносини з усіма членами команди глави держави і немає конкуренції з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Про це Єрмак розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає жодної конкуренції, я прийшов із президентом у команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди шанобливі робочі відносини", - сказав помічник Зеленського.

Єрмак зазначив, що зараз у ЗМІ поширюється багато дезінформації, різних чуток і розмов, що "іноді кумедно читати про себе якісь речі".

Відповідаючи на запитання про те, наскільки єдина команда Зеленського, Єрмак навів приклад останньої зустрічі президента з фракцією "Слуги народу" напередодні початку голосування щодо правок до законопроєкту про ринок землі.

"Я укотре побачив, що людиною, навколо якої сьогодні справді збираються всі сили і яка є ось цим магнітом, є президент. Тому я вам можу сказати, що навколо президента сьогодні є ті люди, які дійсно прийшли з президентом, це різні люди, але їх усіх об'єднує одна людина. Це дуже важливо", - сказав він.

Читайте також: Гончарук: Щодо кадрових призначень раджуся з Богданом, Єрмаком і Зеленським, але рішення ухвалюю сам

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174916
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан по внутрішньому пограбунку,Єрмак по державній зраді на користь росісосії.
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Два "святых" шептуна у одного тела

У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1880
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С кем конкурировать, если Богдан не является на работу? Откаты от "инвесторов" - его основная задача. Фсбшник берет интервью у фсбшника. Дожили.
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Богдан по внутрішньому пограбунку,Єрмак по державній зраді на користь росісосії.
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Тобто чорне і біле. Тобто гаряче і холодне. Тобто Інь і Янь. Тобто активний і пасивний. Одне ціле. Гармонія.
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Пассивный там один. А эти двое пристроились, в два смычка..
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Чертов кошмар! У меня нервы расшатаны, длительным пребыванием на рейде... Нельзя такое на Сон Грядущий.
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С кем конкурировать, если Богдан не является на работу? Откаты от "инвесторов" - его основная задача. Фсбшник берет интервью у фсбшника. Дожили.
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Крысы, уже поделили сферы влияния 🐭🐁
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Конкуренции нет.а есть тихая оккупация Украины россией и всё делается методически,к примеру на юго востоке Украины, в платёжках по коммунальным платежам идёт реклама российских денег с изображением оккупированного украинского Крыма У нас нет никакой конкуренции с Богданом, - Ермак - Цензор.НЕТ 1981
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Наши придурки, из Горводоканала, такие квитанции подсуетили. Правда, всё значительно менее трагично, чем этот чувак Ник-Николь выставил. Но... Короче, сам суди:
https://www.0629.com.ua/news/2658302/otkuda-na-kvitanciah-gorvodokanala-vzalis-rossijskie-rubli
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Понятно, они же коллеги, так сказать, общее дело делают.
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Не фик , Ермак, лезьть вместо министра иностранных дел . Вас не выбирал парламент .

А СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ УКРАИНЕ И БЕЗ ВАС ХВАТАЕТ 😀😀😀
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В Українській правді є інформація про те. що Богдан подав заяву про відставку
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Да неужто??? Это интересная новость! Так что же выходит? А выходит то, что туварисч Ермак- врёт. И ничего иного не получается.
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Борменталя надо выселить из приёмной, у него своя квартира есть… У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3146
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Тут дело в том, что прецедент от Богдана, с заявой, уже был! И всё сошло на Нет с шуточками, прибауточками, ***********. Было ведь? Было! Так что... Борменталя будет не просто выселить...
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Так свезло мне, так свезло - просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке…
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Зелебобы, вы когда визжали от восторга про то как будет хорошо если победит "Зекоманда" - вы слышали эти фамилии: Богдан, Ермак и проч. ? Вы за них голосовали ? Нет ?
Так какого же хрена они вами теперь управляют ?

Вам не кажется что вы - долбанутые в голову лохи, которых начисто обдурили профессиональные напёрсточники ? У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1912
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Богдан идет в отставку а Ермак уже на низком старте, в Кремле открывают шампанское
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у мудаков нет между собой конкуренции.
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КРЧ в Украине победил телевизор а не Граждане своей Страны !
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Я промолчу) Душа в душу))) Обще одно дело))) Только третий - не при делах) .
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"Как сообщает телеканал "Украина 24", помощник украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что глава государства стремится к прекращению вооруженного конфликта на юго-востоке страны.
"Президент Зеленский искренне хочет прекратить войну В Донбассе, как и Россия,... иначе не продолжался бы процесс в Минске... Украинская сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это произошло. На всех уровнях, и "нормандском формате" и в Минске", - заявил он."

Понятно, да ? По мнению этого прыща, "Россия хочет прекратить войну на Донбассе". Во как.
Только почему-то ну никак не хочет перестать стрелять; а ведь Бубочка так просил !
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Да вам никакой веры нет, потому, что все вы там грубо говоря - брехливые, вместе с Зе.
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А хто каже про вашу конкуренцію? "Любовь и взаимопонимание". "Гончарук: О кадровых назначениях советуюсь с Богданом, Ермаком и Зеленским ...". Керує богдан, єрмак, буба, гончарук команди виконують. Хто дає команди богдану, відомо
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