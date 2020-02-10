 У нас немає жодної конкуренції з Богданом, - Єрмак. ВIДЕО

Про це Єрмак розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає жодної конкуренції, я прийшов із президентом у команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди шанобливі робочі відносини", - сказав помічник Зеленського.

Єрмак зазначив, що зараз у ЗМІ поширюється багато дезінформації, різних чуток і розмов, що "іноді кумедно читати про себе якісь речі".

Відповідаючи на запитання про те, наскільки єдина команда Зеленського, Єрмак навів приклад останньої зустрічі президента з фракцією "Слуги народу" напередодні початку голосування щодо правок до законопроєкту про ринок землі.

"Я укотре побачив, що людиною, навколо якої сьогодні справді збираються всі сили і яка є ось цим магнітом, є президент. Тому я вам можу сказати, що навколо президента сьогодні є ті люди, які дійсно прийшли з президентом, це різні люди, але їх усіх об'єднує одна людина. Це дуже важливо", - сказав він.

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