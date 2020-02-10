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Все про:ветерани (462) депутат (1122) Київ (7281) порушення (270) ПДР (172)

 Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа. ВІДЕО+ФОТО

Колишнього гравця молодіжної збірної з хокею і ветерана АТО Миколу Ворошнова побили четверо осіб за докір про порушення ПДР. На одному з них був піджак зі значком депутата.

Про це Ворошнов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що їхав по головною дорогою на Березняках перед виїздом на Дарницький міст, коли його підрізали на чорній машині (Porsche Cayenne або Range Rover, номерний знак - 7747).

"Почав йому сигналити вказуючи цим своє незадоволення подібною поведінкою на дорозі. Підрізавше мене авто затормозило, з нього вискочили двоє. Водій: представницької зовнішності, з депутатським значком на відвороті піджака, а з пасажирського місця - охоронець у плащі з "вухом", який одразу "обозначив" наявність вогнепальної зброї", - повідомив ветеран АТО.

Під час словесної перепалки поруч зупинилося ще одне авто, в якому також було двоє чоловіків.

"І тут як почало мені "прилітати" з різних сторін. Точно так, прям "в ціль". Добре що встояв на ногах, бо ці могли б почати "піднімати" з носака... здається, до мого великого сорому, я навіть не "відповів", але це не точно... Добрих стусанів отримав. Давно так не відгрібав. Аж ностальгія. Повно "юшки", половинка зуба, ну і розвалили трохи губи, особливо з середини", - уточнив Ворошнов.

Поліцію він не викликав, ніяких заяв не писав, оскільки "не вірю я в наше правосуддя, маю на це підстави".

"Десь з годину просидів на сайті Верховної ради, намагаючись знайти "знайому" пику. Так шо б "це точно він" - ні, нічого. Я взагалі обличчя погано запам'ятовую, а тут ще й по голові били", - повідомив колишній воїн.

Він також висловив вдячність дівчині-водієві, яка дала чистої води, і попросив тих, хто бачив або зняв відео події повідомити йому.

Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа 01

Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174914
 
 
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На суде Звиробий назвала Зеленского "cc#клом" и посоветовала не связываться с военными
Общество 10-фев, 18:589 1 733 0

Украинская волонтерка Маруся Звиробий, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в ходе заседания суда назвала главу государства "cc#клом"

Так она прокомментировала обвинения в свой адрес, а также посещение Зеленским Ватикана в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.

Кроме того, Звиробий добавила, что читала протокол допроса Зеленского по ее делу и была удивлена.

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

«В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают «шить дело»», - говорит Зверобой.

Она утверждает, что никакого сговора с Фединой с целью угрожать главе государства не было.

«То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали…», - отметила волонтер.

По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зверобой и Федина опасны тем, что их слушают и смотрят много людей. Это, по мнению волонтера, означает, что каждый блогер с большим количеством подписчиков «подпадает под дело».

«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду - у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия - и поменьше: я не угрожала никому! - он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет - хрен!», - вспылила Зверобой.

Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за ее передвижениями. Волонтера обязали сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю. Соответствующая мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

Она напомнила, что в 2014 году пошла воевать на Донбасс добровольцем, а в 2016 году перешла на контракт. Поэтому Зверобой считает абсурдным предположение, что она может скрыться на фронте от следствия.

«Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками - и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же. Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал», - сказала военнослужащая.

Зверобой добавила, что военные не дадут отвести войска, потому что на тех территориях, где это произошло, закрепились российские войска.

«Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс - это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», - подытожила волонтер.

Примечательно, что до начала судебного заседания Зверобой пребывала в положительном расположении духа, при этом во время самого заседания начала вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбительные фразы. Присутствовавшие в зале кричали судье «Позор» и «Раб».

Напомним, 26 октября народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике женщины критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет", - говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому."Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - продолжила ее слова София Федина.
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всё быдло распоясалось, так как нутром почуяли своего даунбасячего рыговского преЗЕдента гопника и его СИвохокоманду
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Девка молодец, открыто прямо в харю чмырит кловуна 4режды уклониста, показывает место ссыкливому шуту.
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Бить вчетвером одного ,это не интеллигентно ,надо наказать засранцев ... Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 2365
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Номер то есть. Иное дело - продажные полицаи и продажный суд.
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Ті мудаки порушують справу "по факту" лише якщо постраждалий узеленський.
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Падажди накидывать, - может то бубочкина ВОХРа или мертвечукова. Придется извинятся.
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всё быдло распоясалось, так как нутром почуяли своего даунбасячего рыговского преЗЕдента гопника и его СИвохокоманду
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Я представляю если бы это случилось в Европе то этот депутат бы реально сел и выгнали бы с позором а у нас как всегда парня сделают виновным напал на нардепа. уверен это или из Слуг или Опоблок что в принципе одно и тоже.
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На суде Звиробий назвала Зеленского "cc#клом" и посоветовала не связываться с военными
Общество 10-фев, 18:589 1 733 0

Украинская волонтерка Маруся Звиробий, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в ходе заседания суда назвала главу государства "cc#клом"

Так она прокомментировала обвинения в свой адрес, а также посещение Зеленским Ватикана в бронежилете.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у Папы Римского с броником?" - сказала она.

Кроме того, Звиробий добавила, что читала протокол допроса Зеленского по ее делу и была удивлена.

"Я читаю протокол допроса потерпевшего Зеленского и охреневаю. Я его предупреждала, что не нужно связываться с военнослужащими - оно меня не слушает", - подчеркнула она.

«В ваших документах я прочитала: преступный умысел и предварительный сговор. Вы доказали, что он преступный? Вы доказали предварительный сговор, в чем предварительный сговор? Вы ничего этого не доказали. Эти два слова означают «шить дело»», - говорит Зверобой.

Она утверждает, что никакого сговора с Фединой с целью угрожать главе государства не было.

«То, что сейчас происходит, означает, что тот, кто предварительно договорится сделать стрим на любую тему, должен учитывать, что он уже ходит под статьей. Выбор темы отвечал времени, в которое мы это записывали…», - отметила волонтер.

По ее словам, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Зверобой и Федина опасны тем, что их слушают и смотрят много людей. Это, по мнению волонтера, означает, что каждый блогер с большим количеством подписчиков «подпадает под дело».

«Когда нашего нынешнего президента смотрели миллионы, а не как меня десятки тысяч, - и он то хоронил Порошенко, то расстреливал Верховную Раду - у нас была демократия и свобода слова, и на этой свободе слова этот Зеленский стал президентом. А теперь за такие же действия - и поменьше: я не угрожала никому! - он хочет вкрутить гайки военнослужащим. Он думает, что он хамить будет - хрен!», - вспылила Зверобой.

Суд решил обязать Марусю Зверобой носить электронный браслет для слежения за ее передвижениями. Волонтера обязали сдать загранпаспорт и по требованию являться к следователю. Соответствующая мера пресечения будет действовать до 9 апреля.

Она напомнила, что в 2014 году пошла воевать на Донбасс добровольцем, а в 2016 году перешла на контракт. Поэтому Зверобой считает абсурдным предположение, что она может скрыться на фронте от следствия.

«Вы каждым моим делом, на каждом моем заседании, будете своими руками топить Зеленского. Каждое мое дело будет иметь такой выхлоп, что вы утопите его своими руками - и я рекомендую вам дело не шить, закрыть его сейчас же. Потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать за то, что он меня не послушал», - сказала военнослужащая.

Зверобой добавила, что военные не дадут отвести войска, потому что на тех территориях, где это произошло, закрепились российские войска.

«Я с начала войны и до победы буду рубиться за это государство и против того, чтобы у него аннексировали территории. Крым, Донбасс - это все Украина, мы должны это вернуть. И если ваш работодатель сцыкливый не хочет этого делать, он будет иметь дело с нами», - подытожила волонтер.

Примечательно, что до начала судебного заседания Зверобой пребывала в положительном расположении духа, при этом во время самого заседания начала вести себя агрессивно и выкрикивать оскорбительные фразы. Присутствовавшие в зале кричали судье «Позор» и «Раб».

Напомним, 26 октября народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федина опубликовала на Facebook видео вместе с ветераном АТО, блогером и волонтером Марусей Звиробий. В ролике женщины критикуют с использованием ненормативной лексики визит президента Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет", - говорит на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому."Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", - продолжила ее слова София Федина.
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Девка молодец, открыто прямо в харю чмырит кловуна 4режды уклониста, показывает место ссыкливому шуту.
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А шо реально зельо до Папи в броніку ходив? Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 3683 Я думав це прикол.
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Козломордое, ты опять эту топорно слепленную блевотину вытянуло? Совсем убогое?
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Если в реале депутат и столько охраны то это не простой новичок а матерый
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Вот мрази. Пока в нашей стране не произойдёт 5-10 подряд публичных самосудов на месте происшествие, доколе будут резать, гасать, сбивать, унижать, насиловать и захватывать.

Если бы эти мудаки знали, что может прилететь свинцовый подарок в лоб, фраерами бы не были. На бутылки всех, в кругу посадить
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Самосуды ничего не решают. Сегодня одни делают самосуды,завтра другие,причем тем,кто отличился в первых "самосудах". Что это меняет? Пока украинское население не станет гражданским обществом, как в Европе всегда будет такое. А вот если бы народ вышел под ВР на демонстрации с требованием лишить мандата этого Слугу,и таки добился этого,дела бы пошли.
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солдати стріляють, а не плачуть в пейсбуках..
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Та да стреляют..вон двух волонтёров посадил за решотку только за то шо слово против кловуна сказали..попробуй стрельни ЗЕбильная шобла такой вой поднимет..ссыкло шутовское итак броник не снимает, а прийдёца ещё шуту и памперсы .
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Щоб його відразу об'явили неадекваним учасником АТО?
За допомогою людей знайдуть тих покидьків і справжніх неадекватів, які його били.
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а уклонисты даже к папе римскому в брониках на прием ходят.
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Или опаблок , но сначала Киву надо проверить Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 6197
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Продав собственных солдат, страна утрачивает право на существование. Людей тягают на допросы, армия разбегается. Чего дальше, зебилье? Ведь это наверняка один из ваших "слуг". Это их стиль, ничем не отличается от рыгов януковича.
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Ошибаетесь. Дальше суды линча и новогодние гирлянды из джокеров.
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...и что со всем этим делать?..ветераны.. Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 369....стыдобушка то какая, что бы так безнаказанно быдляк охреневший себя везде чувствовать мог...и это не только в киеве так...
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Видать в Кремле придумали как развязать гражданскую войну в Украине между Украинским народом и советским народом Украины
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Засмерділо януковичем і "ригами". Навибирали, ...
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В открытых базах с этими цифрами только Рейндж (черный)
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Всё ближе Майдан3,0, к которому подтянутся все кого уже достали ЗЕблевотные. Гнилые законы зе про землю, ФОПов, повышение коммунальных тарифов при снижении курса доллара и цен на газ, постоянные зашквары в ВР у слуг, и тотальный обман зе-команды.
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Жди! Ещё 4,5 года разрыва пороботских пердаков! Какая прелесть!
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пройде 4 роки , а залишки порохофілів так і будуть "героїчно" розносити заразу зраду на форумах ... ))
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Ты думаешь, что они (пердаки) настолько крепкие, что выдержат столько лет?)))
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Те, кто были на Майдане в 2014м - на Мвйдан сейчас не торопятся. Должно хорошенько пригореть у зелефилов, через страдания научиться думать. Иначе никак.
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Какое дело пуйлу было до нашего ВНУТРЕННЕГО Майдана?
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Живу как раз недалеко от этого места. Увижу эту падлу на 7747 - обязательно сообщу Ворошнову и его побратимам.
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Ответка должна прилететь из гранатомёта. Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа - Цензор.НЕТ 1585
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он что не отличает марку машин порша каен турбо в виде обмылка но на больших колесах от ранге ровера - он больший по размеру и угловатый. Или прихвостни штейнов были на джипе? это вообще другая машина если что.
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Назревает большой шухер у слуг зетипиллов. Хто не спрятался - тот получил в ипло.
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18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли./ "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли./ "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".И тем дала команду Авакову начать Шереметгейт с «умножением на ноль» авторитета атошников.
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Када рышать вас павядуть,упросю Батьку шоб самалична у тибе пульнуть.
Адъютант Его превосходительства.Серия кжись №1 Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 7985
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Треба собі десь такий значок замутити. З ним можна буде будь-кому на вулиці врізати.
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мОНА но когда его отберёт оппонент типа Брюсли или Боло Янга придётся запечатать задницу и прыгнуть с ближайшего моста
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Майдан в Питере 26 октября 1917 года закончился трагически.По данным источников,которые я тщательно проверил, пьяные матросы Балтфлота за 4 дня вырезали только в Питере около 100 000 людей,не щадили никого,ни женщин ни стариков ни детей.Классовая Мировая революция паБЕДила,товарыгщи
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Ну и... напиши это на питерском форуме.. пусть помечтают...
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В первую очередь заявление в полицию. А вообще я давно пишу - пора заводить сайт по типу Миротворец только на "наших" казнокрадов, оборотней и коррупционеров, шоб во время Третьего Майдана страна знала своих "героев" и невиновные не пострадали.
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Напечатаю портретов Осла и значков "Зетипилл" и буду раздавать на улице.
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ну да, конечно... порш каен, а может быть рендж ровер, а может быть бентли бентайга, а может быть гелендваген... а может быть камаз или жигули ? ведь эти машины так сильно друг на друга похожи...

кстати этот петух вобще вкурсе в каких случаях и где можно использовать сигнал в городской черте ?
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целуя смену ЗЕтроллей кинули на отмазывание своего обосравшегося депутатишки Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 8631
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А может не рассчитал понты, а теперь тупо в дурацкое положение попадёт что как минимум в моделях известных авто дуб не хотелось бы конечно ведь не в пользу атошникам будет
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зря заяву не накатал.теперь он точно ничего не сделает мажерам. рыпнется еще носаков добавят и упекут за рещетку.
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Ну что ватомалорососкот вы этого хотели !? **** животные москальские ! Швеция с Украиной и вся прогресивная молодежь ЕС с Вами !давите коммунистическо-кремлевскую мразь !которая хуже в миллион раз корона вируса !!!
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э ребята и те и другие вы лучше помогите разобраться по делу этого случая чем тут обливать как последние пи-ры друг друга
Да и ещё автомобили (Porsche Cayenne или Range Rover, не сильно похожи на друг друга
есть ещё у вас у нас инфо про номер якобы 7747 ну а вообще у многих да и практически у всех есть фото видео фиксация и навигатор с камерой так что давайте плясать отсюда а не от глупостей типа это по или зе устроили добро поехали
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А что нардеп єто не показатель там одно бидло и дегенерати
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По Киеву носится куча быдла с номерами "АН" на всяких типа элитных тачках, которым уже лет по 8-10, и строят из себя донов Корлеоне. Это из тех, кого еще более быдлоидные массы заставили бежать к проклятой биндеровской хунте.
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да это беда и проблема и не только Киева
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"у одного из нападающих был значок нардепа"
Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 8119
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Ти що таке кажеш!
Зеленський, Коломойський та багато хто з "слуг народу" - євреї, між іншим!
А ти їх зі свинями порівнюєш!

(втім все правильно)
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в среде презов Украины три беды это евреи ,слабаки и витька дуборез Ветерана АТО Ворошнова побили за докір про порушення ПДР на Березняках, в одного з нападників був значок нардепа - Цензор.НЕТ 4919
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а ну ка интересно найдет ли рабошляпка эту #@%ботину депутатскую?
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