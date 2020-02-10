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 Політика України, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (316) Крим (8735) Путін (16351) Юрова (4)

 Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова. ВIДЕО

Віцепрезидентка Європейської комісії, відповідальна за питання цінностей та прозорості, Віра Юрова на місці президента РФ Володимира Путіна повернула б окупований Крим Україні.

Про це Юрова сказала у відеоінтерв'ю, опублікованому на сайті партії "Альянс лібералів і демократів за Європу", пише Цензор.НЕТ.

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Зокрема її запитали про політика, з яким би вона хотіла помінятися місцями на один день. "Я думаю, що я би переїхала в Москву і замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я би повернула Крим назад Україні", - відповіла віцепрезидентка Єврокомісії, передає УНІАН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174906
 
 
 Топ коментарі
 
Якби в мене був один такий день....... я б цю падлу ..

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...Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова - Цензор.НЕТ 5602...
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Крим поверне із ватниками, чи без них? У нас і в самих тих хто голосує за Зє, кури не клюють.
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Крим поверне із ватниками, чи без них? У нас і в самих тих хто голосує за Зє, кури не клюють.
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Тобто, ті, хто голосував за Зеленського, в ваших очах повні дибіли?
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Ты хочешь сказать, что за предыдущие 5 лет люди стали дебилами? А кто тогда управлял ими эти все 5 лет?
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Да, стали дебилами. А "эти все" 5 лет ими управляли политтехнологи и маркетологи которые играли на низменных инстинктах толпы.
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Представляешь, какие тогда были конкуренты у ЗЕ. ))
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...Деби́льность (от лат. dēbilis - «слабый», «немощный»; англ. moron, feeble-minded, high-grade defective[1]) - самая слабая степень умственной отсталости
Имбеци́льность (от лат. imbecillus «слабый, немощный»; англ. imbecile) - средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития

Идиоти́я (от др.-греч. ἰδιωτεία - «частная жизнь; невежественность, необразованность»[1]; англ. idiocy) - самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости)

вибирай ...що більше підходить
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Та пофиг что заявляет 0,001% эрэфийцев. Они в массе своей - фашисты, и это надо помнить всегда.
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Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова.

А на следующий день он бы вернулся и отыграл Крым назад. Непродуманная баба.
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А она за один день содержимое голов жителей Крыма успеет поменять?
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Когда путин сдохнет и Крым вернут за ненадобностью, то многи местным аборигенам при НОВОЙ Украине снова станет жить куда лучше. Цены вернуться до уровня Украины, турист с Украины снова будет ездить (а это бабло). Как всегда, по привычке будут "окучивать" туриста и получать при этом "дотации". Преслестно не правда ли? СНАЧАЛА они зарабатывают (естественно не платя налогов), а потом и сразу мы должны их содержать.
Любить не любить - дело второе, а вот сепарам не мешало бы давать сроки. Чтоб не гаффкали "крым эта рассея". Гаффкнул - посидел, подумал, а паралелльно подумают другие сторонники руцкага мира. Постепенно гафкать будут иногда, да и то тихо-тихо.
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Устальцы - причина агрессии и нападения парашки.Устальцы(и зе, если усталец, а мы видим что он первый усталец) - причина войны.
Устальцы - гарантия победы и нападения агрессора в любом расскладе еще до начала самой войны.Если бы не устальцы, парашники бы не нападали просто так.
Зоопарк-3(1л220ук) и Бисквит-КБ уже должны иметь первые отзывы по эксплуатации.
Конструкторы уже должны готовить новые усовершенствованные версии по учетам этих замечаний и пожеланий военных с поднятием эффективности КПД от применения комплекса.Зоопарк-3 нужно уменьшение габаритов, при сохранении ттх.Производить по 2 продублированных по разных сторонах днепра производствах-лилиях(разные производства по разные строны днепра вызывают центробежные силы, дублирование вызывает центристские силы сохранения украины - потому украине для сохранения нужны дублированные производства по разные стороны днепра).
Эти комплексы УЖЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ КАРТИНКУ ОБСТРЕЛОВ с кац стороны и предупреждать воинов о заранее об летящих в их сторону снарядов. Для снижения боевых потерь воинов с украинской стороны.Это самое действенное противодействие тому к чему стремятся кацапы для увеличения шума и усталости от боевых потерь, что обычно в прошлом приводило к сдаче устальцев.И что являлось причиной нападения, так как заранее был рассчет на устальцев. И за счет устальцев все нападения с постоянными обстрелами приводят к победе агрессора.Устальцы обеспечивают гарантию выигрыша агрессора. Парашка заранее гарантированно обеспечена победой еще до начала нападения изза устальцев и радикальных толерастов. Зоопарк-3м и бисквит-м это лекарство от гарантированного победного сценария кацапов, основанного на устальцах.
Непоставка этих комплексов и их улучшений в войска - есть причиной войны и причиной продолжения войны.
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Для кого це? Там россія вже навезла всілякого військового металлобрухту...
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А я бы дал народу волю, пусть сам решает.
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Тут же вопрос в чем? А вопрос в том, кто будет давать эту волю... Если ***** то результат один, а если пойти по пути, как к примеру брэксита это другое. Так ЕС это союз государств, а Крым входил в состав унитарного государства. Тут не два года нужно было вопрос решать, а больше. Но ***** пришло и за неделю решило, а вернее оно и не уходило никуда после распада совка. Всякими правдами и неправдами пыталось остаться в Крыму, а хряка беглого и продвинул, что бы договор для ЧФ еще продлить. А потом воспользовавшись ситуацией в Украине, а на мое убеждение, что это ***** подтолкнул хряка сосдать такую ситуацию, что бы народ поднялся на Майдан, а под этот шумок оттяпал Крым. А на донбассе устроил бойню, что бы международное сообщество говорило о донбассе, а не о Крыме... Как то так...
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А тем, кто туда понаехал из Немытой после оккупации ты бы тоже дал волю?
А я бы дал волю тем, кто был вынужден все бросить и бежать в Украину. И предварительно бы их хорошо вооружил.
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Якби в мене був один такий день....... я б цю падлу ..

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...Если бы у меня был один день на месте Путина, я бы вернула Крым Украине, - вице-президент ЕК Юрова - Цензор.НЕТ 5602...
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Я частенько смотрю на эту гифку. Честно говоря, мне кажется, что этот узел- не затянется. Чи проэксперементировать???
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Это булинь без контрольного узла. Ты прав, он не затянется. Надо вязать эшафотный. Качество проверенное временем.
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По амерской методе под ногами осужденного открывают люк, падение, рывок и веревка ломает шею. Там сильно завязывать не надо.
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Ну и если ***** будет висеть, пока не протухнет - так даже лучше.
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Вєра Йурова, чешка, яка нічого не вирішує! Теж саме можуть виголосити 100% українців! Але крім заяв потрібні дії, в зеленому царстві лише політичні імпотенти!
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Краще б вона повісилась, коли б опинилась на місці *уйла!
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Тетя сказавшая это нуждается в срочной медицинской помощи. Говорить не значит жениться.... она что, вообще не уважает граждан Украины, за дебилов их считает.....
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Пані Марія Йоурова з Чехії, тому занадто толерантна. Крим - то само собою, але надійніше було б запакувати клієнта Владимира Владимировича і передати його до Гааги. Одного дня б вистачило.
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Ви маєте рацію. Але будьте уважніше: вона - Вєра, а не Марія.
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Спасибо, Вера Йоурова, верим что вы будете на его месте.
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давайте вспомним, когда Крым был украинским, там тоже строили не здравницы. Те же замки и коттеджи, только украинских олигархов.
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Ты несешь явную ложь. Будет закон о дезинформации, тебя вычислят, там уголовная ответственность. Распрстранение фейков, подрыв власти во время войны можно рассматривать как измену Родине
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за посты как в стране дураков парашке?

Ну зедурак не даром встречается с сурковым в омане, они его консультируют.
Каналы че заблокировал? Чтобы не критиковали?А на их место пусть хоть новые создаст с теми нормаольными журналистами, которые ушли из зика через мертветчука.

Боишься критики сахарный?
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Не верте кацапам, ни хорошим ни плохим
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А если б я был Дартаньяном,я б вызвал всех на дуэль,и дал бы всем 3.14...
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Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова - Цензор.НЕТ 9189

Ты значительно круче той ипонатки... Вот только таких принципиальных товарищей и нужно ставить председателями...
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За один день на місці путлера можна рашку розвалити на окремі республіки які і так вже є: Чечня, Татарстан, Дагестан і т.д. Це як Горбачов розвалив совок)
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...Ряд "новых лиц" в парламенте стали авторами законопроектов, которые не имели никакого отношения к их образованию, предыдущей профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах Рады. Передает МИР со ссылкой на Корреспондент.По предположению общественников, депутаты просто ставят свои подписи под чужими законопроектами.
"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако является нелогичным и неприемлемым, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно приобщиться к разработке законопроекта", - отметили в КИУ.
В частности, отмечается, что "слуга народа" Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (в части особенностей зачисления акцизного налога) и изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом нардеп является членом комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.
Также Брагар Евгений, член комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тематику. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов. В частности, он предложил внести изменения в закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты относительно изменений в Налоговый кодекс.
Николай Тищенко, будучи известным ресторатором, стал соавтором законопроектов относительно пенсионного обеспечения граждан, о внесении изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.
Бывший свадебный фотограф Сергей Штепа, член комитета по цифровой трансформации, предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы, а также инициировал изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части деятельности ГПСУ.
Актер 95 квартала Юрий Корявченков, известный как "Юзик", предложил изменения в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового закона о столице. Кроме этого, депутат инициировал ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.
Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО Ценности. Достоинства. Семья, стал соавтором проекта закона о внутреннем водном транспорте, инициировал изменения в Налоговый кодекс относительно развития малого бизнеса и об упрощении работы ФЛП, а также автором закона о самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов.
Бывший журналист Максим Бужанский предложил изменения в закон "Об образовании" относительно соответствия тестов ВНО образовательным программам, зарегистрировал проект закона об отмене закона о люстрации, предложил изменения в закон о учете природного газа, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358091-gruppu_deputatov_zapodozrili_v_imitatsii_raboty
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тоість, закони пишуця в кремлі, а тут підписуюця маріонєтками
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а хто вона? І чому так важливо те, шо вона каже? На шо воно впливає??? К чєму етот балаган, карочє?
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на месте путина только крестьянин из Галиции еще не высказал свое мнение
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