 Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова. ВIДЕО

Про це Юрова сказала у відеоінтерв'ю, опублікованому на сайті партії "Альянс лібералів і демократів за Європу", пише Цензор.НЕТ.
Зокрема її запитали про політика, з яким би вона хотіла помінятися місцями на один день. "Я думаю, що я би переїхала в Москву і замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я би повернула Крим назад Україні", - відповіла віцепрезидентка Єврокомісії, передає УНІАН.
Всядеться в крісло, почне дотримуватись інших правил.
Имбеци́льность (от лат. imbecillus «слабый, немощный»; англ. imbecile) - средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития
Идиоти́я (от др.-греч. ἰδιωτεία - «частная жизнь; невежественность, необразованность»[1]; англ. idiocy) - самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости)
вибирай ...що більше підходить
Іди .. ...!
А на следующий день он бы вернулся и отыграл Крым назад. Непродуманная баба.
Любить не любить - дело второе, а вот сепарам не мешало бы давать сроки. Чтоб не гаффкали "крым эта рассея". Гаффкнул - посидел, подумал, а паралелльно подумают другие сторонники руцкага мира. Постепенно гафкать будут иногда, да и то тихо-тихо.
Устальцы - гарантия победы и нападения агрессора в любом расскладе еще до начала самой войны.Если бы не устальцы, парашники бы не нападали просто так.
Зоопарк-3(1л220ук) и Бисквит-КБ уже должны иметь первые отзывы по эксплуатации.
Конструкторы уже должны готовить новые усовершенствованные версии по учетам этих замечаний и пожеланий военных с поднятием эффективности КПД от применения комплекса.Зоопарк-3 нужно уменьшение габаритов, при сохранении ттх.Производить по 2 продублированных по разных сторонах днепра производствах-лилиях(разные производства по разные строны днепра вызывают центробежные силы, дублирование вызывает центристские силы сохранения украины - потому украине для сохранения нужны дублированные производства по разные стороны днепра).
Эти комплексы УЖЕ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ КАРТИНКУ ОБСТРЕЛОВ с кац стороны и предупреждать воинов о заранее об летящих в их сторону снарядов. Для снижения боевых потерь воинов с украинской стороны.Это самое действенное противодействие тому к чему стремятся кацапы для увеличения шума и усталости от боевых потерь, что обычно в прошлом приводило к сдаче устальцев.И что являлось причиной нападения, так как заранее был рассчет на устальцев. И за счет устальцев все нападения с постоянными обстрелами приводят к победе агрессора.Устальцы обеспечивают гарантию выигрыша агрессора. Парашка заранее гарантированно обеспечена победой еще до начала нападения изза устальцев и радикальных толерастов. Зоопарк-3м и бисквит-м это лекарство от гарантированного победного сценария кацапов, основанного на устальцах.
Непоставка этих комплексов и их улучшений в войска - есть причиной войны и причиной продолжения войны.
А я бы дал волю тем, кто был вынужден все бросить и бежать в Украину. И предварительно бы их хорошо вооружил.
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Ну зедурак не даром встречается с сурковым в омане, они его консультируют.
Каналы че заблокировал? Чтобы не критиковали?А на их место пусть хоть новые создаст с теми нормаольными журналистами, которые ушли из зика через мертветчука.
Боишься критики сахарный?
Ты значительно круче той ипонатки... Вот только таких принципиальных товарищей и нужно ставить председателями...
"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто только ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако является нелогичным и неприемлемым, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно приобщиться к разработке законопроекта", - отметили в КИУ.
В частности, отмечается, что "слуга народа" Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (в части особенностей зачисления акцизного налога) и изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом нардеп является членом комитета ВР по вопросам молодежи и спорта.
Также Брагар Евгений, член комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тематику. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов. В частности, он предложил внести изменения в закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты относительно изменений в Налоговый кодекс.
Николай Тищенко, будучи известным ресторатором, стал соавтором законопроектов относительно пенсионного обеспечения граждан, о внесении изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.
Бывший свадебный фотограф Сергей Штепа, член комитета по цифровой трансформации, предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодексы, а также инициировал изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части деятельности ГПСУ.
Актер 95 квартала Юрий Корявченков, известный как "Юзик", предложил изменения в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового закона о столице. Кроме этого, депутат инициировал ряд законопроектов в сфере охраны здоровья.
Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО Ценности. Достоинства. Семья, стал соавтором проекта закона о внутреннем водном транспорте, инициировал изменения в Налоговый кодекс относительно развития малого бизнеса и об упрощении работы ФЛП, а также автором закона о самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов.
Бывший журналист Максим Бужанский предложил изменения в закон "Об образовании" относительно соответствия тестов ВНО образовательным программам, зарегистрировал проект закона об отмене закона о люстрации, предложил изменения в закон о учете природного газа, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358091-gruppu_deputatov_zapodozrili_v_imitatsii_raboty
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