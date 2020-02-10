 Якби у мене був один день на місці Путіна, я би повернула Крим Україні, - віцепрезидентка ЄК Юрова. ВIДЕО

Про це Юрова сказала у відеоінтерв'ю, опублікованому на сайті партії "Альянс лібералів і демократів за Європу", пише Цензор.НЕТ.

Читайте також: Євросоюз і Україна обговорили санкційну політику щодо окупованого РФ Криму

Зокрема її запитали про політика, з яким би вона хотіла помінятися місцями на один день. "Я думаю, що я би переїхала в Москву і замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я би повернула Крим назад Україні", - відповіла віцепрезидентка Єврокомісії, передає УНІАН.