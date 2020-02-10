 Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо" показали, як це відбувається.
Навесні в додатку "Дія" з'являться студентський квиток, автоцивілка та ID-картка. Додаток завантажили вже понад мільйон громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо" показали, як це відбувається.
Навесні в додатку "Дія" з'являться студентський квиток, автоцивілка та ID-картка. Додаток завантажили вже понад мільйон громадян.
Анекдот.
"Одна фирма решила сделать из дер@ма сливочное масло.
Через пол года отчитались о проделанной работе.
Все, как и прежде, но на хлеб уже хорошо намазывается.
Приятного аппетита!"
Margarita Y.
Кіборг Олег Гервас виграв суд проти народного депутата Антона Яценка, який назвав його «мародером і вбивцею мирних жителів». .
«Печерський суд виніс рішення за позовом кіборга Олега Герваса проти нардепа Яценка про захист честі і гідності.
Коли і їх "оцифрують", і цікаво, як впадуть статки керівників цих служб?