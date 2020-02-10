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Все про:перевірка (388) патрульна поліція (976) діджиталізація (47) Дія (9)

 Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія". ВIДЕО

Патрульні поліцейські у всіх регіонах країни вже перевіряють цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію автомобілів у водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо" показали, як це відбувається.

Навесні в додатку "Дія" з'являться студентський квиток, автоцивілка та ID-картка. Додаток завантажили вже понад мільйон громадян.

Читайте також: Через "Дію" не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить "не вестися на фейки"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174843
 
   
 Топ коментарі
 


Margarita Y.



Кіборг Олег Гервас виграв суд проти народного депутата Антона Яценка, який назвав його «мародером і вбивцею мирних жителів». .
«Печерський суд виніс рішення за позовом кіборга Олега Герваса проти нардепа Яценка про захист честі і гідності.

Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 9222
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А скажіть но - які гарантії, що мої особисті дані не потраплять до третіх осіб, наприклад у ФСБ?
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Не лише потраплять, але на вас ще й російський паспорт випишуть.
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Не все хорошо то, что на хлеб намазывается.
Анекдот.
"Одна фирма решила сделать из дер@ма сливочное масло.
Через пол года отчитались о проделанной работе.
Все, как и прежде, но на хлеб уже хорошо намазывается.
Приятного аппетита!"
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Береш шматок зеленого гівна і розмазуєш смарфоном. Дуже гарно розмазується
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Злий Укр Це рецепт для зебобіків.Найголовніше,що вони повинні собі на лице це наносити.
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Хотите отцифроваться и стать "не уловимым Джо в смартфоне " милости просим потрульная полиция будет рада и приветствует всех желающих и пойдёт на встречу Цифровое водительское удостоверение: как патрульные проверяют электронные документы в приложении "Дія" - Цензор.НЕТ 7568
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А скажіть но - які гарантії, що мої особисті дані не потраплять до третіх осіб, наприклад у ФСБ?
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Не лише потраплять, але на вас ще й російський паспорт випишуть.
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а на новый паспорт еще и кредит возьмут Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 3732
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а як вони зараз не потрапляють?))) адже зараз так само вся інформація зберігається на серверах.
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Margarita Y.



Кіборг Олег Гервас виграв суд проти народного депутата Антона Яценка, який назвав його «мародером і вбивцею мирних жителів». .
«Печерський суд виніс рішення за позовом кіборга Олега Герваса проти нардепа Яценка про захист честі і гідності.

Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 9222
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В цивілізованих країнах практично не можливо побачити таку картинку. За порушення правил приходить штраф (не малий) на основі відео спостереження.
Коли і їх "оцифрують", і цікаво, як впадуть статки керівників цих служб?Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія" - Цензор.НЕТ 6066
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Теперь заживем! Виртуальную икру на виртуальное масло с хлебом будем мазать. Зеленский похоже еще с горшка не слез. Детство в жопе!
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аваков **** брат азарова.... по говору слышно...
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