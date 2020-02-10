 Цифрове посвідчення водія: як патрульні перевіряють електронні документи в додатку "Дія". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо" показали, як це відбувається.

Навесні в додатку "Дія" з'являться студентський квиток, автоцивілка та ID-картка. Додаток завантажили вже понад мільйон громадян.

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