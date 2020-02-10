 "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила після судового засідання.

"Я була присутня на всіх судах, які відбуваються... Вся країна, у справі Шеремета, щонайменше, зробила свої висновки: ми розуміє, що потрапили в тоталітарну державу, правоохоронці - це найманці системи і система закриває без доказів. Коли ми готувалися сьогодні до суду, ми виходили з цього... я приймаю цей бій і якщо мене боїться особисто Зеленський Володимир Олександрович і вважає, що мене можна посадити за попередження, ... я виїм йому мозок. Нехай це теж якось кваліфікують – може, як канібалізм", - заявила Звіробій у залі суду.

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