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Все про:суд (5901) Звіробій Маруся (26)

 "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО

Маруся Звіробій вважає упередженим рішення Печерського суду, який обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила після судового засідання.

"Я була присутня на всіх судах, які відбуваються... Вся країна, у справі Шеремета, щонайменше, зробила свої висновки: ми розуміє, що потрапили в тоталітарну державу, правоохоронці - це найманці системи і система закриває без доказів. Коли ми готувалися сьогодні до суду, ми виходили з цього... я приймаю цей бій і якщо мене боїться особисто Зеленський Володимир Олександрович і вважає, що мене можна посадити за попередження, ... я виїм йому мозок. Нехай це теж якось кваліфікують – може, як канібалізм", - заявила Звіробій у залі суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд обрав Звіробій запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: їй надягнуть електронний браслет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174822
 
   
 Топ коментарі
 
тебе для этого понадобится МИКРОСКОП и ПИНЦЕТ!
"Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий - Цензор.НЕТ 6759
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Маруся, Вы рискуете остаться голодной.
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Маруся красава, троллит зебила. Ведь всем извесно, что мозгов там кот наплакал или совсем нима "Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий - Цензор.НЕТ 2600
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Проблема в другом- в Украине сегодня нет Президента, есть жалкий актеришка, изображающий его, бздливый, сцикливый нелох, уже и сам понимающий, что влез "не в свои сани", и панически ищущий выход. А то что не досидит, нет сомнения, но для украинцев нужно понимать, какие руины оно оставит после отлета самолета на Тель Авив.
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Да, Зеля пришел на хайпе "только не Порох", это понятно. Да, в политике он не шибко силен, это тоже факт. Но это не повод каждому требовать от него личной встречи и говорить ему, что делать.
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но теперь ЗЕбене очевидно придется пройти психологическую экспертизу и явиться на очную ставку с угрожающей ему Марусей "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 5594
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Поц ти лахтинський. Нехай тобі найближчий опер чи дільничний мент пояснить що у кримінальній справі має бути потерпіла сторона.
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якщо ти й справді зі штатів то у вас всі нормальні президенти побували в шкурі військового
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Раб! Тьі кудой-та омеряканский-та флаг вьівесил! Таких холопов в заморской стороне нетутя!
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Рабам слова не давали. Пшло звідси, шелудиве.
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Это ты представителю власти в Украине т.е. народу говоришь?
Да кто ты вообще такая по сравнению с зезидентом?
Хорошего слугу выбрали зелебени.
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Под самым красивым павлиньим хвостом всегда находится обычная куриная ж*па))) (с)
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Печерский суд-
самый "пещерный" суд в мире
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Респект, Маруся! Її гумор просто вражає! І напевно доводить до уссику главнюка.
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Это у нее не юмор, она реально долбонутая на всю голову.
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Чув новину, тільки що у бік Банкової проїхала колона асенізаторів. Кажуть хтось усрався аж на Осокорки чуть ))
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дурбЭлык зЭля и ссыкун - аргументирую....

зЭля и его "команда" так зассали слов - и их геометрическую прогрессию, что забыли что ПИАР - им ли не знать, что это это такое...- сейчас РАБОТАЕТ не на него и них , а НАОБОРОТ... Во все ВРЕМЕНА будут за тех кого ГНОБИТ именованая "власть"...- хоть во-времена Римской Империи - хоть сейчас...

.... а потому ссыкун и дурбЭлык (-и) - зЭля и его "команда"...
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Пісня оцих ґешпанських хлопців згадалася...
Avulsed - Sweet Lobotomy (live in Madrid)

СМАЧНА ЛОБОТОМІЯ

Він шукає у темряві ночі
Безневинних молодих студентів
Переважно дівчат, або геїв
Вони найслабкіші жертви

Ховаючись у темряві
Раптово наносить ззаду
Важкий удар по голові
Котрий позбавляє свідомості

Тіло має бути живим
Коли він принесе його додому
І прив'яже до крісла
Внизу в підвалі

Голить голову налисо
І малює олівцем лінії
Просто на шкірі
Де зробити розтин

Відкриває череп
Оголює моск
Жертва ще жива
Верещить в болю

Повна ложка сірої маси
Смачна лоботомія

Це його пристрасть, вишуканий каприз
Доступний лише для тонких натур
Кожен нейрон має бути живим
Просто з черепа в рот

І він стає все розумнішим
Коли їсть все більше моску
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ОВОЩ падал в обморок от прилета яйца...
А ЗЕнька от прилета твита)))

Малкий ссыкливый поц превзошел даже Януку!))))
Ростов уже заждался ШанПанЗЕя...
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Гонорея (шуткує). Та то якесь випадєніє.
(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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бубочка еще с итальянского шопинга не вернулося?)
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ОВОЩ падал в обморок от прилета яйца...
А ЗЕнька от прилета твита)))

Малкий ссыкливый поц превзошел даже Януку!))))
Ростов уже заждался ШанПанЗЕя...
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"Я выем Зеленскому мозг. Пусть это квалифицируют как каннибализм", - Звиробий. - сомневаюсь что что-то получится, даже в Израиле на 7 канале говорят, что там это ограничено. -
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
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банит соевая модерация беспощадно.. но мы же прорвёмся=))))) 5 раз меняю айпи.. имейте совесть.. все равно зайду=))
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...тяжело тебе, испанец, но ты прорывайся... "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 5501
"Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 4151
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Самое интересное во всей этой истории, что Народный депутат и миллионер Семинский не может заставить Ериняка отвечать за свои кровавые злодеяния. Что же говорить о сотнях простых жертвах крымского убийцы. А все почему? Потому, что бандиту Ериняку «по гроб жизни обязан» нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Ведь когда-то Молдаван спас тогда ещё артиста квартала 95 от гнева самого Кадырова. Вот и завязалась дружба. А Ериняк из убийцы и похитителя людей превратился в мецената и даёт советы Зеленскому с многочисленных бредовых статей в интернете, где пиарщики вкладывают в уста рецидивиста и уголовника фразы, при произношении которых в реальной жизни у Ериняка вывихнулась бы челюсть.
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А що робити тим кого ********** посилав у сраку ?
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Маруся, скільки потрібно кетчупу, ткемалі, щоб не так нудило?! Зварене все своїми руками, з натуральних продуктів... Кетчуп - п"яти видів. Можу зробить гірчицю, хрін, кількома видами. В холодильнику банка "фірмового", за власним рецептом, "чортополоху"... І не треба бояться, що його мозок вплине на Ваші розумові здібності - читав, ще в юності, книгу якогось середньоазіатського письменника. Там дехкани вирішили покарать лихого муллу - звести його з розуму. За повір"ям, в цьому допомагає мозок віслюка, доданий в їжу. Нагодували, таємно. Не допомогло... Тоді вони зробили по-іншому - впіймали увечері, зв"язали, заткнули рот, спустили штани, підвісили за ноги до стовпа, в зад увіткнули свічку, запалили і пішли... Він висів до ранку, свічка горіла, і гарячий віск стікав до "підсвічника"...
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Я уверен Зеля сам не рад, все что он делал он всегда делал только ради рейтинга, а тут рейтинг сильно страдает.
Поэтому я уверен что это происки Коломойского - чтобы Зе был сговорчивее и не мешал "забрать" Приватбанк. Беня явно дает понять что он может помножить рейтинг Зели на 0.
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До чого тут порохоботка до двох главзебілів? Тут - не економіка, не розбірки, тут банальна психіатрія. Доречі, коли Зе здасть аналізи на наркотики?
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Рейтинг падал вниз стремительным домкратом. (с)
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Да впаять ей три года,может поумнеет.
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Сформулюй - за що? За мокрі памперси Шмаклі, так це до медиків, а до суддів.
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Пацак, твою жену посадить на 10 лет "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 6894
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Не смешно! Уйлостан готовится к войне, перестраивая армию, испытывая новые вооружения в Украине и Сирии, а наш президент воюет с женщинами, болтающими на кухне!
Стыдко, как мужчине, испугаться такой угрозы! Янык хоть от реального яйца падал в обморок, а ты из за чего обосрался то так?!
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Звідки там моск? В нього голова - суцільна кістка! "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 5912
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а также: униженного, оскорбленного и выкупаного в ..овне "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 3602
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Я так понимаю к тому кто на неё подал в суд у неё претензий нет, претензии к суду и к президенту, который якобы её боится хотя это просто смешно.
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Заявление от Блазня. Ты все проспал.
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...твои родные не против того, что ты постишь свои семейные фото без их разрешения? "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 826
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Всех шоколадных ублюдков ждёт мать сыра земля... и модерацию в том числе.. живите пока можете "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 3472 выгнали шоколадную гниду, выгоним и вас!
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Влажные мечты пацака-недочеловека. "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 4116
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а еще говорят что у нас в стране нет гражданского конфликта и все друг друга любят.
Мы сами виноваты что делим украинцев - на зедебилов, порохоботов, сепаров, ватников и т.д. Как с таким отношением к людям построить нормальную страну?????
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Так сваливай на историческую родину, кто мешает?
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...запомни на всю свою оставшуюся недолгую жизнь, вася...
"Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 6621
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Излировать....., в голове вавка!
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И правильно что боится. Ета полусумашедшая радикалка, не хочет и не знает что такое жить в мире, спокойствии и стабильности. Ее духовная подпитка - ето кровь, страдания и война. Зеля конечно клоун, на него многие форумчане справедиво бочку катят, но в данном случае он прав, вот из-за таких как ета Маруся война на востоке Украины и не заканчивается. Что она пропагандирует - ненависть, бесконечную войну и безысходность.
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Както уж слишком лаконично, я бы сказал... "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 4317
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Як з "найвеличнішого" за один день перетворитись на "потерпілого"

Участь в АТО є обтяжуючою обставиною, оскільки підозрювана може сховатися на фронті. А Зеленський, згідно матеріалів справи, є потерпілим.

Марусе Зверобой в суде избирают меру пресечения по факту угрозы убийством Зеленскому. Пипец она их там строит)))- Пэт Люра (@Pet_lyra) February 10, 2020
Суд зобовязав Марусю Звіробій носити електронний браслет. Вона має здати закордонний паспорт, їй заборонено залишати межі Київської області. Обмеження встановлені до 9 квітня.

Mason Lemberg: В нашій історії вже був президент, якого визнавали потерпілим.

"Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій - Цензор.НЕТ 6984
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Я ніколи не любив мусорів ще з совкових часів. Заодно з ними всіх, хто має відношення до здійснення правоблуддя. На цей час я їх взагалі ненавиджу лютою ненавистю. Якби вони всі раптом разом здохли, в моїй душі не ворухнулась би ні одна струна співчуття ні здохлим, ні всій їхній поганській рідні.
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Хммм.......ууу... как стильно. Я знаю еще ОДНИХ!!!(это сообщество существ -правильно) которые едят мозги и пьют кровь. Дык вы их тоже знаете по перевалу Дятлова. Кровь для них энергетическая субстанция. Кстати вот почему чупакабра складывает кроликов рядами. Чтобы глобстеру удобнее пить кровь.
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да отпустите вы её на всё 4 стороны. не обращать внимания и забыть.
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Эти слуги олигархов и зе всего за полгода стали врагами украинского народа. Это уже факт!
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