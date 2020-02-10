 "Я виїм Зеленському мозок. Нехай це кваліфікують як канібалізм", - Звіробій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила після судового засідання.
"Я була присутня на всіх судах, які відбуваються... Вся країна, у справі Шеремета, щонайменше, зробила свої висновки: ми розуміє, що потрапили в тоталітарну державу, правоохоронці - це найманці системи і система закриває без доказів. Коли ми готувалися сьогодні до суду, ми виходили з цього... я приймаю цей бій і якщо мене боїться особисто Зеленський Володимир Олександрович і вважає, що мене можна посадити за попередження, ... я виїм йому мозок. Нехай це теж якось кваліфікують – може, як канібалізм", - заявила Звіробій у залі суду.
Да кто ты вообще такая по сравнению с зезидентом?
Хорошего слугу выбрали зелебени.
самый "пещерный" суд в мире
зЭля и его "команда" так зассали слов - и их геометрическую прогрессию, что забыли что ПИАР - им ли не знать, что это это такое...- сейчас РАБОТАЕТ не на него и них , а НАОБОРОТ... Во все ВРЕМЕНА будут за тех кого ГНОБИТ именованая "власть"...- хоть во-времена Римской Империи - хоть сейчас...
.... а потому ссыкун и дурбЭлык (-и) - зЭля и его "команда"...
Avulsed - Sweet Lobotomy (live in Madrid)
СМАЧНА ЛОБОТОМІЯ
Він шукає у темряві ночі
Безневинних молодих студентів
Переважно дівчат, або геїв
Вони найслабкіші жертви
Ховаючись у темряві
Раптово наносить ззаду
Важкий удар по голові
Котрий позбавляє свідомості
Тіло має бути живим
Коли він принесе його додому
І прив'яже до крісла
Внизу в підвалі
Голить голову налисо
І малює олівцем лінії
Просто на шкірі
Де зробити розтин
Відкриває череп
Оголює моск
Жертва ще жива
Верещить в болю
Повна ложка сірої маси
Смачна лоботомія
Це його пристрасть, вишуканий каприз
Доступний лише для тонких натур
Кожен нейрон має бути живим
Просто з черепа в рот
І він стає все розумнішим
Коли їсть все більше моску
А ЗЕнька от прилета твита)))
Малкий ссыкливый поц превзошел даже Януку!))))
Ростов уже заждался ШанПанЗЕя...
(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
А ЗЕнька от прилета твита)))
Малкий ссыкливый поц превзошел даже Януку!))))
Ростов уже заждался ШанПанЗЕя...
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
ВОДКИ НЕТ!
ИДИ ДОМОЙ...
Поэтому я уверен что это происки Коломойского - чтобы Зе был сговорчивее и не мешал "забрать" Приватбанк. Беня явно дает понять что он может помножить рейтинг Зели на 0.
Стыдко, как мужчине, испугаться такой угрозы! Янык хоть от реального яйца падал в обморок, а ты из за чего обосрался то так?!
Мы сами виноваты что делим украинцев - на зедебилов, порохоботов, сепаров, ватников и т.д. Как с таким отношением к людям построить нормальную страну?????
Участь в АТО є обтяжуючою обставиною, оскільки підозрювана може сховатися на фронті. А Зеленський, згідно матеріалів справи, є потерпілим.
Марусе Зверобой в суде избирают меру пресечения по факту угрозы убийством Зеленскому. Пипец она их там строит)))- Пэт Люра (@Pet_lyra) February 10, 2020
Суд зобовязав Марусю Звіробій носити електронний браслет. Вона має здати закордонний паспорт, їй заборонено залишати межі Київської області. Обмеження встановлені до 9 квітня.
Mason Lemberg: В нашій історії вже був президент, якого визнавали потерпілим.