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 Суспільство
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Все про:ліс (284) ОДА (735) Харківщина (855) Кучер Олексій (9)

 Губернатор Харківщини Кучер зустрівся з людьми, які виступали проти вирубування лісів в області: "Чорні лісоруби і ті, хто їх покривають, сидітимуть". ВIДЕО

Голова Харківської облдержадміністрації запросив до себе групу протестувальників, які збиралися мітингувати проти вирубування лісу.

7 лютого громадські активісти спочатку пікетували ГУ Національної поліції та СБУ Харківської області, а потім прийшли до стін ХОДА. Необхідність мерзнути під вікнами відпала - Олексій Кучер запросив усіх до приміщення та запевнив учасників акції, що Харківська облдержадміністрація для них відкрита, повідомили в прес-службі ОДА.


"Після призначення головою Харківської обласної державної адміністрації на кожній координаційній нараді з правоохоронцями я порушую питання щодо припинення вирубування лісу. Зі свого боку я роблю все для того, щоб цього ганебного явища в Харківській області не було", - наголосив голова ХОДА.

Нагадаємо, що Кучер неодноразово публічно звертався до новопризначеного голови Державного агентства лісових ресурсів з вимогою звільнити з посади голову Гутянського лісгоспу Віктора Сису, який вважається головним організатором масового незаконного вирубування лісу.

Під час розмови у сесійному залі ХОДА представник ВГО "Потон" Павло Онищенко повідомив, що активісти організації неодноразово зверталися до правоохоронних органів з питань незаконного вирубування та надавали відеодокази з місць подій, проте належної реакції не було.

"Ми не знаємо, до кого вже звертатися. До вас - ви людина нова. До вас є довіра. Нашою організацією було виявлено низку порушень, незаконних рубок, незаконних пилорам. Знято велику кількість відеоматеріалу. Ми провели багато годин у лісах, написали низку заяв у поліцію. І ні за однією нашою заявою нас не допитали. Це вирок. Поліція навіть не вдає, що хоче розібратися", - заявив Павло Онищенко.

Олексій Кучер нагадав, що на нараді в обласній прокуратурі попередив співробітників правоохоронних органів про наслідки, які матиме покривання злочинців або просто бездіяльність у цьому питанні.

"Я пообіцяв усім, що вони будуть сидіти. Особи, які будуть покривати "чорних лісорубів", правоохоронці - вони всі будуть сидіти. Якщо хтось не бачить можливості в собі припинити це покривання, йому краще просто звільнитись, покинути правоохоронні органи", - сказав голова ХОДА.

Керівник області запросив громадських активістів до створення спільної робочої групи. Олексій Кучер також запросив представників ГО, які боряться проти вирубування лісу, взяти участь у найближчій координаційній нараді керівництва ХОДА з правоохоронними органами області.

Вчора на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Гончарук повідомив, що одіозного "чорного лісоруба" Віктора Сису було нарешті було звільнено з посади, а обсяги "незаконник рубок на підприємстві" оцінено в 32 млн державних збитків. Завдяки активній позиції влади він наразі під домашнім арештом, ведеться слідство.

Нагадаємо, що у жовтні директора ДП "Гутянський лісгосп" Віктора Сису запідозрили у пропозиції хабаря детективу НАБУ. Сиса був затриманий, а потім вийшов з-під варти під заставу у 4,9 млн грн з носінням електронного засобу контролю. 13 січня керівника ДП "Гутянський лісгосп" оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до 4,2 млн грн збитків. 24 січня Віктора Сису було звільнено з посади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174786
 
 
 Топ коментарі
 
ЦН - у нас нет губерний и губернаторов. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ!!!!
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будут сидеть/ слово "будут" самое популярное в обращениях слуг народа Коломойского к украинцам.
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ЦН-постійно вживає --губернатор. В Україні немає губерній. Соромно і гидко це читати,і так ви пишете завжди. Чи ви навмисно хочете насаджувати "губернії в України"є. Пора вибачитись за це..
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ЦН - у нас нет губерний и губернаторов. НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ!!!!
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Понабирал Бутусов ваты кацапской на работу.
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Твари ненасытные --живут одним днем. все вырубить выкопать уничтожить лишь бы карман набить таких нужно садить с конфискацией до 5 го колена Губернатор Харьковщины Кучер встретился c протестующими против вырубки лесов в области: "Черные лесорубы и те, кто их покрывают, будут сидеть" - Цензор.НЕТ 3148
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Вони, суки, подумали, що у нас тут в Харківській області - тайга, *****.
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та воно навіть у луганській області, де ті ліси насаджували для захисту від пісчаних буряв, вирубують аж гай шумить.
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ви не повірите - вони їх саджають... у нові крісла
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марамої СВІДОМО перекручують інформацію та ще й язиками!!
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"Черные лесорубы и те, кто их покрывают, будут сидеть" - В ресторане? С этим губером?
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ЦН-постійно вживає --губернатор. В Україні немає губерній. Соромно і гидко це читати,і так ви пишете завжди. Чи ви навмисно хочете насаджувати "губернії в України"є. Пора вибачитись за це..
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Почему не сидят? Сидят. У каждого своя должность и своё кресло. там и сидят )))
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будут сидеть/ слово "будут" самое популярное в обращениях слуг народа Коломойского к украинцам.
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кто чем богат... На параше расейской, вот, газом зарабатывают вместо промышленных товаров. Губернатор Харківщини Кучер зустрівся з людьми, які виступали проти вирубування лісів в області: "Чорні лісоруби і ті, хто їх покривають, сидітимуть" - Цензор.НЕТ 5362
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Какой продвинутый у тебя свинарник! Вот скажи, тебе лучше будет не пожрать пару раз желудей, или пойти на колбасу?
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Очень хочу верить что защита наших лесов от уничтожения это и есть главная цель ВОО "ПОТОН" а не иная а эта акция лишь служит прикрытием. Меня насторожило то что в "соратники" этим парням из ПОТОНА быстренько подвязались херсонские члены СПУ всем известного Кивы которого "вырастил" ни кто иной как Аваков .Да и "шариёвцы" так же были замечены. С трудом вериться что они все так возбудились и активизировались из за какого то лесного князька Сысы в районе .Очень хочу быть не правым в своих сомнениях.
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вторая весна идет... БУДЕМ садить... Где-то мы это уже слышали
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поржал с кислой морды полицейского на заднем плане на фото)
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А как всё красиво начиналось .Зеленский на вертолете , гоняние чертей .Марионетка олигархов ЗЕ что то быстро сдулся !
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Очередная ВЕСНА?
Будуть сажати елки та палки!))))
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Посадки посадками, а хто ліси вирубані відновлювати буде? Бажано б запровадити програму відновлення, бо вирубано дуже багато. У сис та їм подібним та у їхніх кришувателів бажано було б конфіскувати награбастане і фінансувати цю програму за їхній рахунок.
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Я би навіть додав би таке - "сиділи, сидять і будуть сидіти"!
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Як же затібали ці довбоyоби журно/|ляді, який в хvя губернатор? В нас що, губернії? J|ідораси срані вивчить конституцію.
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Пізно пити боржомі - ліси вже вирубані, а "лісоруби" на палубах своїх яхт, в тропічних морях, біля екзотичних островів, лежать в гамаках догори животом і посилають лохам в Україні повітряні поцілунки.
https://fe8a03e2-1131-44e7-a06a-fb468c2a30d4.filesusr.com/ugd/624187_347f7e3f60824d33b1984dcb7b4bc34c.pdf
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