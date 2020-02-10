 Губернатор Харківщини Кучер зустрівся з людьми, які виступали проти вирубування лісів в області: "Чорні лісоруби і ті, хто їх покривають, сидітимуть". ВIДЕО

7 лютого громадські активісти спочатку пікетували ГУ Національної поліції та СБУ Харківської області, а потім прийшли до стін ХОДА. Необхідність мерзнути під вікнами відпала - Олексій Кучер запросив усіх до приміщення та запевнив учасників акції, що Харківська облдержадміністрація для них відкрита, повідомили в прес-службі ОДА.





"Після призначення головою Харківської обласної державної адміністрації на кожній координаційній нараді з правоохоронцями я порушую питання щодо припинення вирубування лісу. Зі свого боку я роблю все для того, щоб цього ганебного явища в Харківській області не було", - наголосив голова ХОДА.

Нагадаємо, що Кучер неодноразово публічно звертався до новопризначеного голови Державного агентства лісових ресурсів з вимогою звільнити з посади голову Гутянського лісгоспу Віктора Сису, який вважається головним організатором масового незаконного вирубування лісу.

Під час розмови у сесійному залі ХОДА представник ВГО "Потон" Павло Онищенко повідомив, що активісти організації неодноразово зверталися до правоохоронних органів з питань незаконного вирубування та надавали відеодокази з місць подій, проте належної реакції не було.

"Ми не знаємо, до кого вже звертатися. До вас - ви людина нова. До вас є довіра. Нашою організацією було виявлено низку порушень, незаконних рубок, незаконних пилорам. Знято велику кількість відеоматеріалу. Ми провели багато годин у лісах, написали низку заяв у поліцію. І ні за однією нашою заявою нас не допитали. Це вирок. Поліція навіть не вдає, що хоче розібратися", - заявив Павло Онищенко.

Олексій Кучер нагадав, що на нараді в обласній прокуратурі попередив співробітників правоохоронних органів про наслідки, які матиме покривання злочинців або просто бездіяльність у цьому питанні.

"Я пообіцяв усім, що вони будуть сидіти. Особи, які будуть покривати "чорних лісорубів", правоохоронці - вони всі будуть сидіти. Якщо хтось не бачить можливості в собі припинити це покривання, йому краще просто звільнитись, покинути правоохоронні органи", - сказав голова ХОДА.

Керівник області запросив громадських активістів до створення спільної робочої групи. Олексій Кучер також запросив представників ГО, які боряться проти вирубування лісу, взяти участь у найближчій координаційній нараді керівництва ХОДА з правоохоронними органами області.

Вчора на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Гончарук повідомив, що одіозного "чорного лісоруба" Віктора Сису було нарешті було звільнено з посади, а обсяги "незаконник рубок на підприємстві" оцінено в 32 млн державних збитків. Завдяки активній позиції влади він наразі під домашнім арештом, ведеться слідство.

Нагадаємо, що у жовтні директора ДП "Гутянський лісгосп" Віктора Сису запідозрили у пропозиції хабаря детективу НАБУ. Сиса був затриманий, а потім вийшов з-під варти під заставу у 4,9 млн грн з носінням електронного засобу контролю. 13 січня керівника ДП "Гутянський лісгосп" оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до 4,2 млн грн збитків. 24 січня Віктора Сису було звільнено з посади.