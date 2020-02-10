 Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Вражаючі за своєю документальністю фото зі стратою фашистських військових, виснажливим форсуванням радянськими воїнами стратегічних об'єктів, розвагами дітей, чиє дитинство забрала війна, знівеченими пораненнями тілами загиблих військових - усіх їх свого часу намагався вивезти через аеропорт "Київ" ("Жуляни") в Берлін громадянин Німеччини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 301 документальну фотографію митниця передала Центральному державному кінофотофоноархіву.
"Усі фотографії можна умовно поділити на кілька груп. Перша - 25 фото з подіями заключного етапу Другої світової війни, друга - 16 фото із зображенням страти нацистських злочинців у Миколаєві та Києві 1945-46 років, та інші - портрети нацистських лідерів і дії німецько-фашистської армії та флоту", - зазначила київська митниця.
Повідомляється, що автором другої групи фото, з огляду на штампи, є відомий гранд фотографії 30-50-х років - військовий фотограф ТАСС Георгій Угринович. На деяких фото є штампи - "спецфонд МВС УРСР" і "погашено" або "знято з обліку".
"Оскільки окремі фото - як зображення нацистського військового, який сидить на голові пам'ятника Леніну, або фото сплячого фашистського льотчика на крилі військового винищувача, - за словами фахівців, до недавнього часу не могли бути виставлені публічно з етичних і ідеологічних міркувань радянської влади, отже - вони є дуже цікавими для любителів", - зауважили митники.
Зазначається, що незабаром унікальні фотографії, після ретельної обробки фахівцями архіву, з'являться у вільному доступі для режисерів документального та художнього кіно, дослідників Другої світової війни і журналістів.
чел денех кому то заплатил (скорее всего работнику архива в который их опять и вернули)
надо было ему хоть мемориальную доску
с маршалом жуковым завернуть
https://www.youtube.com/watch?v=wiIMqj0_Zkc
https://www.youtube.com/watch?v=M0GIDKzVi5w
Заодно и сдали на границе.
Это по украински.
Наприклад :Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України
Про затвердження Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання
В законі це "колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність".
Треба було отримати дозвіл після експертного оцінювання,заплатити досить значний збір,і т.п.
лет 20 назад один знакомый бюргер попросил мну найти на карте место гибели его отца. в извещении написано, шо деревня никольское, смоленской, 25 км от ельня )) улыбнуло, шо никольское - непроизносимое слово для бюргера )). так среди присланных вдове его личных вещей, - перстень, женская перчатка и кружевной носовичок была и вот такая фотка 9х12, снятая на месте захоронения его камрадами. 3 могилы и несколько вермахтовых солдат возле. в сопроводиловке написано - "...камрады похоронили его, украсив могилу свежими еловыми ветками...". фотики уже в те времена были у бюргеров и их солдат рядовой весчью.
"Клопотання про право на вивезення культурних цінностей подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення.
До клопотання додаються: документ, що посвічує заявника, документ, що підтверджує право власності заявника на культурні цінності;два примірники переліку культурних цінностей, які вивозяться, тимчасово вивозяться, встановленого зразка згідно з додатком 2 (у
разі потреби);
2.2. Порядок проведення державної експертизи культурних
цінностей та розміри плати за неї визначаються та затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
2.3. Рішення про можливість або неможливість вивезення
культурних цінностей за межі України і видачу свідоцтва приймає
Державна служба контролю або уповноважений Державної служби
контролю на підставі висновку державної експертизи і поданих
документів.
2.7. Якщо за результатами державної експертизи культурна
цінність дає підстави для занесення її до Державного реєстру
національного культурного надбання, матеріали державної експертизи
передаються відповідному центральному органові виконавчої влади
незалежно від згоди власника, який порушив клопотання. " і т.п.
Все просто: фраєр тупо хотів провезти контрабасом і за це поплатися.
Сообщается, что автором второй группы фото, судя по штампам, является известный гранд фотографии 30-50-х годов - военный фотограф ТАСС Георгий Угринович. На некоторых фото есть штампы - "спецфонд МВД УССР" и "погашено", или "снято с учета". Источник: https://censor.net.ua/v3174761
Это- оригиналы! И- весьма недешевые.
А далі читаємо про "форсування радянськими воїнами" (як це ще не написали визволителями,?...) стратегічних об"єктів. За цією логікою пресслужби митниці (кваліфікацією військових за партійно-ідеологічними мірками) варто би написати "форсування московсько-більшовицькими окупантами" стратегічних об"єктів.
Стидоба.