 Громадянин Німеччини намагався вивезти з України 300 документальних фотографій, зроблених під час Другої світової війни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

"Вражаючі за своєю документальністю фото зі стратою фашистських військових, виснажливим форсуванням радянськими воїнами стратегічних об'єктів, розвагами дітей, чиє дитинство забрала війна, знівеченими пораненнями тілами загиблих військових - усіх їх свого часу намагався вивезти через аеропорт "Київ" ("Жуляни") в Берлін громадянин Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 301 документальну фотографію митниця передала Центральному державному кінофотофоноархіву.

"Усі фотографії можна умовно поділити на кілька груп. Перша - 25 фото з подіями заключного етапу Другої світової війни, друга - 16 фото із зображенням страти нацистських злочинців у Миколаєві та Києві 1945-46 років, та інші - портрети нацистських лідерів і дії німецько-фашистської армії та флоту", - зазначила київська митниця.

Повідомляється, що автором другої групи фото, з огляду на штампи, є відомий гранд фотографії 30-50-х років - військовий фотограф ТАСС Георгій Угринович. На деяких фото є штампи - "спецфонд МВС УРСР" і "погашено" або "знято з обліку".





"Оскільки окремі фото - як зображення нацистського військового, який сидить на голові пам'ятника Леніну, або фото сплячого фашистського льотчика на крилі військового винищувача, - за словами фахівців, до недавнього часу не могли бути виставлені публічно з етичних і ідеологічних міркувань радянської влади, отже - вони є дуже цікавими для любителів", - зауважили митники.

Зазначається, що незабаром унікальні фотографії, після ретельної обробки фахівцями архіву, з'являться у вільному доступі для режисерів документального та художнього кіно, дослідників Другої світової війни і журналістів.

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