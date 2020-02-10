 "Бійці полку "Азов" зайняли 6 населених пунктів і відкинули окупантів на 20 км від Маріуполя", - сьогодні 5-та річниця широкинської наступальної операції. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Тоді бійцям полку "Азов" вдалося відкинути окупантів на 20 кілометрів від Маріуполя. 24 січня російські війська обстріляли із РСЗВ "Град" це місто. Широкинська операція дозволила убезпечити промислове місто від подібних атак.

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