 "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, реакцію на президента РФ вирішив перевірити один з мешканців будинку. Для цього він повісив його портрет і встановив камери спостереження.
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+19
а чё шариковой ручкой? надо было каленым железом...и на лоб!
+14
Шутника который повесил портрет Хуйла
- уже кстати арестовали....
- уже кстати арестовали....
- Нет, это не Чайковский. Это - хренников , но не Тихон Николавевич
Може твоє проксі якість зменшує.
Не всё так однозначно ...