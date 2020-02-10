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 Суспільство, За кордоном
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Все про:ліфт (16) Путін (16351) Росія (26400)

 "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті. ВIДЕО

Жителі московської багатоповерхівки здивувалися портрету президента РФ Володимира Путіна в ліфті свого будинку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, реакцію на президента РФ вирішив перевірити один з мешканців будинку. Для цього він повісив його портрет і встановив камери спостереження.

Також дивіться: "Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174740
 
   
 Топ коментарі
 
а чё шариковой ручкой? надо было каленым железом...и на лоб!
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Шутника который повесил портрет Хуйла
- уже кстати арестовали.... "У, #б твою мать, бл#дь! Черта повесили с рогами! Охренели!" - реакция жителей московской многоэтажки на портрет Путина в лифте - Цензор.НЕТ 3959
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тобто украинцы- патриоты в этом подьезде не живут.
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Судя по видео рейтинг ***** в параше 0%. А у нашего зё больше - целых 3.9%.
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Старые люди сами себе рот заткрывают-боятся что-то Плохое на камеру сказать!
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- Это Чайковский?
- Нет, это не Чайковский. Это - хренников "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 8610, но не Тихон Николавевич
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Кстати , парадоксально звучит но , по исследованиям социологов - чем ниже социальный статус кацапа , чем он беднее , тем больше поддерживает режим х.йла "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 9765 .... Хотя по всем правилам должно быть наоборот ,, недовольные жизнью всегда власть ненавидят . "У, й#б твою мать, бл#дь! Чорта повісили з рогами! Охрініли!" - реакція жителів московської багатоповерхівки на портрет Путіна в ліфті - Цензор.НЕТ 9351 .
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Кацапи, у них все через зад та навпаки.
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Кацапи нагадують мурашину агломерацію. Кожна "одиниця" запрограмована на вузьку функцію, індивідуальних мізкі нема, тому сподіваються на "верховний розум" і боготворять його.
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Дивно, що ніхто цей портрет не вкрав. Хтось повинен був його вкрасти, це ж кацапи, а вони все крадуть. Я розчарована.
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Это ж не унитаз ! Они только толчки тырить умеют
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хто ж там тоді смердів "крим наш", якщо всі плюються як на диявола на того путіна ! )))
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А вам тоже показалось что ребёнок сказал немного не то что родителям показалось?
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не вистачає черної стрічки на отому лайні!!!!
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Почему на Цензоре видосы всегда ужасного качества, хотя в оригинале они все нормальные.
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Нічим не відрізняється.
Може твоє проксі якість зменшує.
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Смеетесь? Это же глаз можно вырвать. Что за криворукость.
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ВОТ ОНИ 83% или сколько там последний раз ВЦИОМ рисовал, сразу видно - народная любовь.
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Если в мацкве и питере сцаря недолюбливают, то в регионах народ на него молится
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Справи в москалів пішли погано. Не сказати що б зовсім погано, можна навіть сказати що добре, але з кожним роком все гірше і гірше...
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В регионах России где более-менее нормально не любят Путина, а где полная жопа обожают его.
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Само лучше жить в Украине наверное во Львове там не любят Путина, а само хуже в Донецку и Луганску там Любят Путина.
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Позвоните... э... как его там? Насчёт этого чёрта.
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черт он и есть черт. а не хло какоето. абидна, да?
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