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 Курйози, За кордоном
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Все про:курйоз (497) Росія (26400) ТБ (222)

 "Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

Ведуча російського пропагандистського телеканалу "Вести: Приморье" розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат у Росії на 3 відсотки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний запис не потрапив в ефір, проте був опублікований у соцмережах і швидко поширився по мережі.

Ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій, громадяни, які зазнали впливу радіації, та інші росіяни, які отримують пільги, можуть витратити належні їм майже 1500 рублів: близько 900 рублів - на медикаменти, 137 рублів - на путівку в санаторій, а решта - на проїзд у міжнародному транспорті до місця лікування і назад.

Після слів про гроші, призначені на міжнародний транспорт, ведуча не змогла стримати сміх.

"Я намагалася, ви чули", - сказала вона, вибачившись перед колегами та намагаючись вгамувати сміх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174729
 
   
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Vіtаuskаs



Гражданская война в Украине. Свежие сводки. Бригада-200 на Донбассе пополнилась еще одним гражданином РФ - Алексеем Люликовым из Москвы, приехавшим "по братски" убивать украинцев.
Земля тебе стекловатой, Алексей! Здоровья и хорошего настроения!"Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 4996
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Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО росия... "Вы это читали? 137 рублей на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд!" - истерический смех ведущей росТВ на предэфирной записи новостей - Цензор.НЕТ 5668
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Мародер это Зеленскмй запомни уже,торговля медиапродуктом на крови с агиессором,газом,наживается на вийни,ты считай офшоры своего Вовки Оманского
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Ще трошки і Ваня порівняє ВВП ППС гітлерівської Німеччини і СРСР, та почне зігувати.
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Да пусть себе смеется.
Она в Приморье, там официально разрешили запрещенный было ввоз овощей-фруктов из китая, не могут обеспечить население иначе.
Не могут и без китайских рабочих обойтись, вот как "импортозаместились".

Запоребриком создают "стратегический запас масок медицинских" (писали российские СМИ), но не дезинфицирующих средств ("мыльно-рыльных" вещей, салфетки влажные, дезинфицирующие, и так далее).
Пусть смеется, что им еще там делать?
Весело же.
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кацапська самка гиржить пока...думає,що її не "касаєтся"...все буде,але пізніще...
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А где в списке участники штурма Зимнего и герои гражданской войны? бардак!
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Ну, про пенсии и пособия по инвалидности и в неньке тоже можно посмеяться. Хотя, я честно один раз чуть не заплакал когда для одной бабушки разница в 20 гривен (80-85 центов США) на продукт была большими деньгами. Пару раз даже бабушкам покупал овощи на рынке - огурци помидоры. меня в жизни никто так не благодарил. За 40-50 гривен. Капец.
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Капец - это помидоры по 40 гривен ЛЕТОМ !
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ролік взагалі то не про те,в кого,що більше....і до чого тут взагалі Україна?чи кацап,я
кий з....вся з мордору або за проксі перестає бути кацапом?по всьому видно,що ні
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Вона ж над ветеранами сміється, правда смішно?
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она хорошо понимает с чего смеется.....900 рэ - одна пачка лекарства,........проезд в общественном траспорте - 55 рэ за одну поездку.
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Мне это напоминает, как Петя носился с безвизом и рекламой кави в Вене и венской оперой, тоже абсолютному большинству украинцев было очень "смешно", а весной 2019 стало смешно уже и самому Пете, до сих пор хохочет. Пропаганда это зло, так как на 99% как правило это абсолютная ложь.
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Ахахаха))) Я також поржав))) Мокші то не люди)))
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