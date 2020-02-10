 "Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, курйозний запис не потрапив в ефір, проте був опублікований у соцмережах і швидко поширився по мережі.
Ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій, громадяни, які зазнали впливу радіації, та інші росіяни, які отримують пільги, можуть витратити належні їм майже 1500 рублів: близько 900 рублів - на медикаменти, 137 рублів - на путівку в санаторій, а решта - на проїзд у міжнародному транспорті до місця лікування і назад.
Після слів про гроші, призначені на міжнародний транспорт, ведуча не змогла стримати сміх.
"Я намагалася, ви чули", - сказала вона, вибачившись перед колегами та намагаючись вгамувати сміх.
Она в Приморье, там официально разрешили запрещенный было ввоз овощей-фруктов из китая, не могут обеспечить население иначе.
Не могут и без китайских рабочих обойтись, вот как "импортозаместились".
Запоребриком создают "стратегический запас масок медицинских" (писали российские СМИ), но не дезинфицирующих средств ("мыльно-рыльных" вещей, салфетки влажные, дезинфицирующие, и так далее).
Пусть смеется, что им еще там делать?
Весело же.
кий з....вся з мордору або за проксі перестає бути кацапом?по всьому видно,що ні