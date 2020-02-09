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Все про:віце-прем'єр (43) Кабмін (3655) економіка (334) Гончарук_Олексій (647)

 Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні. ВIДЕО

В уряді триває обговорення того, чи виділяти нові міністерства, а також призначення нового віцепрем'єр-міністра, який буде координувати економічний блок.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальних керівників лісових господарств на Закарпатті та Харківщині звільнено, - Гончарук

"Абсолютно точно ми хочемо посилити економічний блок, тому що у нас фокус на залучення інвестицій і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку: економіки, енергетики, інфраструктури з точки зору і з фокусом на залучення інвестицій, і для того, щоб захищати промисловість. Тому що дійсно той стан справ, який сьогодні є в промисловості, вимагає особливої ​​уваги", - сказав Гончарук.

Також він зазначив, що для виконання таких обов'язків може бути призначено нового віцепрем'єра.

За словами прем'єра, в уряді думають над тим, як посилити аграрний напрямок в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але він не бачить передумов для поділу цього відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174677
 
   
 Топ коментарі
 
...еще столько кадров не пристроены Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 810
Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 2828
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В правительстве продолжается обсуждение того, выделять ли новые министерства, а также назначение нового вице-премьер-министра, который будет координировать экономический блок.

Из чего понимаем, что в стране остался, по меньшей мере, ещё один не пристроенный еврей.
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живу в хрущевке,газом не пользуюсь с2004 года кран опломбирован!!!
пришла бумажка за доставку газа на 6 грн. !!!Запорожгаз ,вы там не офуели ???
клоуны шуруйте на сцену 95 го квартала !!! Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 19
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выпилю нах стояк на кухне заглушу нах чопиками и ведите свой
газ в обход моей кухни !!! Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 690
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Померлому майже 10 років тому українцю виставили рахунок за газ, https://uainfo.org/blognews/1581191792-pomerlomu-mayzhe-10-rokiv-tomu-***********-vistavili-rahunok.html
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Виставіть зустрічний рахунок за використання вашої труби.
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фсьо... пустили тебя по миру... такого удара не выдержит бюджет ни одного порохобота...
а жаль... мог бы ещи писАть и писАть на Цензоре...
помянем...
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та ничо страшного,пришлют третью платежку...за неиспользование газа. Гончарук заявил о планах усилить экономический блок в Кабмине - Цензор.НЕТ 2396
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...это уже четвертая будет, а третья - за транспортировку второй
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Напевне, Вірастюка візьмуть і ще декількох качків.
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В правительстве продолжается обсуждение того, выделять ли новые министерства, а также назначение нового вице-премьер-министра, который будет координировать экономический блок.

Из чего понимаем, что в стране остался, по меньшей мере, ещё один не пристроенный еврей.
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Интересно а чем можно усилить набор идиотов?
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табачную промышленность уже защитили...
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основная контрабанда-это сигареты.с росии,донбасса,приднестровья и беларуси.
для ее усиления прищемили легальных производителей.
это все что нужно знать об усилениях этой командыГончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 6216
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Дмитре, це не клоуни, це нарики і психічно хворі істоти. І повертати їх треба у спеціалізовані заклади, де подібні утримуються в ізоляції від нормальних людей.
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А этот с зелёной кружкой выглядит умнее. Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 6561
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...во-всяком случае - профессиональнее Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 8923 Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1091
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У Гончарука, такие честные глаза и такая глупая морда... -- я, прям теряюсь, в этой рекламной жопе...*)
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Не знаю, де Ви чесність там побачили. Мені - порожні. І не тільки очі. Голова теж.
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Вы Барышня... -- Вам видней! -- но я согласный...*)
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Знову ця тупа мантра про =оболваніваніє=, щоб зняти відповідальність з бидло-виборців.
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а она чем на рояле без рук ??? или я шота в этой жызни не так понел.........
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Это секрет, но даю подсказку. Она не на рояле, а вместо
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Так он же сам говорил ,что он ни черта в экономике не понимает
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помним помним - мыпостроим мыдостигним мыобеспечим от толстолобика..... у меня проссьба
большая есть к тем кто за петю топит (ботами не буду обижать) спросите у Поршенки как бы он
сейчас поступил ещё в первом туре когда бубочка уже набирал за 40% и всё было понятно, он
жалеет что не слился под унылого полковника как это сделал Садовый ??? ведь если бы Поро
шенко тогда убрал бы свою кандидатуру рейтинг клоуна если бы не рухнул то по крайней мере он перестал быть интересен а петя мог бы один срок и министром МВС побыть........ но зато и
бубочка пролетел бы.
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???
Чому це ПП мав знімати свою кандидатуру ?
Не перекладайте з хворої голови на здорову.
Вся відповідальність за те, що тепер відбувається, лежить винятково на біомасі, яка обрала тупого блазня. Крапка.
Казалося ж: ДУМАЙТЕ.
Пеця вірив в народ, в те, що то є люди, які здатні розібратися і зробити ПРАВИЛЬНИЙ вибір. А по факту в Україні більшість виборців - нарІд, манкурти, бидло.
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Тільки "воєнний блок" скорочують. А тут, нові міністри, зами, зами замів, радники, обслуга і т.д., і т.п. На які бабки жируєте?
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на наші з вами від "амстердамських" тарифів
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12 066,7
млн грн на єдиному казначейському рахунку
станом на 01.02.2020
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Строчно.! Нужны няни для членов Правительства. Звонить по телефону 522 -22 55 спросить Алексея.
Без табу не предлагать
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А якщо він ні з табу, ні без табу не вміє ? Шо тоді ?
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После этой фразы феерического премьер-дебила на душе почему-то стало тоскливо.
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економіки у нас й так не існує ...а після "усиления" похерять і рештки ...воно ублюдочне з"єднає дві платіжки за газ в одну ...але комісій банку всеодно буде дві ... порахуйте кількість домогосподарств (квартир) в україні помножте на комісію 5-7гривень мінімум ...кожен місяць ...вуаля ..."підйом" економіки ...ну далі все зрозуміло ...з миру по нитці гнойчаруку з маркаровою "сорочка"
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... .марсіянін зеленожопий бездомний ... подрочи ...може відпустить ...
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...извини, вася, но рецепт твоего домашнего врача мне не подходит... Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1384
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тобі й мізки "не підходять" ... сьогодні іудиного срібника не отримаєш ... бездомна "квартальна" шваль
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уже дают кредит под 5-7-9 %, только вот люди отказываются их брать. потому то чтобы взять миллион еще миллион нужно иметь. все для малого бизнеса. суки не думают за антикризисную программу. за то как вывести 50% экономики из тени.как повернуть налоги и сборы с таможни в бютжет. как вернуть все украденное чиновниками. но зато на полтора месяца парализуют работу парламента потому что очень нужно продать землю. обьясните мне. ЗЕ с его бандой. наи люди или чьито агенты поставленные чтобы убить Украину как государство?
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Про КВН.
...прекрасно себе помню, как в году -- где-то в середине 60хх. -- сидел у родного батьки на коленках и смотрел на Маслюкова по чёрно-белому телеку. Помню даже некоторые шутки оттель...
-- шо б мне тогда кто-то сказал, шо из-за тупых детей этих смешных студентов, я свалю из Украины! -- я б папке ухо откусил бы не глядя бы! -- ещё б тогда б...
...но ... -- Папане щас 91 год и он тоже в Мюнхене, а не в Киеве... -- и ухи у него целые -- обои...*)

А КВН продолжается!
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квн - то на московії, а в зеУкраїні - бидло-квартал.
Зате піпл в захопленні.
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-- мне так нравится с Вами общаться!

-- но где вы были и гуляли в 1963 году? -- я был совсем свободен и одинок... *)
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Здание Кабмина прочное - можно сверху достроить еще несколько этажей , чтобы там можно было разместить усилителей экономического блока...
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Профаны в экономике наконец то додумались нанять специалиста, а за одно, если что, ответит за всех
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Для усиления надо взять Усика, пару боксеров, пару культуристов, пару борцов - и сразу все станет сильнее..
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Милованов, Маркарова, Смолий\Рожкова... уже не так сильны?
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Ми думаємо над тим,щоб одну няню координував другу няню,а тих двох нянь блокував третий шефнянь.








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нужен ещё нянь, чтобы контролировать всех этих нянь
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...Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог...Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1746...
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потому что у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек.. - цитата

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Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 2555

...
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Прикидаєте, пане Василю, таварісч Гончарук перекладає з англійської: focus on ...

Певно, здерли переклад якоїсь вумної статті на економічну тематику.
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Ну, так професіонали Ж ! Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 9867
Такі калічки і переклали.
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вже і передрати з оригіналу по-людськи не можуть)))) профі...аж...не дай Боже!
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Самые высокооплачиваемые клоуны работают вовсе не в цирке.
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Это как,всем экономическим идиотам зальют в горлянку бетон и затолкают в квадратные ящики?если да - то я поддерживаю.
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гончарук хочєт усіліть правітєльство фокуснікамі.
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Эта тварь, что рулит в партии Петушария - ходит в Раду и присутствует на всех судах по добровольцам... Задает Зеле на прямую вопросы почему не закрыт сайт "миротворец" и почему не сидит Стерненко.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:

https://youtu.be/WIU08JAK_c0

Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 1893
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Льоша-самокат, на Заході дивляться, які ви довбні, і мати справу з такими пеньками і НЕПРОФЕСІОНАЛАМИ не збираються.

І записи ваших "нарад" з =порожнечами= і =туманами=, і ваші визнання, що ви - дебіли і не розбираєтеся в економіці і т.п. теж дуже цьому посприяли.

А як там комітетик порятунку економіки, га ? Результати вже є ?
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Порошенка заявил, что не позволит клоуну Зеленскому превратить свинарник в цирк.
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Відео недоступнеУ цьому відео є вміст стороннього власника (StarLight Digital), який заблокував його показ на цьому сайті або в цьому додатку.

Пинчук закодировал интернет, всё Бутусов, - шара и для тебя закончилась
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ОТ ТОБі НА УСІЛЄНіЙЄ ИКАНАМІЧЄСКОГО БЛОКА
Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 3736
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Знайомтесь :
"Слуга урода", дупотат дмитрук.
Поганяло у цього слуги (що блокував вхід до президії) - "гантеля"! Це саме той профан, що не зміг назвати (коли його запитали журналісти в кулуарах) навіть прізвище прем"єра, за якого щойно ж сам і проголосував. Це саме та тварина-сєпар, що хизувався в мережі фоткою "з самим пореченковим" (другом путіна, який спеціально приїздив на Донбас, щоб постріляти в українців). Це саме та істота, що любить світитися в одязі з прапором окупанта на плечі!
Це - Зе!КоМанда!🤮
(вбивці України)
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Обязательно усилить!!! А как же.
Психиатра нужно и двух медбратьев покрепче.
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Посмотрел видос. По конституции премьер и президент почти равноценные фигуры. Этот же вылизывает жопу ЗЕ и причмокивает от удовольствия. Противно.
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гончарук - даю совет, найми себе мендель на пол-ставки, пусть тоже время от времени заявляет, что у нас правительство одно из самых выдающихся в современном мире, один хрен будет дешевле, чем искать других профанов и дебилов, а потом возить их в трускавец арифметике и грамматике учить
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о планах усилить / А вот что уже есть. Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, вторник, 10 сентября, 2019, 01:12 41 .Слуга -соучастник своего хозяина гражданина Израиля Коломойского по мародёрству воюющей Украины : Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук 03.09.19
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С точки зрения Гончарука и его команды, усиление экономики Украины решит команда нянь. Набирается отдел нянь и вице-няня.
В бюджете выделены средства на их покупку с алиэкспресса.
Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 8781

Доставка бесплатная.
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Так Алі-експрес ніби ж припинив доставки зараз ...
Буде Льошик і весь Кабмін ридма ридати ...
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Без нянь кабмін працювати не буде. У всьому винен коронавірус.
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Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 561
Їм санітарок треба, а не нянь.
Хана економіці, одним словом. Бо імпотенти не те, що посилити, вони зробити нічого не здатні.
Це ж треба було додуматись і придумати =няню=, шоб ви виказилися. Чисто по Фрейду. Паляться на кожному слові.
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Мне полтинник,я помню "догоним и перегоним",помню "партия - наш рулевой",помню "все лучшее людям", помню "развить и углУбить",помню "лучшее в мире образование" из которого вышло все безмозглое и безрукое население.Все помню,помню даже чем это все заканчивалось.
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Сплав юного "соросятника" и порохатого "холуятника" во главе с Гончаруком показали абсолютный провал...
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...это что же, они еще одного милованова сажать с ним рядом в экономическое кресло собрались?..так не выдержит такого рулежа ни одна экономика, рухнет в дефолт... Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 3910...два дебила-это очень большая сила.. Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні - Цензор.НЕТ 3910
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