 Гончарук заявив про плани посилити економічний блок у Кабміні. ВIДЕО

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі Факти ICTV в неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно точно ми хочемо посилити економічний блок, тому що у нас фокус на залучення інвестицій і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку: економіки, енергетики, інфраструктури з точки зору і з фокусом на залучення інвестицій, і для того, щоб захищати промисловість. Тому що дійсно той стан справ, який сьогодні є в промисловості, вимагає особливої уваги", - сказав Гончарук.
Також він зазначив, що для виконання таких обов'язків може бути призначено нового віцепрем'єра.
За словами прем'єра, в уряді думають над тим, як посилити аграрний напрямок в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, але він не бачить передумов для поділу цього відомства.
пришла бумажка за доставку газа на 6 грн. !!!Запорожгаз ,вы там не офуели ???
клоуны шуруйте на сцену 95 го квартала !!!
газ в обход моей кухни !!!
а жаль... мог бы ещи писАть и писАть на Цензоре...
помянем...
Из чего понимаем, что в стране остался, по меньшей мере, ещё один не пристроенный еврей.
для ее усиления прищемили легальных производителей.
это все что нужно знать об усилениях этой команды
большая есть к тем кто за петю топит (ботами не буду обижать) спросите у Поршенки как бы он
сейчас поступил ещё в первом туре когда бубочка уже набирал за 40% и всё было понятно, он
жалеет что не слился под унылого полковника как это сделал Садовый ??? ведь если бы Поро
шенко тогда убрал бы свою кандидатуру рейтинг клоуна если бы не рухнул то по крайней мере он перестал быть интересен а петя мог бы один срок и министром МВС побыть........ но зато и
бубочка пролетел бы.
Чому це ПП мав знімати свою кандидатуру ?
Не перекладайте з хворої голови на здорову.
Вся відповідальність за те, що тепер відбувається, лежить винятково на біомасі, яка обрала тупого блазня. Крапка.
Казалося ж: ДУМАЙТЕ.
Пеця вірив в народ, в те, що то є люди, які здатні розібратися і зробити ПРАВИЛЬНИЙ вибір. А по факту в Україні більшість виборців - нарІд, манкурти, бидло.
млн грн на єдиному казначейському рахунку
станом на 01.02.2020
Без табу не предлагать
...прекрасно себе помню, как в году -- где-то в середине 60хх. -- сидел у родного батьки на коленках и смотрел на Маслюкова по чёрно-белому телеку. Помню даже некоторые шутки оттель...
-- шо б мне тогда кто-то сказал, шо из-за тупых детей этих смешных студентов, я свалю из Украины! -- я б папке ухо откусил бы не глядя бы! -- ещё б тогда б...
...но ... -- Папане щас 91 год и он тоже в Мюнхене, а не в Киеве... -- и ухи у него целые -- обои...*)
А КВН продолжается!
Зате піпл в захопленні.
-- но где вы были и гуляли в 1963 году? -- я был совсем свободен и одинок... *)
***
...
Певно, здерли переклад якоїсь вумної статті на економічну тематику.
Такі калічки і переклали.
Обращатся в ФСБУ я думаю смысла нет...
Видос очень рекомендую:
https://youtu.be/WIU08JAK_c0
І записи ваших "нарад" з =порожнечами= і =туманами=, і ваші визнання, що ви - дебіли і не розбираєтеся в економіці і т.п. теж дуже цьому посприяли.
А як там комітетик порятунку економіки, га ? Результати вже є ?
Пинчук закодировал интернет, всё Бутусов, - шара и для тебя закончилась
"Слуга урода", дупотат дмитрук.
Поганяло у цього слуги (що блокував вхід до президії) - "гантеля"! Це саме той профан, що не зміг назвати (коли його запитали журналісти в кулуарах) навіть прізвище прем"єра, за якого щойно ж сам і проголосував. Це саме та тварина-сєпар, що хизувався в мережі фоткою "з самим пореченковим" (другом путіна, який спеціально приїздив на Донбас, щоб постріляти в українців). Це саме та істота, що любить світитися в одязі з прапором окупанта на плечі!
Це - Зе!КоМанда!🤮
(вбивці України)
Психиатра нужно и двух медбратьев покрепче.
В бюджете выделены средства на их покупку с алиэкспресса.
Доставка бесплатная.
Буде Льошик і весь Кабмін ридма ридати ...
Їм санітарок треба, а не нянь.
Хана економіці, одним словом. Бо імпотенти не те, що посилити, вони зробити нічого не здатні.
Це ж треба було додуматись і придумати =няню=, шоб ви виказилися. Чисто по Фрейду. Паляться на кожному слові.