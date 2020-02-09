 Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві не знесуть, але демонтаж герба СРСР з нього передбачено законом, - директор УІНП Дробович. ВИДЕО

Як пояснив Дробович в ефірі ObozTV, прибрати радянський герб зі щита не тільки можливо, але і має бути зроблено за законом про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, інформує Цензор.НЕТ.
"Це цілком можливо, і з технічної точки зору також. Це низка процедур, технічних і юридичних, які потрібно виконати. Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу", – зазначив він.
Дробович закликав не звертати уваги на чутки про можливе знесення монумента. Він наголосив, що демонтувати саму "Батьківщину-Мати" ніхто не збирається.
"По-перше, це 300 тонн! По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура", – пояснив директор УІМП.
На запитання, скільки часу знадобиться, щоб прибрати зі статуї комуністичні символи, він відповів: "Я би дуже хотів, щоб до закінчення моєї каденції все це було цивілізованим способом (зроблено. – Ред.)".
Зараз будуть свої улюблені методично-шаблонні заготовки прописувати.
Ой людоньки що ж це робиться, в бюджеті 2 гривні а вони памятники декомунізують.
В Африці діти недоїдають, а їм більше зайнятись нема чим.
Краще б на ті гроші купили всім пенсіонерам по варенику.
Ну і інший брєд про спільну історію, міст патона, засрані хрущовки і т.д.
Бисимбаев: - Не знаю...
Старшина: - Родина это твоя мать! Понял?! А теперь Иванов скажи мне, что такое есть Родина?
Иванов - Родина это мать Бисимбаева!
- ?¿?¿! ...
я до того, що якщо якась історична памятка має реальну цінність, то не чіпайте її, хоч і савецький символ на ній
наступний крок-це авто"Масквич".таке непахане поле.
Жуть !