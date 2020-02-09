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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (7278) пам'ятник (559) декомунізація (288) Дробович (16)

 Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві не знесуть, але демонтаж герба СРСР з нього передбачено законом, - директор УІНП Дробович. ВИДЕО

Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович закликав не звертати уваги на чутки про можливе знесення монумента "Батьківщина-Мати" в Києві.

Як пояснив Дробович в ефірі ObozTV, прибрати радянський герб зі щита не тільки можливо, але і має бути зроблено за законом про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це цілком можливо, і з технічної точки зору також. Це низка процедур, технічних і юридичних, які потрібно виконати. Тут треба менше хайпу. Просто спокійно зробити справу", – зазначив він.

Дробович закликав не звертати уваги на чутки про можливе знесення монумента. Він наголосив, що демонтувати саму "Батьківщину-Мати" ніхто не збирається.

"По-перше, це 300 тонн! По-друге, це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура", – пояснив директор УІМП.

На запитання, скільки часу знадобиться, щоб прибрати зі статуї комуністичні символи, він відповів: "Я би дуже хотів, щоб до закінчення моєї каденції все це було цивілізованим способом (зроблено. – Ред.)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174673
 
   
 Топ коментарі
 
Дадим Леонидовне на щит герб Украины - Тризуб и пусть стоит на страх врагам. Тем более, что смотрит она, с оружием в руках, в правильную сторону
Теперь я знаю, и поражаюсь украинскому скульптору Василию Бородаю, которой, судя по всему, догадывался откуда в будущем придет враг. Поэтому 100-метровая скульптура смотрит на Восток. Родина - Мать смотрит на Россию. И в руках ее щит и меч. И она точно знает откуда идет фашист. Андрей Булгаров
Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 6971
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давно час, бо виходить, що в нас родіна-мать то якесь дохле ссср.
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...под хуйло другое место забронировано... Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 4534
Монумент "Родина-Мать" в Киеве не снесут, но демонтаж герба СССР с него предусмотрен законом, - директор УИНП Дробович - Цензор.НЕТ 3836
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Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович! Что это это за нецензурщина: "хайп", "каденция"? Щирый вы наш, это существительные из произведений Леси Украинки, Ивана Франко? А как вы относитесь к тому, что, к примеру, в славном британском городе Колчестер есть улица Сталина? То-то, англичане загнивают))) Надо и им ввести в действие закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.Источник: https://censor.net.ua/v3174673
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...словоблудие не поможет заболтать решение правильное, тризубу на щите быть а герб колониальный-на переплавку.... Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві не знесуть, але демонтаж герба СРСР з нього передбачено законом, - директор УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 5540..
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Коли ідіотам робити нічого, то вони герби здирають, із пам"ятників, які самі не ставили. Мізки такі ж, як і в більшовиків. Що ті руйнували всі пам"ятники, що ці. Хоча процес закономірний - заводів вже майже намає, які випускали танки, кораблі, цивільні літаки, то можна і герб зняти.
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Так ты же самый большой идиот, чего ты еще не выехал, чемодан, вокзал, на все четыре стороны.
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Заводы твои, с тысячами рабочих, которые выпускали рахитичную продукцию при огромных энергозатратах, были актуальны только в совковой изоляции. Они сами умерли потому, что не могли априори конкурировать с западными заводами при свободном рынке. Те, кто могут производить хоть что-то, что можно продать, живы и здоровы. А отрыжки совка тлеют еще.
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Ботоферми активізувались.
Зараз будуть свої улюблені методично-шаблонні заготовки прописувати.
Ой людоньки що ж це робиться, в бюджеті 2 гривні а вони памятники декомунізують.
В Африці діти недоїдають, а їм більше зайнятись нема чим.
Краще б на ті гроші купили всім пенсіонерам по варенику.
Ну і інший брєд про спільну історію, міст патона, засрані хрущовки і т.д.
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Тогда этого дедка декоммунизируйте, зачем в Украине такие памятники военным оккупантам
Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві не знесуть, але демонтаж герба СРСР з нього передбачено законом, - директор УІНП Дробович - Цензор.НЕТ 8603
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при чем тут дедок? мы декомунизируем его внука - Осла Оманского.
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от дивана дальше холодильника ті никуда не ходишь, прекращай кривлякаться, что ті типа можешь что-то сделать
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Старшина: - Бисимбаев, скажи ка мне, что такое есть Родина?
Бисимбаев: - Не знаю...

Старшина: - Родина это твоя мать! Понял?! А теперь Иванов скажи мне, что такое есть Родина?
Иванов - Родина это мать Бисимбаева!
- ?¿?¿! ...
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Исторические памятники. не подлежат декоммунизации... Уже полежат. Там авторы есть. Они были бы против. Лучше снести, или отдать где будут чтить память.
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декомунізація і зруйнувння архітектурних форм, які мають якусь (або навіть дуже високу) культурну чи історичн цінність - це різні речі.
я до того, що якщо якась історична памятка має реальну цінність, то не чіпайте її, хоч і савецький символ на ній
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Потратьте лучше эти деньги на "демонтаж" Крымского моста.
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полностью поддерживаю !
наступний крок-це авто"Масквич".таке непахане поле.
Жуть !
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