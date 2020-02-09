 У Львові водій під наркотиками 100 метрів тягнув патрульного, затиснувши руку вікном автомобіля. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці патрульної поліції Львівської області.

До патрульних звернулися оперативні працівники Управління протидії наркозлочинності (далі УПН) і повідомили, що цією вулицею невдовзі буде їхати автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа у розшуку. Також, з їхніх слів, в салоні, ймовірно, є наркотичні засоби.

Через деякий час інспектори помітили цей автомобіль і зупинили його на вулиці Ганкевича. Номерні знаки ледь проглядалися, тому поліцейські попросили водія вийти та усунути порушення.

Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом, невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному та рушив. Напарник та працівники УПН намагалися зупинити транспортний засіб.

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Протягнувши поліцейського близько 100 метрів, автомобіль зупинився. 24-річного львів‘янина затримали. Він мав ознаки наркотичного сп‘яніння. Його пасажирка, 34-річна львів‘янка, і справді значилася у розшуку Залізничним відділом поліції за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ. У неї виявили речовину, ймовірно наркотичного походження. За попередньою інформацією, це 10 грамів метадону.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку допомогу для поліцейського.

Водій відмовився від перевірки на стан наркотичного сп‘яніння. На нього винесли постанову за ч.6 ст.121(Забруднений номерний знак, що не дозволяє чітко визначити його з відстані двадцяти метрів) КУпАП та за ч.1 ст.130(Керування в нетверезому стані) КУпАП.

Чоловіка затримали за ст. 208(Затримання уповноваженою службовою особою) КПКУ та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Тепер йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов‘язків) ККУ, а також за ч.2 ст.345 (Умисне заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв‘язку з виконанням цим працівником службових обов‘язків) ККУ.