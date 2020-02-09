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Все про:Львів (1195) наркотики (915) Правоохоронні органи (764) патрульна поліція (975)

 У Львові водій під наркотиками 100 метрів тягнув патрульного, затиснувши руку вікном автомобіля. ВIДЕО

Водій в стані наркотичного сп'яніння близько 100 метрів протягнув патрульного поліцейського, затиснувши його руку вікном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці патрульної поліції Львівської області.

До патрульних звернулися оперативні працівники Управління протидії наркозлочинності (далі УПН) і повідомили, що цією вулицею невдовзі буде їхати автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа у розшуку. Також, з їхніх слів, в салоні, ймовірно, є наркотичні засоби.

Через деякий час інспектори помітили цей автомобіль і зупинили його на вулиці Ганкевича. Номерні знаки ледь проглядалися, тому поліцейські попросили водія вийти та усунути порушення.

Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом, невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному та рушив. Напарник та працівники УПН намагалися зупинити транспортний засіб.

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Протягнувши поліцейського близько 100 метрів, автомобіль зупинився. 24-річного львів‘янина затримали. Він мав ознаки наркотичного сп‘яніння. Його пасажирка, 34-річна львів‘янка, і справді значилася у розшуку Залізничним відділом поліції за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ. У неї виявили речовину, ймовірно наркотичного походження. За попередньою інформацією, це 10 грамів метадону.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку допомогу для поліцейського.

Водій відмовився від перевірки на стан наркотичного сп‘яніння. На нього винесли постанову за ч.6 ст.121(Забруднений номерний знак, що не дозволяє чітко визначити його з відстані двадцяти метрів) КУпАП та за ч.1 ст.130(Керування в нетверезому стані) КУпАП.

Чоловіка затримали за ст. 208(Затримання уповноваженою службовою особою) КПКУ та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Тепер йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов‘язків) ККУ, а також за ч.2 ст.345 (Умисне заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв‘язку з виконанням цим працівником службових обов‘язків) ККУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3174672
 
 
 Топ коментарі
 
А почему полицейские не применили оружие? Почему не стреляли на поражение? Ведь была угроза жизни их коллеги...
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В таких випадках треба цього нарко- козла прив"язувати за ногу і тягати поки не зітреться.
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Стесняюсь спросить, а остальные 25% - имбецилы?
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даже не хочу коментувати..якщо замішані нові патрульні...
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наші водії через шостого на сьомий неадеквти чи як?
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открою большой секрет .. неадекватов у нас минимум 75% ...
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Стесняюсь спросить, а остальные 25% - имбецилы?
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не стесняйся ЗеБилл ... просто жри дальше шаурму и причмокивай. (Как делать последнее - смотри на 95-м квартале ... )
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А почему полицейские не применили оружие? Почему не стреляли на поражение? Ведь была угроза жизни их коллеги...
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Копа зловили так само,як аборигени Гвінеї ловлять мавп...В гарбузі роблять дірку,мавпа просовує руку,хапає насіння,а кулачок уже не пролазить...Те,що кулак треба розтиснути і віддати насіння їй в голову не приходить...Отак і наші копи - просунув руку,схопив бабло,а віддати вже не може...Всі інстинкти і набуті рефлекси проти цього...От і біжить з машиною наввипередки...А інші не стріляють,бо в них така підготовка що скоріше заб"ють свого колєгу і всіх прохожих,аніж водія...
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Десь рік назад у Львові п'яний автор дтп штрикнув ножем жінку-полісмена ножем в живіт та кинувся навтьоки, напарник патрульної вистрелив вгору а потім прострелив придурку ногу за що відсторонений від роботи, а прокурори погрожують патрульному 10-ю рокам и ув'язнення.
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В таких випадках треба цього нарко- козла прив"язувати за ногу і тягати поки не зітреться.
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Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения Источник: https://censor.net.ua/v3174672 - вот этот трындец когда-нибудь закончится? или нет?..., ну если водилу просто остановили и потребовали, это одно, но если какое-то чмо уже куда-то вляпалось, кого-то убило, травмировало и после этого оно еще имеет наглость отказываться от прохождения теста, это не демократия и защита прав, это попустительство пьяным и обдолбаным придуркам за рулем...
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Осмелюсь спросить - а где было оружие этого полицейского и его коллег? Чем были заняты их руки (да и мозги)?
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..самое интересное как рука мента попала под боковое стекло и была зажата им...он тупак, откуда и как в ментуре то оказался? ...
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не понял. мусора стали по устной наводке водителей тормозить? классный подход. И вообще кого это беспокоит уто едет в машине если он правила не нарушает. К стати этот наркоман мог спокойно давить гаишную мусорилу и правильно бы сделал.
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